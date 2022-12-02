Chevrolet Montana repaginada chega para concorrer com líder de vendas

Nova Montana será o modelo de acesso ao novo portfólio da Chevrolet, que trará, no ano que vem, uma versão especial da S10 e o lançamento da Silverado Crédito: Chevrolet/Divulgação

Ford Maverick. Lançada em 2003 como uma picape compacta, a terceira geração da Chevrolet Montana apresentada nesta quinta-feira (1º) subiu de nível, indo para o patamar da bem-sucedida categoria das picapes médio-compactas, fazendo concorrência com a líder Fiat Toro (mais vendida da categoria no acumulado do ano até outubro, segundo dados da Fenabrave) e as novatas Renault Oroch

Programada para chegar às concessionárias apenas em fevereiro de 2023, a nova Montana já encontra-se em pré-venda e os 2 mil primeiros compradores receberão a picape equipada com uma divisória para a caçamba, permitindo carregar dois níveis de carga.

A nova Montana será produzida, também para exportação, na fábrica da GM em São Caetano do Sul (SP), que foi recentemente renovada. Os preços partem de R$ 134.490 para a versão LTZ Turbo e a partir de R$ 140.490 na versão Premier Turbo. A reserva tem custo de R$ 2 mil.

Dentro da pegada das picapes com jeitinho de SUV, a Chevrolet Montana deixa para trás a simplicidade de acabamentos e acessórios e ganha mais sofisticação por dentro e por fora, trazendo um conjunto ótico bipartido em LED, com a mesma assinatura visual usada nos modelos mais recentes da marca.

A lateral é marcada pela silhueta típica de utilitários, porém conta com linha de cintura elevada e molduras contornando toda a base do veículo. Na traseira, uma barra em preto brilhante conecta as lanternas e agrega requinte ao conjunto.

“Este conceito inovador da Montana se encaixa perfeitamente nos novos hábitos, valores e necessidades do consumidor, que busca um estilo de vida mais saudável, com melhor harmonia entre o trabalho e o lazer, com mais produtividade e satisfação. Somente um carro tão multifuncional e disruptivo poderia entregar tudo isso com qualidade e prestígio”, conta o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.

Para subir de nível, ela também cresceu: 4,72 metros de comprimento e cerca de 1,8 metro de largura, com uma caçamba que comporta 874 litros, com sistema de vedação da cobertura e uma linha de acessórios customizados, que permitem soluções para o transporte de carga de acordo com a necessidade do usuário.

Além disso, ela será o modelo de acesso ao novo portfólio da Chevrolet, que trará, no ano que vem, uma versão especial da S10 e o lançamento da Silverado, que vai ocupar o posto de picape de grande porte.

Com estes três modelos, o objetivo da marca é ter representantes com volume nas três mais importantes categorias de picape no ano que vem. Atualmente o segmento de picapes, como um todo, representa, aproximadamente, 20% das vendas gerais de automóveis e comerciais leves, ante 15% há dez anos.

Mais elevada

Modelo cresceu e tem agora 4,72 metros de comprimento e cerca de 1,8 metro de largura Crédito: Chevrolet/Divulgação

Desenvolvida na mesma plataforma do Tacker, a nova picape não esconde sua vocação de SUV, trazendo posição mais elevada de guiar. Segundo a marca, apesar de ambos apresentarem um comportamento dinâmico e uma performance semelhante, diferem em estilo, comprimento e na calibração.

A nova Montana traz um sistema de duplo batente de rigidez variável, que ajuda a manter o veículo sempre estável e confortável, independentemente se ele está transitando com carga mínima ou máxima. Isso significa mais conforto aos ocupantes, já que estes não sentem a traseira quicar em pisos irregulares, como acontece em picapes que rodam com a caçamba vazia.

A Nova Montana vem equipada com motor 1.2 Turbo Flex com 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm (210 Nm) de torque e câmbio manual ou automático. Uma das características desse propulsor é que ele trabalha numa faixa de rotação mais baixa, o que contribui para um maior silêncio a bordo e redução das emissões, segundo a montadora.

A picape percorre na estrada, com gasolina, 13,3 km/l e, na cidade, 11,1 km/l. Com etanol os números são: 9,3 km/l e 7,7 km/l, respectivamente. Apesar de não ter sido divulgada a aceleração do modelo, a Chevrolet adiantou que a versão com transmissão manual tem os melhores resultados da categoria.

Nova por fora

Por fora, além do conjunto óptico em LED, o para-choque traz um aplique central na base, dando mais robustez para o veículo. Na versão Premier os acabamentos de rodas e frisos são escurecidos; na versão LTZ eles são predominantemente cromados.

Nova Chevrolet Montana por fora

A picape da Chevrolet possui molduras que contornam toda a base do veículo, incluindo para-choques, paralamas e portas, confeccionadas com um material de cor e textura contrastante em relação à lataria. O modelo tem rodas de 17 polegadas, uma linha de cintura elevada e rack de teto, conferindo um ar mais aventureiro.

Na traseira, barra com acabamento em preto brilhante que faz a conexão entre as lanternas, formando um único elemento. O logo “Chevrolet” vem estampado em baixo relevo na tampa da caçamba, que tem no topo uma espécie de aerofólio integrado. A tampa conta com abertura por botão elétrico e alívio de peso na descida. Já o para-choque foi projetado para facilitar o acesso à caçamba.

A Chevrolet também anunciou que haverá uma série de acessórios para a parte externa do veículo, como estribos laterais, extensor do para-choque frontal, diferentes tipos de santantônio e faróis de neblina dianteiro em LED.

Primeira picape da marca com Wi-Fi de série

Por dentro, a picape vem equipada com uma central multimídia de 8 polegadas com o conceito de tela totalmente integrada ao quadro de instrumentos, assim como nos modelos mais recentes da marca. O multimídia está na parte superior do painel e tem projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de atualização remota dos sistemas eletrônicos do veículo.

O modelo vem com aplicativo para comandar funções do carro a distância Crédito: Chevrolet/Divulgação

O modelo vem ainda com aplicativo myChevrolet para comandar funções do carro a distância e carregador de smartphone por indução magnética. Segundo a montadora, será a primeira picape da marca equipada com Wi-Fi e OnStar de série em todas as versões.

Para acabamento interno, a Chevrolet informou que serão mais de 50 padrões, que variam conforme a função e aplicação do componente. Nas versões Premier, por exemplo, elementos do painel, bancos, portas e console trazem revestimentos premium.

A personalização é um dos pontos altos do modelo e dentro da cabine não seria diferente, A empresa adiantou que haverá diversos acessórios, como a soleira iluminada de portas e um sistema de áudio mais potente com a instalação de subwoofer da marca JBL especialmente dimensionado à acústica do veículo.

Segurança e tecnologia

A picape vem com airbags frontais, laterais e de cortina, alerta de frenagem de emergência, alerta de ponto cego, controle eletrônico avançado de estabilidade e tração, faróis dianteiros full LED com regulagem de altura, freios com ABS, ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão Isofix e Top Tether, kit para transporte de pets, sistema OnStar com resposta automática em caso de acidente, botão de emergência e assistência na recuperação veicular.

Nova Chevrolet Montana por dentro

Outro item de segurança é o sistema de distribuição de frenagem e assistência de frenagem de urgência. Nele, a picape é capaz de identificar potenciais situações de perda de eficiência de frenagem por aquecimento do sistema. Neste caso, o veículo aumenta automaticamente a pressão do conjunto hidráulico para que o motorista não precise elevar demasiadamente a força de aplicação no pedal para realizar as frenagens.

Outro dispositivo de segurança é a atuação do sistema de freio em curvas. O veículo analisa constantemente a velocidade, a aceleração lateral e o ângulo de esterçamento do volante para otimizar a distribuição da força de frenagem em cada roda, aumentando a estabilidade e melhorando a dirigibilidade do carro.

O veículo conta ainda com recurso que ajuda a manter a trajetória em frenagens em linha reta, podendo aplicar uma força específica em cada roda, compensando variações comuns de aderência da pista ou da distribuição irregular do peso de carga, por exemplo.

A nova Montana vem equipada com assistente de partida em aclive, acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular, chave inteligente com sensor de aproximação e partida do motor por botão e coluna de direção com regulagem em altura e profundidade.

Complementam,ainda, computador de bordo com informações do veículo, incluindo monitoramento de pressão dos pneus e indicador da vida útil do óleo. Controlador de limite de velocidade, direção elétrica progressiva e sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré.