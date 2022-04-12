Renault Oroch 2023 traz novidades no design e na motorização

Renault Oroch abandona o Duster do nome e ganha novo design externo Crédito: Renault/Rodolfo Buhrer/La Imagem/Divulgação

A Renault fez o lançamento da versão 2023 da picape média da montadora nesta terça-feira (12), apresentando um modelo com design repaginado, novo motor, mais tecnologia de segurança e preços competitivos. As mudanças vêm com o novo reposicionamento da picape, que abandona o Duster do nome e busca pelo menos o segundo lugar no ranking de vendas.

Atualmente, a picape média foi a sétima mais vendida no primeiro trimestre de 2022, com 1.989 unidades, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A primeira colocada da categoria, a Fiat Toro, teve 6.471 unidades de janeiro a março. A Fiat Strada, por sua vez, registrou o emplacamento de 14.023 unidades, acumulando o primeiro lugar de todas as picapes e automóvel mais vendido nos três primeiros meses do ano.

A roda diamantada biton está entre as novidades trazidas pela Renault Oroch 2023 Crédito: Renault/Rodolfo Buhrer/La Imagem/Divulgação

O caminho até o segundo lugar parece longo (o segundo lugar das médias, a Toyota Hilux, vendeu 5.470 unidades), mas a Renault aposta no preço e uma picape mais bem equipada, a começar pela versão de entrada, a Pro, que é voltada mais para o trabalho pesado, e os preços partem de 105.800 (a título de comparação, a versão básica da Fiat Strada parte de R$ 92.290).

A empresa ainda prepara uma empreitada no país, com o desenvolvimento da nova plataforma CMF-B, que dará origem a novos modelos da marca, inclusive o novo SUV, o Renault Austral, cujo nome já foi revelado pela própria montadora. Na próxima quinta-feira (14), a Renault faz o lançamento de mais um modelo, o Kwid e-Tech, versão eletrificada do subcompacto, cujo valor deve ficar próximo de R$ 165 mil.

“Com a nova plataforma, a Renault está dando início à segunda etapa do plano de expansão no Brasil. Estamos dando também continuidade à história da Oroch, um veículo inovador, projetado para o trabalho, viagens, aventura, com mais robustez e tecnologia para o conforto e segurança”, avalia o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo.

VERSÕES E MOTORIZAÇÃO

A versão de entrada da Renault Oroch é a Pro, e entre os seus principais itens de série está o pacote de segurança que inclui airbag duplo, freios ABS com BAS, controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS), sistema anti-capotamento (RMI) e assistente de partida em rampas (HSA), sendo que alguns desses itens, nas rivais, são opcionais. O motor é o 1.6 SCe e a transmissão é manual de seis velocidades.

Já a versão intermediária, a Intense, parte de R$ 111.300 e possui, além do pacote de segurança e da motorização e câmbio da Pro, rodas de liga leve de 16 polegadas, multimídia de 8 polegadas com espelhamento do celular sem fios, vidros e retrovisores elétricos, computador de bordo, sensor de ré, faróis de neblina, barras de teto funcionais, apoio de braço para o motorista, retrovisores e maçanetas em preto brilhante e para-choque na cor da carroceria.

A dianteira ganhou nova grade frontal e para-choque e o redesenho de elementos Crédito: Renault/Rodolfo Buhrer/La Imagem/Divulgação

As duas primeiras trazem o motor 1.6 SCe, com a nova transmissão manual de seis velocidades, enquanto a topo de gama Outsider estreia o motor turbo 1.3 TCe Flex, o mesmo adotado no Captur e Duster, com 170 cv e 27,5 kgfm de torque. O novo motor turbo chega a 170 cv a 5.500 rpm e 27,5 kgfm de torque entre 1.600 e 3.750 rpm.

O turbo TCe 1.3 flex é um motor global, produzido na Espanha e vem combinado com o câmbio automático CVT XTRONIC de oito velocidades. Um dos seus destaques é um software de gerenciamento que simula a troca de marchas no modo automático, sempre que o pedal do acelerador estiver solicitando a alta performance do motor.

Os preços da versão Outsider começam em R$ 137.100 e a picape vem equipada, além dos itens da Intense, com ar-condicionado automático e digital, sensor crepuscular e de chuva, câmera de ré, faróis de milha auxiliares, grade do vidro traseiro, bancos com revestimento premium, roda diamantada biton, entre outros.

NOVO DESIGN EXTERNO

Com a adoção de um novo nome, deixando a ligação com o Duster para trás, a Renault Oroch também passou por um redesign, com mudanças que reforçassem a robustez do modelo. A dianteira ganhou nova grade frontal e para-choque e o redesenho de elementos, como o ski frontal e faróis de neblina.

As novas linhas também ampliaram o ângulo de entrada, que passa a ser de 27,6º, aumentando ainda mais a capacidade do modelo em situações fora-de-estrada. O modelo recebeu ainda novas barras de teto, que suportam até 80 kg, santantônio redesenhado e rodas de liga leve com visual inédito, sendo na cor cinza na versão Intense e com acabamento biton diamantado na Outsider.

Novo logo Oroch vem destacado na tampa completando o visual renovado do modelo Crédito: Renault/Rodolfo Buhrer/La Imagem/Divulgação

Atrás, novas lanternas com acabamento fumê e o novo logo Oroch destacado na tampa completam o visual renovado do modelo. Em todas as versões, o protetor de caçamba é de série. A versão Outsider traz ainda um conjunto estético de alargadores de para-lamas, faróis de neblina auxiliares e frisos laterais. A picape também ganhou uma cor inédita, a cinza Lune, exclusiva para o modelo.

A Oroch 2023 tem 2.829 mm de entre-eixos, já a sua caçamba comporta 683 litros e traz 1.175 mm de largura e 1.350 mm de profundidade. A tampa da caçamba suporta até 80 kg, sendo que a capacidade de carga total do veículo é de até 680 kg. Na linha 2023, todas versões adotam os pneus LTX Force da Michelin de medidas 215/65 R16, verdes e de uso misto.

CONECTIVIDADE E NOVO INTERIOR

Além de ser renovada por fora, a Oroch também traz um interior redesenhado, com novo painel, laterais de porta e acabamento de bancos e novas tecnologias para conectividade.

O painel ganha um design mais horizontal, com aeradores retangulares e acabamento em prata fosco, bem como botões de comandos posicionados ao centro, de fácil acesso. A versão Outsider traz acabamentos internos na cor laranja Corail, no painel e costuras dos bancos, que faz alusão ao universo moderno dos consumidores.

Por dentro, a Renault Oroch passou por um redesign total Crédito: Renault/Rodolfo Buhrer/La Imagem/Divulgação

O quadro de instrumentos também foi redesenhado e traz um velocímetro digital ao centro, enquanto o volante também é novo, com acabamento escovado e botões retroiluminados. As versões Intense e Outsider também trazem como novidade a central multimídia de 8 polegadas flutuante EasyLink, com conectividade sem fio para smartphones por meio do Android Auto e Apple CarPlay.

As versões Intense e Outsider da Oroch também recebem os retrovisores com regulagem elétrica e sensores de manobra em ré de série. Já a Outsider tem ainda na lista de itens de série ar-condicionado digital automático, câmera de ré, sensor crepuscular, sensor de chuva, bem como a iluminação Follow Me Home, que mantém os faróis acesos por períodos configuráveis de 30 s a 120 s, aumentando a segurança ao sair do veículo.