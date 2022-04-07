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Pensando no bolso

Conheça os 12 carros mais econômicos de 2022 no Brasil

Para quem está pensando em trocar ou comprar um automóvel novo, é preciso ficar atento ao consumo energético do veículo e a quilometragem percorrida por litro
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

07 abr 2022 às 16:48

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 16:48

Com a alta nos preços dos combustíveis, se tornou fundamental investir em um carro econômico
Com a alta nos preços dos combustíveis, se tornou fundamental investir em um carro econômico Crédito: Freepik/Prostooleh
Com a alta nos preços dos combustíveis, não basta apenas pensar em como economizar na gasolina ou etanol, também se tornou fundamental investir em um carro econômico. Por isso, para quem está pensando em trocar ou comprar um automóvel novo, é preciso ficar atento ao consumo energético do veículo e a quilometragem percorrida por litro. Isso ajuda a entender o funcionamento do modelo e reduzir os gastos ao longo do mês.
Quem não sabe onde procurar essas informações, basta consultar o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE), do InMetro, que classifica os automóveis quanto à eficiência energética na sua categoria. Além disso, a tabela, publicada anualmente, também traz informações em relação à quilometragem percorrida por litro de combustível na cidade, na estrada e a emissão de CO2.
“Os veículos brasileiros, inclusive, acompanham uma etiqueta de economia, assim como os eletrodomésticos. Quando falamos de automóveis usados, o interessante é fazer uma pesquisa da ficha técnica do modelo e consultar o histórico de cuidados do motorista”, destaca a personal car Aline Deolindo.
Segundo ela, isso é importante porque se as manutenções não estiverem em dia, o consumo do veículo pode ser prejudicado. Os pneus também devem estar em bom estado e calibrados, do contrário o carro precisará fazer mais força e consequentemente consumir mais gasolina.
Trocar as marchas de forma correta, garantir o alinhamento das rodas e manter a limpeza dos filtros de ar são outras dicas que ajudam a economizar, de acordo com o consultor automotivo Gabriel de Oliveira. Quanto a definição de carro econômico, ele explica que depende muito da categoria do automóvel.
“Considero carros com um consumo de 10 km/L dentro da cidade um modelo econômico. Mas falando de um sedã automático, por exemplo, uma média de 9 km/L também o classifica como um veículo econômico”, explica.
Considerando os valores de consumo energético e apenas os modelos à combustão, montamos uma lista com os 12 veículos mais econômicos de 2022 no Brasil. Confira:

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