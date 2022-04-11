Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Versão Black da Ford Ranger atrai pelo custo e design sofisticado
Teste-drive

Versão Black da Ford Ranger atrai pelo custo e design sofisticado

O modelo busca atender ao cliente que roda predominantemente na cidade e aprecia um design robusto e um estilo elegante
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

11 abr 2022 às 17:58

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:58

Lançada há um ano para diversificar a oferta da Ford Ranger, a versão Black tem no custo-benefício um dos seus maiores atrativos.
Lançada há um ano para diversificar a oferta da Ford Ranger, a versão Black tem no custo-benefício um dos seus maiores atrativos. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Em janeiro do ano passado, quando anunciou que encerraria suas atividades industriais no território brasileiro, a Ford colocou um fim em uma história secular como fabricante de veículos no Brasil e iniciou um novo capítulo, agora como importadora. De lá para cá, atende ao mercado brasileiro com veículos bem mais caros e requintados que os compactos Ka e o EcoSport que produzia por aqui – modelos de maior valor agregado e com mais lucratividade.
Atualmente, a líder de vendas da marca é a Ranger. Com as 1.990 unidades emplacadas em janeiro e fevereiro, a picape média importada da Argentina respondeu por 81% dos emplacamentos da Ford este ano, muitíssimo à frente dos “colegas de vitrine” – os utilitários esportivos Territory (importado da China) e Bronco Sport (México), o cupê esportivo Mustang (Estados Unidos), a picape Maverick (México) e o furgão Transit (Uruguai).
A Ranger é a terceira picape média mais vendida do Brasil – superada por Toyota Hilux e Chevrolet S10 –, e a estratégia da marca para ela é criar versões específicas para atender a diferentes nichos do segmento. Há nove configurações disponíveis para a Ranger e uma das mais populares é a Black. Apresentada no Brasil há um ano, foi o primeiro lançamento da Ford após o fim da produção local e trouxe uma opção inédita no segmento: motor a diesel e tração traseira. Combina o motor Duratorq 2.2, a transmissão automática, a tonalidade preta na carroceria e nos detalhes com um preço competitivo em relação à concorrência.
Mais do que um mero argumento de vendas, a competitividade do preço da versão pode ser comprovada nos próprios sites das marcas que lideram o segmento de picapes. No da Ford, o preço sugerido para a Ranger Black é de R$ 218.240 (o valor é mais elevado na Região Norte e no Estado de São Paulo em decorrência da tributação local). Trata-se da segunda versão mais barata da Ranger com cabine dupla – abaixo dela, há apenas a despojada XLS 2.2 Diesel 4x2 AT, com o mesmo “powertrain” e preço de R$ 209.320.
No site da Chevrolet, como a concorrente S10 equipada com o motor 2.5 flex e tração 4x2 saiu de linha no início deste ano, o que decretou o fim das picapes médias com motor bicombustível no mercado brasileiro, o modelo mais acessível é a S10 LS 2.8 Diesel 4x4 – começa em R$ 231.340. Já no da Toyota, a Hilux parte de R$ 268.520 na versão mais básica de cabine dupla com câmbio automático, a SR. Ou seja, a faixa de preços mais ampliada (para baixo) ajuda a Ranger a se posicionar bem e explica porque suas vendas têm crescido gradativamente nos últimos tempos.
Lançada há um ano para diversificar a oferta da Ford Ranger, a versão Black tem no custo-benefício um dos seus maiores atrativos
Com um conjunto de rodas de liga leve aro 18” exclusivas para esta versão, e seu acabamento em preto, torna a picape ainda mais diferenciada. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Dentro da proposta da Ford de atacar os diversos nichos do segmento de picapes médias, a Black busca atender ao cliente que roda predominantemente na cidade e aprecia um design robusto e um estilo elegante. O visual monocromático negro tanto na carroceria (em cor perolizada Preto Gales) quanto na cabine, com detalhes foscos e brilhantes, realça a sofisticação.
O santantônio é o mesmo da versão Limited e se harmoniza com o rack de teto, estribos, maçanetas e grade dianteira em preto fosco. Faróis e lanternas ganharam uma máscara escura e as rodas de 18 polegadas têm design exclusivo. A praticidade no uso urbano pode ser reforçada pela capota elétrica para a caçamba, um acessório exclusivo dessa versão dentro da Ford – custa R$ 10 mil e inclui protetor de caçamba e rede para guardar compras.
O interior também adota o visual “dark”. A lista de equipamentos inclui bancos de couro, volante e descansa-braço central com revestimento refinado, sete airbags, ar-condicionado de dupla zona, piloto automático, controle de tração e estabilidade, controle adaptativo de carga, sistemas anticapotamento e de controle de reboque e assistente de partida em rampa. A central multimídia é a Sync 3 com tela “touch” de 8 polegadas, comandos de voz e acesso a Apple CarPlay e Android Auto. O sistema FordPass Connect marca presença na versão.
O conjunto mecânico é o mais “manso” da Ranger, formado por motor Duratorq 2.2 Diesel de quatro cilindros, com 160 cavalos, 39,3 kgfm de torque e tração 4x2 – nas configurações “top” (Limited, FX4, XLT e Storm), o propulsor é o Duratorq turbodiesel 3.2 de cinco cilindros, com 200 cavalos de potência, 47,9 kgfm de torque e a tração 4x4.
Lançada há um ano para diversificar a oferta da Ford Ranger, a versão Black tem no custo-benefício um dos seus maiores atrativos
O motor trabalha acoplado à transmissão automática de 6 velocidades. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Segundo a Ford, a escolha da tração simples para a versão Black atende à proposta de uso urbano – além de contribuir para melhorar o custo-benefício. O motor trabalha acoplado à transmissão automática de 6 velocidades. A configuração oferece 23,5 centímetros de altura livre em relação ao solo, com capacidade de imersão de 80 centímetros – a maior da categoria – e pode ser útil em uma condição de alagamento na cidade, algo tristemente corriqueiro em muitas metrópoles brasileiras.
A nova geração da Ranger foi apresentada em novembro do ano passado na Inglaterra e traz uma assinatura luminosa dianteira semelhante à da F-150, com uma linha que contorna o conjunto óptico na parte externa, formando um “C”. A produção da nova geração na Argentina, de onde vem o modelo vendido no Brasil, deve ser iniciada em 2023. Até lá, tudo indica que a Ford continuará investindo em diferentes nichos das picapes médias para ganhar competitividade. A última versão apresentada foi a lameira FX4, lançada no início de março.

EXPERIÊNCIA A BORDO

Como ocorre com a maioria das picapes médias atuais, a cabine da Ranger Black tem o conforto similar ao de um automóvel. Todavia, a idade da atual geração da Ranger já transparece no estilo interior. Há plástico duro espalhado nos painéis das portas e no console, embora o acabamento siga o bom padrão da fábrica argentina da Ford –, e a onipresença do negro reforça a elegância. O painel de instrumentos tem duas pequenas telas nas laterais, uma para a multimídia e outra para o computador de bordo. O ar-condicionado é de duas zonas e a chave é comum, sem modernidades do tipo “presencial com partida por botão”.
Lançada há um ano para diversificar a oferta da Ford Ranger, a versão Black tem no custo-benefício um dos seus maiores atrativos
O modelo vem com sistema multimídia com interface simples e objetiva, permitindo uma interação intuitiva com o veículo. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
A central multimídia Sync 3 usa uma tela tátil de 8 polegadas e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O sistema FordPass Connect, com modem embarcado, permite controlar pelo celular funções como travamento e abertura, partida remota com climatização da cabine, hodômetro, autonomia e localização do veículo. Fazem falta na versão Black o ajuste de profundidade do volante – há apenas regulagem de altura – e vidros um-toque para todos – só o do motorista tem esse privilégio. Outro ponto a rever é o encosto do banco traseiro, um tanto verticalizado e pouco confortável.

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Nas arrancadas, a Ranger Black não esbanja força do jeito abusado das versões com motor 3.2 turbodiesel. O comportamento dinâmico é mais comedido e as retomadas não são tão ligeiras. Em compensação, as visitas aos postos de combustíveis se tornam bem mais eventuais com o motor 2.2. Pela autonomia indicada pelo computador de bordo, daria para rodar mais de 800 quilômetros com um tanque cheio de diesel – no caso, são generosos 80 litros. No uso urbano, que é a proposta do modelo, o motor 2.2 parece até mais bem ajustado em relação ao “nervoso” 3.2. Na Ranger com o 2.2, o torque surge na medida certa e a potência aparece sem exageros.
Por adotar uma suspensão de eixo rígido e feixe de molas na traseira, a Ranger tende a “pular” um pouco quando a caçamba está vazia. A carroceria balança nas curvas e frenagens, mas preserva uma reconfortante estabilidade. A direção elétrica é bem ajustada, com a desejável progressividade. Controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas e controles de cruzeiro e adaptativo de carga ajudam a tornar o manejo da picape mais cordial.
Se não oferece um comportamento arrebatador, o 2.2 entrega força quando solicitado. O câmbio automático de 6 marchas tem trocas sequenciais e administra bem os atributos do motor. Se a alavanca do câmbio for colocada na posição Sport, as trocas ocorrem em rotação mais elevada. Nas frenagens, é prudente reservar uma distância um pouco maior do que o normal em um carro de passeio – afinal, mesmo vazia, a picape pesa mais de duas toneladas.
Nas trilhas, que não são o “habitat” da versão Black, a falta de tração integral se traduz em eventuais “escapadas” em piso de terra ou cascalho. Em condições adversas de aderência, a tração traseira normalmente se revela mais vantajosa que a dianteira – em caminhos enlameados, facilita a tarefa de empurrar o veículo, em vez de puxá-lo.
A tração 4x2 não inviabiliza trilhas menos radicais, mas a Black é uma opção para quem não tem pretensão de usar a picape em terrenos tão acidentados e não vê razão em pagar a mais por um sistema 4x4. De volta à cidade, o porte avantajado da Black impõe respeito nas ruas. Todavia, os 5,35 metros de comprimento nem sempre se harmonizam com os espaços exíguos de alguns estacionamentos. A câmera de ré e o sensor de estacionamento ajudam na tarefa.

FICHA TÉCNICA

Lançada há um ano para diversificar a oferta da Ford Ranger, a versão Black tem no custo-benefício um dos seus maiores atrativos
Segundo a Ford, a escolha da tração simples para a versão Black atende à proposta de uso urbano Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
  • Motor: dianteiro, longitudinal, quatro cilindros, turbodiesel, 2.198 cm³ de cilindrada, duplo comando e injeção direta
  • Potência: 160 cavalos a 3.200 rpm
  • Torque: 39,2 kgfm de 1.600 a 2.500 rpm
  • Tração: 4x2 traseira
  • Câmbio: automático de 6 marchas
  • Direção: elétrica
  • Suspensão: Independente, braços sobrepostos (dianteira) e eixo rígido (traseira)
  • Freios: discos ventilados (dianteira) e tambores (traseira)
  • Pneus: 265/60 R18
  • Dimensões: 5,35 metros de comprimento, 1,97 metro de largura, 1,84 metro de altura e 3,22 metros de entre-eixos
  • Tanque: 80 litros
  • Caçamba: 1.180 litros
  • Peso: 2.032 kg
  • Fabricação: Coronel Pacheco (Argentina)
  • Preço: R$ 218.240 (na Região Norte e no Estado de São Paulo, o preço é maior em decorrência da tributação local)

Veja Também

Jeep Compass estreia plataforma híbrida 4xe com autonomia de até 50 km

Corolla Cross supera expectativas da Toyota e versão XRE é a mais procurada

Mercado automotivo espera recuperar vendas com redução do IPI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros Ford Mercado Automotivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-presidente do BRB é preso; saiba quem é ele e qual a relação com o banco Master
Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados