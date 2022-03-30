Jeep Compass estreia plataforma híbrida 4xe com autonomia de até 50 km

Plataforma híbrida 4xe desenvolvida pela montadora estreia no Jeep Compass 4xe no dia 4 de abril Crédito: Jeep/Divulgação

A Stalantis divulgou nesta quarta-feira (29) um teaser do novo Jeep Compass que trará para o Brasil a plataforma híbrida 4xe desenvolvida pela montadora. O lançamento do primeiro híbrido plug-in da Jeep será na próxima segunda-feira (4) e a montadora espera que a versão eletrificada seja a base para que a marca se torne referência em tecnologia premium ecofriendly.

No vídeo teaser apresentado, a Jeep mostra o Compass 4xe por inteiro, mostrando sua performance bem ao estilo dos veículos da marca. O teaser traz também a nova cor do modelo, que será, inicialmente, exclusiva para a plataforma híbrida.

E por falar em híbrido, parece que o mercado automotivo deve ter um novo líder na economia de combustível, já que é esperado que o novo Jeep Compass 4xe tenha performance de alcance elétrico de 50 km após recarregado. Isso se for levado em conta a versão que foi apresentada na Itália, já que a expectativa é que venha o modelo produzido por lá.

Compass 4xe terá dois motores: um dianteiro a combustão e outro traseiro elétrico Crédito: Jeep/Divulgação

Nesse caso, o SUV virá equipado com um motor 1.3 turbo com propulsor elétrico, fornecendo uma potência combinada de 240 cv. Ele estará equipado com um motor dianteiro a combustão de 180 cv de potência e um elétrico traseiro de 60 cv, além de tração nas quatro rodas.

NOVAS RODAS

O teaser apresentado pela Jeep mostra novas rodas em gloss black, exibidas logo no início, além dos badges no capô, lateral e porta-malas que se destacam com um tom azul ao redor deles, cor geralmente atribuída nos logos dos modelos híbridos.

Na traseira do Compass está o logotipo “4xe”, que tem a última letra pintada no mesmo azul para reforçar a presença da tecnologia híbrida plug-in no modelo. Outro diferencial mostrado no vídeo são os faróis full LED com design exclusivo da versão híbrida.

Teaser apresentado pela Jeep mostra novas rodas em gloss black Crédito: Jeep/Divulgação

Aliás, diferente do Corolla Cross, que é o carro híbrido mais vendido até agora , segundo ranking divulgado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), com 11.027 unidades em 2021, o Jeep Compass traz a tecnologia plug-in. Esse tipo de propulsor precisa de recarga externa para recuperar a maior parte da energia das baterias elétricas. Já o Corolla Cross e outros híbridos que não são plug-in, a recarga da bateria elétrica é feita a partir do motor a combustão ou durante as frenagens regenerativas (no caso do Corolla Cross).

CONFIRA O VÍDEO TEASER DO JEEP COMPASS 4XE