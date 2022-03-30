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Mercado automotivo

Jeep Compass estreia plataforma híbrida 4xe com autonomia de até 50 km

Com lançamento do modelo para o dia 4 de abril, Stellantis divulgou teaser antecipando detalhes da versão híbrida do SUV que inaugura nova tecnologia

Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:56

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

30 mar 2022 às 16:56
Jeep Compass estreia plataforma híbrida 4xe que faz até 50 km
Plataforma híbrida 4xe desenvolvida pela montadora estreia no Jeep Compass 4xe no dia 4 de abril Crédito: Jeep/Divulgação
A Stalantis divulgou nesta quarta-feira (29) um teaser do novo Jeep Compass que trará para o Brasil a plataforma híbrida 4xe desenvolvida pela montadora. O lançamento do primeiro híbrido plug-in da Jeep será na próxima segunda-feira (4) e a montadora espera que a versão eletrificada seja a base para que a marca se torne referência em tecnologia premium ecofriendly.
No vídeo teaser apresentado, a Jeep mostra o Compass 4xe por inteiro, mostrando sua performance bem ao estilo dos veículos da marca. O teaser traz também a nova cor do modelo, que será, inicialmente, exclusiva para a plataforma híbrida.
E por falar em híbrido, parece que o mercado automotivo deve ter um novo líder na economia de combustível, já que é esperado que o novo Jeep Compass 4xe tenha performance de alcance elétrico de 50 km após recarregado. Isso se for levado em conta a versão que foi apresentada na Itália, já que a expectativa é que venha o modelo produzido por lá.
Jeep Compass estreia plataforma híbrida 4xe que faz até 50 km
Compass 4xe terá dois motores: um dianteiro a combustão e outro traseiro elétrico Crédito: Jeep/Divulgação
Nesse caso, o SUV virá equipado com um motor 1.3 turbo com propulsor elétrico, fornecendo uma potência combinada de 240 cv. Ele estará equipado com um motor dianteiro a combustão de 180 cv de potência e um elétrico traseiro de 60 cv, além de tração nas quatro rodas.

NOVAS RODAS

O teaser apresentado pela Jeep mostra novas rodas em gloss black, exibidas logo no início, além dos badges no capô, lateral e porta-malas que se destacam com um tom azul ao redor deles, cor geralmente atribuída nos logos dos modelos híbridos.
Na traseira do Compass está o logotipo “4xe”, que tem a última letra pintada no mesmo azul para reforçar a presença da tecnologia híbrida plug-in no modelo. Outro diferencial mostrado no vídeo são os faróis full LED com design exclusivo da versão híbrida.
Jeep Compass estreia plataforma híbrida 4xe que faz até 50 km
Teaser apresentado pela Jeep mostra novas rodas em gloss black Crédito: Jeep/Divulgação
Aliás, diferente do Corolla Cross, que é o carro híbrido mais vendido até agora, segundo ranking divulgado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), com 11.027 unidades em 2021, o Jeep Compass traz a tecnologia plug-in. Esse tipo de propulsor precisa de recarga externa para recuperar a maior parte da energia das baterias elétricas. Já o Corolla Cross e outros híbridos que não são plug-in, a recarga da bateria elétrica é feita a partir do motor a combustão ou durante as frenagens regenerativas (no caso do Corolla Cross).

CONFIRA O VÍDEO TEASER DO JEEP COMPASS 4XE

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