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Design retrô

Volkswagen aposta na nostalgia com nova kombi elétrica ID. Buzz

Montadora alemã apresentou a versão atualizada de 5 lugares para um dos ícones da marca, agora eletrificada; lançamento previsto na Europa será em setembro
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

09 mar 2022 às 17:44

Publicado em 09 de Março de 2022 às 17:44

Volkswagen aposta na nostalgia com o novo modelo ID. Buzz
ID. Buzz e ID. Buzz Cargo têm bateria de 77 kWh que fornece corrente para um motor elétrico de 204 cv Crédito: Volkswagen/Divulgação
Com um design totalmente baseado na primeira geração da Kombi original, a T1, a Volkswagen apresentou, nesta quarta-feira (9), a nova geração do icônico modelo, que agora será eletrificada. O lançamento oficial será em setembro, na Europa, e a pré-venda por lá começa em maio. No Brasil, ainda não há previsão.
As unidades europeias do ID. BUzz serão equipadas com uma bateria de 77 kWh. Ela fornece corrente para um motor elétrico de 204 cv, que movimenta o eixo traseiro. A potência de carga, utilizando corrente alternada (AC) é de 11 kW. Com uma tomada CCS, numa estação de carga rápida de corrente contínua (DC), a potência de carga aumenta para até 170 kW. Carregada dessa maneira, o nível da bateria sobe de 5% para 80% em cerca de 30 minutos.

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A nova Kombi faz parte da linha de elétricos da Volkswagen, batizada de ID. A montadora busca a liderança no segmento, disputando com outras gigantes da área, como a Tesla, que é hoje a maior montadora de veículos eletrificados no mundo. Serão duas versões: ID. Buzz e ID. Buzz Cargo, baseados na plataforma modular elétrica (MEB) do Grupo Volkswagen.
“O ID. Buzz é um ícone genuíno da era elétrica. Um carro que só a Volkswagen pode construir. Na década de 1950, a Kombi representava uma nova sensação de liberdade automotiva, independência e grande emoção. O ID. Buzz carrega esse estilo de vida e o transfere para o nosso tempo: livre de emissões, sustentável, totalmente conectado e agora pronto para o próximo grande capítulo, a direção autônoma”, avalia o presidente e CEO da marca Volkswagen, Ralf Brandstätter.
Volkswagen aposta na nostalgia com o novo modelo ID. Buzz
O painel de instrumentos tem um display de 5,3 polegadas e a central multimídia é touchscreen, de 10 a 12 polegadas Crédito: Volkswagen/Divulgação

TECNOLOGIA E ESPAÇO INTERNO

O ID. Buzz e o ID. Buzz Cargo trazem sistema de alerta local que utiliza sinais de outros veículos e da infraestrutura de transporte para detectar perigos em tempo real. Outros itens de segurança são o Front Assist e Lane Assist e o “Travel Assist com Swarm data”, que facilita a condução parcialmente autônoma em toda a faixa de velocidade e, pela primeira vez, a mudança de faixa assistida na estrada.

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Outra novidade é a função de memória para estacionamento autônomo em um ambiente salvo anteriormente. O veículo vai permitir atualizações de software Over-the-Air (sem fio) e a compatibilidade com conceitos de mobilidade novos. O painel de instrumentos tem um display de 5,3 polegadas, posicionado ao centro, e a central multimídia é touchscreen com uma configuração de tamanho que varia de 10 a 12 polegadas.
Volkswagen aposta na nostalgia com o novo modelo ID. Buzz
Há espaço para cinco pessoas mais bagagens com até 1.121 litros de capacidade Crédito: Volkswagen/Divulgação
Ao todo, o ID. BUzz tem comprimento de 4,71 m e a distância entre-eixos de 2,98 m. Com isso, motorista e passageiros poderão aproveitar o espaço interno do veículo, que será concebido concebido como um espaço aberto. A configuração padrão será com a porta deslizante.

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Ao todo, haverá espaço para cinco pessoas mais bagagens, com com até 1.121 litros de capacidade. Se a segunda fileira de bancos for rebatida, a capacidade de carga sobe para até 2.205 litros. O modelo terá ainda configurações com seis e sete lugares e distância entre-eixos maior, mas estes virão em médio prazo, segundo a montadora.
Volkswagen aposta na nostalgia com o novo modelo ID. Buzz
O espaço interno do veículo será concebido como um conceito aberto Crédito: Volkswagen/Divulgação
“O ID. Buzz tem uma grande dose de charme e traz afinidade com as pessoas de volta à estrada. Na Kombi T1 (primeira geração), você fica sentado praticamente em cima do eixo dianteiro - não há um balanço dianteiro. O ID. Buzz tem balanços incrivelmente curtos, garantindo tudo o que é importante para a segurança e tecnologia”, avalia o head de Design da Volkswagen, Jozef Kaba.
Com informações da Volkswagen.

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