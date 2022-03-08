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Motor 3.2 turbodiesel

Nova versão Ford Ranger FX4 é off-road com acabamento de luxo

Picape é voltada para quem deseja um veículo robusto, mas não abre mão do requinte e conforto de uma topo de linha. Veja preço
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

08 mar 2022 às 16:20

Publicado em 08 de Março de 2022 às 16:20

Ford Ranger FX4 é off-road com acabamento de luxo
A Ford Ranger FX4 é equipada com o motor mais forte da linha, o Duratorq 3.2 Crédito: Ford/Divulgação
A Ford segue a sua estratégia de lançamentos de nicho, desta vez com a versão FX4 da Ford Ranger. Voltada para o segmento de consumidores que buscam uma picape off-road robusta, mas sem abrir mão do requinte e do conforto de uma topo de linha, a novidade amplia as opções da Ranger, que recentemente lançou as versões Black e Storm.
Atualmente, a montadora conta com versões voltadas para o trabalho (XL), para uso misto (XLS) e para uso pessoal (Black, Storm, XLT e Limited). Este último grupo se subdivide em dois perfis de clientes, segundo a Ford: os que buscam sofisticação (Black, XLT e Limited) ou aventura (Storm).

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“A Ranger Storm atende ao cliente que quer robustez e estilo para uso off-road, sem se incomodar em abrir mão de alguns equipamentos para ter um custo-benefício melhor. Após o seu lançamento, identificamos que existe também um cliente com o mesmo perfil aventureiro, mas que exige mais requinte, tecnologia e conforto. Foi para ele que nós desenvolvemos a Ranger FX4”, diz o gerente de Marketing de Picapes da Ford, Antonio Freitas.
O nome FX4 começou a ser usado pela Ford no começo dos anos 2000 para identificar o pacote off-road de suas picapes – formado pela junção de Ford e 4x4. Com o tempo, ele passou a identificar também versões com atributos especiais de desempenho e estilo. A versão já está disponível nas concessionárias da marca.
Ford Ranger FX4 é off-road com acabamento de luxo
Por dentro, a Ranger FX4 tem revestimento de luxo, com detalhe para os bancos em couro premium Crédito: Ford/Divulgação
“O comportamento do consumidor está mudando e identificamos clientes que não estavam totalmente atendidos pelos veículos existentes no mercado. Foi assim que nasceu a Ranger FX4”, avalia o diretor de Marketing da Ford América do Sul, Marcel Bueno.

MOTOR TURBO

Equipada com o motor mais forte da linha, o Duratorq 3.2 turbodiesel, que tem potência de 200 cavalos e torque de 47,9 kgfm. A Ford Ranger FX4 tem transmissão automática, direção elétrica, tração 4x4 e diferencial traseiro blocante.

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O motor já vem preparado segundo as novas regras do Proconve 7 com um sistema de redução de poluentes que equipa todos os modelos da Ranger 2023. Segundo a Ford, mesmo sendo um motor a diesel, a redução de emissões de óxido de nitrogênio ultrapassa 70% das exigências legais, além de duplicar o intervalo entre as regenerações do filtro de partículas.
Ainda, de acordo com a montadora, esse sistema protege o meio ambiente sem perda de potência e torque do motor, com uso do reagente líquido Arla 32. Abastecido em um tanque com capacidade de 20 litros, o reagente permite rodar de 10 mil a 14 mil km, em condições normais.
Outro diferencial é o sistema de suspensão, mesmo que o da versão Storm, que possui comportamento dinâmico e melhora a dirigibilidade da picape, seja vazia, seja carregada e em diferentes condições de terreno.
Ford Ranger FX4 é off-road com acabamento de luxo
Versão tem ar-condicionado dual-zone e tela multimídia de 8 polegadas Crédito: Ford/Divulgação

SEGURANÇA E CONECTIVIDADE

Como itens de segurança, a picape vem equipada de série com sete airbags, sistema AdvanceTrac com controle eletrônico de estabilidade e tração, controle anticapotamento e adaptativo de carga, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

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A Ranger FX4 tem ar-condicionado digital de duas zonas, banco do motorista com ajuste lombar e elétrico, sensor de chuva, painel com duas telas de LCD, central multimídia SYNC com tela de 8 polegadas, acesso a Android Auto e Apple CarPlay e assistente de fechamento da tampa da caçamba.
Além disso, em termos de conectividade, a picape conta com o sistema de FordPass Connect, com comandos e informações remotas do veículo pelo celular. Com ele é possível dar partida remota e climatizar a cabine, conferir a autonomia, travar e destravar portas, receber alertas de alarme, localizar a picape, agendar serviços nas concessionárias, entre outras funções.
Por dentro, a Ranger FX4 tem revestimento de luxo, com detalhe para os bancos em couro premium com costuras vermelhas e o emblema FX4 em relevo nos encostos. O mesmo acabamento é visto na alavanca do câmbio e no descansa-braço central. O painel frente ao passageiro, no volante e nas molduras das maçanetas internas possui aplique com acabamento escuro brilhante.

VISUAL AGRESSIVO

Com um visual mais agressivo, para indicar a sua vocação off-road, a Ranger FX4 traz cores de destaque em preto que valorizam a esportividade, combinando partes foscas e brilhantes. A grade dianteira com desenho exclusivo traz o logotipo oval da marca em destaque no centro.
Ford Ranger FX4 é off-road com acabamento de luxo
Versão traz um visual mais agressivo, para indicar a sua vocação off-road, com detalhes em preto Crédito: Ford/Divulgação
Assim como a parte central inferior do para-choque, ela tem acabamento em preto brilhante, e se conecta aos faróis com máscara escura formando um conjunto harmonioso. Os faróis full-LED com projetores são exclusivos da versão.

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“A FX4 se destaca também pelo que ela não tem. Ou seja, não traz cromados, rodas diamantadas ou detalhes na cor do carro, porque é uma receita diferente do luxo tradicional. É uma versão aventureira que valoriza a esportividade e a elegância com um pacote exclusivo”, explica o supervisor de Design da Ford, Ricardo Sugimoto.
A traseira exibe um distintivo vermelho FX4 em alto relevo e o nome Ranger em letras grandes totalmente em preto e as lanternas têm máscara escurecida. O para-choque traseiro, assim como os retrovisores e maçanetas, são em preto brilhante.
O santantônio tubular, exclusivo e funcional, dispõe de pontos de ancoragem para amarração de equipamentos. Na lateral, os alargadores de paralama em preto fosco são projetados para enfrentar batidas de pedras no off-road.
Ford Ranger FX4 é off-road com acabamento de luxo
A Ranger FX4 chega por R$ 288.990, mesmo preço da versão XLT Crédito: Ford/Divulgação
A faixa cinza na região inferior das portas, logo acima dos estribos tipo plataforma, é complementada pela assinatura FX4 em vermelho. As rodas de 18” têm visual exclusivo e são calçadas com pneus Pirelli Scorpion 265/60 R18 All Terrain (50% on-road e 50% off-road).

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A Ranger FX4 chega por R$ 288.990, mesmo preço da versão XLT, já com a redução do IPI. Ela possui cinco anos de garantia e está disponível em seis cores, como Vermelho Toscana e Vermelho Bari, e outras mais tradicionais: Prata Geada, Branco Ártico, Preto Gales e Cinza Moscou.
Com informações da Ford.

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