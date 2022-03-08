Nova versão Ford Ranger FX4 é off-road com acabamento de luxo

A Ford Ranger FX4 é equipada com o motor mais forte da linha, o Duratorq 3.2 Crédito: Ford/Divulgação

A Ford segue a sua estratégia de lançamentos de nicho, desta vez com a versão FX4 da Ford Ranger. Voltada para o segmento de consumidores que buscam uma picape off-road robusta, mas sem abrir mão do requinte e do conforto de uma topo de linha, a novidade amplia as opções da Ranger, que recentemente lançou as versões Black e Storm.

Atualmente, a montadora conta com versões voltadas para o trabalho (XL), para uso misto (XLS) e para uso pessoal (Black, Storm, XLT e Limited). Este último grupo se subdivide em dois perfis de clientes, segundo a Ford: os que buscam sofisticação (Black, XLT e Limited) ou aventura (Storm).

“A Ranger Storm atende ao cliente que quer robustez e estilo para uso off-road, sem se incomodar em abrir mão de alguns equipamentos para ter um custo-benefício melhor. Após o seu lançamento, identificamos que existe também um cliente com o mesmo perfil aventureiro, mas que exige mais requinte, tecnologia e conforto. Foi para ele que nós desenvolvemos a Ranger FX4”, diz o gerente de Marketing de Picapes da Ford, Antonio Freitas.

O nome FX4 começou a ser usado pela Ford no começo dos anos 2000 para identificar o pacote off-road de suas picapes – formado pela junção de Ford e 4x4. Com o tempo, ele passou a identificar também versões com atributos especiais de desempenho e estilo. A versão já está disponível nas concessionárias da marca.

Por dentro, a Ranger FX4 tem revestimento de luxo, com detalhe para os bancos em couro premium Crédito: Ford/Divulgação

“O comportamento do consumidor está mudando e identificamos clientes que não estavam totalmente atendidos pelos veículos existentes no mercado. Foi assim que nasceu a Ranger FX4”, avalia o diretor de Marketing da Ford América do Sul, Marcel Bueno.

MOTOR TURBO

Equipada com o motor mais forte da linha, o Duratorq 3.2 turbodiesel, que tem potência de 200 cavalos e torque de 47,9 kgfm. A Ford Ranger FX4 tem transmissão automática, direção elétrica, tração 4x4 e diferencial traseiro blocante.

O motor já vem preparado segundo as novas regras do Proconve 7 com um sistema de redução de poluentes que equipa todos os modelos da Ranger 2023. Segundo a Ford, mesmo sendo um motor a diesel, a redução de emissões de óxido de nitrogênio ultrapassa 70% das exigências legais, além de duplicar o intervalo entre as regenerações do filtro de partículas.

Ainda, de acordo com a montadora, esse sistema protege o meio ambiente sem perda de potência e torque do motor, com uso do reagente líquido Arla 32. Abastecido em um tanque com capacidade de 20 litros, o reagente permite rodar de 10 mil a 14 mil km, em condições normais.

Outro diferencial é o sistema de suspensão, mesmo que o da versão Storm, que possui comportamento dinâmico e melhora a dirigibilidade da picape, seja vazia, seja carregada e em diferentes condições de terreno.

Versão tem ar-condicionado dual-zone e tela multimídia de 8 polegadas Crédito: Ford/Divulgação

SEGURANÇA E CONECTIVIDADE

Como itens de segurança, a picape vem equipada de série com sete airbags, sistema AdvanceTrac com controle eletrônico de estabilidade e tração, controle anticapotamento e adaptativo de carga, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

A Ranger FX4 tem ar-condicionado digital de duas zonas, banco do motorista com ajuste lombar e elétrico, sensor de chuva, painel com duas telas de LCD, central multimídia SYNC com tela de 8 polegadas, acesso a Android Auto e Apple CarPlay e assistente de fechamento da tampa da caçamba.

Além disso, em termos de conectividade, a picape conta com o sistema de FordPass Connect, com comandos e informações remotas do veículo pelo celular. Com ele é possível dar partida remota e climatizar a cabine, conferir a autonomia, travar e destravar portas, receber alertas de alarme, localizar a picape, agendar serviços nas concessionárias, entre outras funções.

Por dentro, a Ranger FX4 tem revestimento de luxo, com detalhe para os bancos em couro premium com costuras vermelhas e o emblema FX4 em relevo nos encostos. O mesmo acabamento é visto na alavanca do câmbio e no descansa-braço central. O painel frente ao passageiro, no volante e nas molduras das maçanetas internas possui aplique com acabamento escuro brilhante.

VISUAL AGRESSIVO

Com um visual mais agressivo, para indicar a sua vocação off-road, a Ranger FX4 traz cores de destaque em preto que valorizam a esportividade, combinando partes foscas e brilhantes. A grade dianteira com desenho exclusivo traz o logotipo oval da marca em destaque no centro.

Versão traz um visual mais agressivo, para indicar a sua vocação off-road, com detalhes em preto Crédito: Ford/Divulgação

Assim como a parte central inferior do para-choque, ela tem acabamento em preto brilhante, e se conecta aos faróis com máscara escura formando um conjunto harmonioso. Os faróis full-LED com projetores são exclusivos da versão.

“A FX4 se destaca também pelo que ela não tem. Ou seja, não traz cromados, rodas diamantadas ou detalhes na cor do carro, porque é uma receita diferente do luxo tradicional. É uma versão aventureira que valoriza a esportividade e a elegância com um pacote exclusivo”, explica o supervisor de Design da Ford, Ricardo Sugimoto.

A traseira exibe um distintivo vermelho FX4 em alto relevo e o nome Ranger em letras grandes totalmente em preto e as lanternas têm máscara escurecida. O para-choque traseiro, assim como os retrovisores e maçanetas, são em preto brilhante.

O santantônio tubular, exclusivo e funcional, dispõe de pontos de ancoragem para amarração de equipamentos. Na lateral, os alargadores de paralama em preto fosco são projetados para enfrentar batidas de pedras no off-road.

A Ranger FX4 chega por R$ 288.990, mesmo preço da versão XLT Crédito: Ford/Divulgação

A faixa cinza na região inferior das portas, logo acima dos estribos tipo plataforma, é complementada pela assinatura FX4 em vermelho. As rodas de 18” têm visual exclusivo e são calçadas com pneus Pirelli Scorpion 265/60 R18 All Terrain (50% on-road e 50% off-road).

A Ranger FX4 chega por R$ 288.990, mesmo preço da versão XLT, já com a redução do IPI. Ela possui cinco anos de garantia e está disponível em seis cores, como Vermelho Toscana e Vermelho Bari, e outras mais tradicionais: Prata Geada, Branco Ártico, Preto Gales e Cinza Moscou.