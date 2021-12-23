Novas picapes Ram 2022 chegam com mais luxo e conectividade

Série Night Edition retorna para a linha 2022 da Ram 2500 Laramie, com mudanças no visual e mais tecnologia embarcada Crédito: Ram/Divulgação

A Ram lançou nesta quinta-feira (23) a linha 2022 das picapes da marca vendidas no Brasil: Ram 2500 Laramie e Ram 1500 Rebel. Conhecidas por seu tamanho maior e porte mais robusto do que o mercado nacional está acostumado, as picapes da montadora estão entre as mais vendidas na categoria luxo no país, segundo a montadora.

No Brasil, a 1500 Rebel teve cerca de 524 emplacamentos em sete meses desde o seu lançamento em abril, até o mês de setembro. O modelo tem o motor mais potente da categoria, V8 HEMI de 400 cv, que vai de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos.

E para a linha 2022, o modelo “menor” da montadora traz melhorias em seu sistema multimídia, que o deixaram mais rápido e com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de pareamento duplo simultâneo.

Ram 1500 Rebel traz multimídia mais rápido e filtro de ar N95 na cabine Crédito: Ram/Divulgação

Na lista das novidades, a “muscle truck” da Ram traz agora filtro de ar de cabine N95 e maçaneta da tampa traseira com iluminação em LED. Complementam as novidades no design acabamentos externos pretos como opções de série, incluindo rodas, logotipo da marca na grade e anteparo central no para-choque dianteiro.

Até então, esses detalhes escuros eram exclusivos do pacote opcional Level II, que continua à disposição. Outra novidade no visual é a pintura metálica Granito Crystal. A Ram 1500 Rebel 2022 tem preço sugerido a partir de R$ 449.990.

Design da Ram 1500 Rebel terá acabamento externo preto como opção de série Crédito: Ram/Divulgação

2500 LARAMIE

Já a Ram 2500 Laramie obteve 2.189 emplacamentos até o fechamento de novembro, segundo a montadora e é o sexto veículo premium mais vendido do país. O modelo também ganha novidades no design, como novas rodas e grade dianteira com mais elementos cromados. A tampa traseira também terá iluminação em LED sobre a maçaneta, assim como a 1500 Rebel.

A central multimídia também recebeu upgrades, começando pela tela de 12 polegadas, que é agora a maior da categoria. E assim como a irmã menor, também vai possibilitar as conexões Android Auto e Apple CarPlay serem feitas sem cabo, além de ganhar um sistema mais rápido e com a possibilidade de parear dois telefones ao mesmo tempo. A picape também terá filtro de ar da cabine do tipo N95. Os preços da Ram 2500 Laramie também partem de R$ 449.990.

Outra novidade é o retorno da série Night Edition, que traz todos os acabamentos cromados da versão original pretos ou na cor da carroceria. Outro detalhe dessa versão é o revestimento interno, sempre em preto, incluindo colunas e teto, contrastando com o padrão marrom com bege, o mais procurado entre os compradores da versão “tradicional” da 2500 Laramie.

A Ram 2500 Laramie ganha novidades no design, como novas rodas e grade dianteira com mais elementos cromados Crédito: Ram/Divulgação

No design, a 2500 Laramie Night Edition ganha um conjunto de cinco luzes acima do para-brisa e um pacote tecnológico diferenciado, incluindo controle de cruzeiro adaptativo com parada (ACC+), alerta de colisão frontal com frenagem (FCW+) e sensor de permanência em faixa com correção ativa.

Revestimento interno da série Night Edition vem sempre em preto, incluindo colunas e teto Crédito: Ram/Divulgação

A versão terá também áudio premium Harman Kardon de 16 alto-falantes, subwoofer de 10” e 750W de potência; carregador de telefone por indução (RamCharger); aquecimento dos assentos traseiros laterais; retrovisor interno digital, cuja lente pode mostrar a imagem de uma câmera de alta definição ao lado da terceira luz de freio e estribos elétricos, que só aparecem ao abrir uma das portas. Os preços da versão Night Edition partem de R$ 474.990.