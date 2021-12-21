Confira a lista dos cinco carros usados mais procurados em 2021

A pandemia da Covid-19 teve influência direta em vários setores da indústria, entre eles, o automobilístico. Com os impactos causados mundialmente pelo coronavírus, houve também uma escassez de peças para produzir automóveis e, consequentemente, o mercado de compra e venda de carros foi afetado.
Em entrevista nesta terça-feira (21) à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora do CBN Vitória, Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop CBN, explicou que os preços de carros usados também subiram. Ele apontou os SUVs — veículos utilitários esportivos, na sigla em português — como os mais procurados, com 35,2% da demanda. Em seguida, estão os carros sedã (30,8%), hatch (19%) e picapes (6,9%).
"Este ano foi bem diferente para a indústria brasileira, tiveram grandes dificuldades. Falta de peças, falta de chips, enfim, tantas coisas faltaram e o número de carros colocados no mercado foi bem menor que o esperado. Com a fila de espera muito grande, consequentemente, carros antigos subiram de preço", disse.
Pit Stop CBN - 20-12-21.mp3
O especialista listou os carros automáticos usados mais procurados no mercado de 2021, seja pelo preço ou pelo custo benefício. Confira a lista: