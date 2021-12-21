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SUVs no topo

Confira a lista dos cinco carros usados mais procurados em 2021

Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop CBN, da CBN Vitória, explicou que, diante da  escassez de peças para produzir automóveis, veículos usados ficaram em evidência
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 dez 2021 às 15:45

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 15:45

A pandemia da Covid-19 teve influência direta em vários setores da indústria, entre eles, o automobilístico. Com os impactos causados mundialmente pelo coronavírus, houve também uma escassez de peças para produzir automóveis e, consequentemente, o mercado de compra e venda de carros foi afetado.
Em entrevista nesta terça-feira (21) à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora do CBN Vitória, Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop CBN, explicou  que os preços de carros usados também subiram. Ele apontou os SUVs — veículos utilitários esportivos, na sigla em português — como os mais procurados, com 35,2% da demanda. Em seguida, estão os carros sedã (30,8%), hatch (19%) e picapes (6,9%).
"Este ano foi bem diferente para a indústria brasileira, tiveram grandes dificuldades. Falta de peças, falta de chips, enfim, tantas coisas faltaram e o número de carros colocados no mercado foi bem menor que o esperado. Com a fila de espera muito grande, consequentemente, carros antigos subiram de preço", disse.
Pit Stop CBN - 20-12-21.mp3
O especialista listou os carros automáticos usados mais procurados no mercado de 2021, seja pelo preço ou pelo custo benefício. Confira a lista:

Renault Fluence

 
 
 
 
 

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