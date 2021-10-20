Gasolina comum ou aditivada? Tire suas dúvidas sobre qual usar

A gasolina comum tem como grande vantagem a eficiência, sendo considerada um ótimo lubrificante para o motor. Crédito: TV Gazeta Noroeste

Você que é motorista já deve ter ouvido nos postos de combustíveis a seguinte pergunta na hora de abastecer: "comum ou aditivada?". Mas você sabe qual é a diferença entre os dois tipos de gasolina? Para esclarecer sobre o assunto, especialistas explicam os motivos pelos quais os veículos devem ter as aplicações corretas.

A gasolina comum tem como grande vantagem a eficiência, sendo considerada um ótimo lubrificante para o motor. Já a gasolina aditivada nada mais é do que a gasolina comum que recebe aditivos para melhorar a performance e auxiliar na limpeza dos componentes do motor. Isso significa que cada uma tem o seu tempo de uso e importância no veículo.

De acordo com Anderson Dias, chefe da oficina da CVC, quando a gasolina aditivada é de boa procedência e tem na sua composição os aditivos conforme prevê as normas brasileiras, esses componentes vão ajudar a limpar a câmara de combustão do carro evitando excesso de carbonização e poluição.

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No entanto, Anderson Dias faz um alerta: "Devido à falta de padronização de aditivos adicionados pelos fornecedores, as montadoras recomendam que o proprietário do veículo abasteça com gasolina comum de boa qualidade e adicione o aditivo recomendado por elas", explica.

Para Cássio Vantil, gerente comercial da Revizza Autocenter, a gasolina aditivada não precisa necessariamente ser usada com frequência, já que ela terá realizado a limpeza dos componentes do motor, sendo ineficiente o uso contínuo. O recomendável é a utilização de uma vez no período de quatro abastecimentos.

"O uso periódico funcionará como um solvente para eliminar as gomas e sujeiras residuais no sistema de combustão dos automóveis. Com isso, o motor irá trabalhar com menos atrito, assim terá um ganho de performance e melhoria no consumo de combustível", afirma Cássio Vantil.

A gasolina aditivada não precisa ser usada com frequência, já que o uso é para auxiliar na limpeza dos componentes do motor. Crédito: Freepik

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