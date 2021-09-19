Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conta pesada

Entenda como é calculado o preço da gasolina e a cobrança do ICMS

O alto custo do combustível é mais um elemento de embate entre o governo Bolsonaro e os Estados; saiba como é a composição do valor que chega às bombas dos postos do ES

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:40

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 set 2021 às 19:40
Posto de combustível da BR
No intervalo de um ano, o valor médio do combustível aumentou em quase R$ 2,00 no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
No mais recente embate do governo federal com os Estados sobre o valor dos combustíveis, em que a Petrobras atribuiu responsabilidade aos governos estaduais pelo alto custo da gasolina devido ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o contra-ataque foi parar na Justiça, com a empresa acusada de propaganda enganosa. Para saber por que a conta está pesando mais no bolso do consumidor, é preciso entender como é feita a composição dos preços.
Na página oficial da Petrobras – estatal de economia mista, cujo principal acionista é a União – pode-se observar que quatro impostos incidem diretamente sobre o preço da gasolina. Desses, três são federais: a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o Programa de Integração Social (PIS/Pasep) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Também incide o ICMS, recolhido pelos Estados.
Nessa conta, ainda se somam o valor repassado às distribuidoras e revendedoras do combustível, o custo do álcool anidro - que compõe a gasolina comercializada no Brasil - e o "preço de realização do produtor", no caso, a Petrobras. 

Veja Também

Arthur Lira diz que política de preços da Petrobras não está clara

Petrobras reajusta combustíveis de forma mais rápida que em outros países, diz presidente do BC

Contudo, ao contrário do que  tem sido sugerido pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido), a maior participação no custo da gasolina não é do tributo estadual que, na média nacional, estava em 27,8% no último dia 11. Na composição do preço, a parte que cabe à Petrobras é a que representa a maior fatia do valor que chega na bomba dos postos. 
Composição de preço da gasolina no Brasil
Composição de preço da gasolina no Brasil Crédito: Reprodução/Petrobras

NO ESPÍRITO SANTO

Além de o ICMS não representar a maior fatia do custo da gasolina, Marcelo Altoé, secretário estadual da Fazenda, explica que a redução do preço do combustível não está diretamente relacionada à diminuição da alíquota do imposto estadual porque há outros componentes que afetam o valor que chega ao consumidor. 
O valor do ICMS decorre de uma base de cálculo - o PMPF (Preço Médio Ponderado a Consumidor Final) - e sobre essa base é aplicada uma alíquota.
"Todo tributo no Brasil é assim: existe uma base, sobre ela incide uma alíquota e se chega ao resultado do tributo a ser recolhido. No caso do Espírito Santo, a alíquota do ICMS é a mesma desde 2006 (27% e a 3ª menor do país). Como a alíquota é a mesma, o que faz variar o valor do ICMS é exclusivamente a base de cálculo", pontua o secretário. 
Altoé esclarece que é sobre essa base de cálculo, o PMPF, que entra a política de preços da Petrobras. "O Estado, portanto, não tem como intervir diretamente no PMPF", acrescenta. 
Para se chegar ao preço ponderado ao consumidor, apurado quinzenalmente, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) reúne as notas fiscais de toda a comercialização de gasolina no Espírito Santo e calcula a média. Há um ano, o PMPF era R$ 4,30. Já no último levantamento, do dia 16, estava em R$ 6,06, isto é, quase R$ 2 a mais no intervalo de 12 meses. 
O secretário ressalta que não procede o discurso do governo federal e da Petrobras, que afirmam que compete aos Estados reduzir o ICMS para baixar o valor da gasolina. "A partir do momento que não variou a alíquota do ICMS, não tem como imputar aos Estados a responsabilidade pelo aumento do combustível. O que está aumentando é a base de cálculo e sobre essa base o Estado não tem como atuar, porque é a política de preços praticada pela Petrobras", reforça. 
No Espírito Santo, a estratégia adotada para conter a elevação dos custos é não atualizar a base de cálculo, ou seja, na quinzena que o PMPF está mais alto, a Sefaz mantém o valor vigente anteriormente. Assim, diminui a arrecadação, mas, ao mesmo tempo, evita que o aumento seja maior para o consumidor. 
A variação cambial é também um componente no valor do combustível, considerando que a política de preços da Petrobras está alinhada à cotação do petróleo no mercado internacional. Altoé observa, porém, que as oscilações no preço do barril são para cima e para baixo, mas, para o consumidor, praticamente não se vê aplicada a redução e os reajustes são para cima na maioria dos casos. 
Questionado se a Petrobras deveria voltar a intervir no preço do combustível com antigamente, o secretário avalia que, ao menos, a petroleira deveria acompanhar o cenário mais de perto para que, quando houver redução no preço do barril no mercado internacional, o custo menor chegue também às bombas de gasolina no Brasil. 
Sobre o projeto de lei do governo federal que prevê a implantação de um regime monofásico (a carga tributária é concentrada em apenas uma fase do ciclo produtivo), mudando a cobrança do ICMS, Altoé faz críticas. Segundo ele, no caso do Espírito Santo, a alteração faria aumentar a tributação.  

JUSTIÇA

Diante da narrativa do governo federal, na última semana o Espírito Santo junto ao Distrito Federal e outros 11 Estados ingressou com uma ação na Justiça contra a Petrobras por propaganda enganosa. A empresa divulgou um vídeo em que atribuiu o preço elevado do combustível ao ICMS cobrado pelos governos estaduais. 
O procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, aponta que a ação pede dano moral coletivo ao considerar que a petroleira tentou ludibriar o consumidor ao responsabilizar os Estados pela alta no preço da gasolina. 

Veja Também

ES e outros Estados acusam Petrobras de enganar sobre preços de combustíveis

Petrobras não tem espaço para aventura, diz presidente em reunião sobre preço de combustíveis

No vídeo, a Petrobras diz que, em um litro de gasolina que custe R$ 6, apenas R$ 2 seriam para a empresa e o restante seria de tributos e, segundo Jasson Amaral, notadamente o ICMS. Entretanto, ele explica, a petroleira ficaria com R$ 3,65 e, do tributo estadual, seriam R$ 1,67. 
"É preciso eliminar essa ideia que o ICMS sobre combustíveis é o vilão do aumento de preços. Na verdade, essa tributação se comporta de maneira perene há muitos anos. A flutuação maior no valor dos combustíveis decorre da política de preços da Petrobras", sustenta. 
Para a ação, que propõe também a retirada do vídeo de circulação, a Justiça solicitou que a Petrobras se manifeste e, somente então, irá analisar o caso. O processo, afirma o procurador-geral, está na Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo gasolina Petrobras Jair Bolsonaro Sefaz Combustível ICMS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados