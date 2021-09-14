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Conflito institucional

ES e outros Estados acusam Petrobras de enganar sobre preços de combustíveis

"Você sabia que a Petrobras só recebe R$ 2,00 de cada litro de gasolina vendido no Brasil?”, afirma a petroleira no anúncio

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2021 às 09:45
Posto Divino, na saída da Terceira Ponte, em Vila Velha. Sem filas, mas com bombas cheias
Posto Divino, na saída da Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo, o Distrito Federal e mais dez Estados entraram com ação contra a Petrobras por propaganda enganosa sobre o preço dos combustíveis. "Você sabia que a Petrobras só recebe R$ 2,00 de cada litro de gasolina vendido no Brasil?”, diz a publicidade da petroleira em um momento em que a gasolina chega a ser vendida por R$ 7 em algumas regiões do país. Em território capixaba, o combustível é encontrado a R$ 6,79. 
A mensagem é acompanhada por um vídeo explicativo sobre o processo de extração e venda do petróleo aos postos, que faz mais uma provocação: “Mas então, onde está a diferença que você paga na bomba?''. A estatal, por fim, atribui o preço elevado dos combustíveis ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) cobrado pelos Estados.

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Os representantes dos governos estaduais alegam que a estatal compartilhou informações falsas sobre os motivos para a recente alta nos preços dos combustíveis, atribuindo aos Estados a responsabilidade pelos valores encontrados nas bombas.
A ação tramita na 18ª Vara Cível de Brasília e é assinada pelos procuradores gerais dos Estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Sergipe, Piauí, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Minas Gerais, além do Distrito Federal.
Procurada, a Petrobras informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que "vai analisar o teor da ação e avaliar as medidas cabíveis".
Com informações da Agência Estado

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