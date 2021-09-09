Abastecimento de combustível: preço do litro da gasolina nas bombas do ES chegou a R$ 6,79 Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Preço da gasolina no ES segue subindo e média chega a R$ 6,79

Encher o tanque de gasolina está cada vez mais difícil e doloroso para o bolso do consumidor. Em meio a uma corrida a postos de combustíveis no Espírito Santo por medo de desabastecimento em função das paralisações de caminhoneiros, o preço da gasolina segue em alta no Estado.

Em média, o litro do combustível está sendo vendido a R$ 6,31 no Espírito Santo, de acordo com o monitor da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) . No entanto, em alguns municípios, o preço chega a R$ 6,79 em média, como é o caso de Alto Rio Novo , no Noroeste capixaba. Os números são referentes a vendas realizadas na quarta-feira (8).

A Gazeta entre esta quarta e quinta (9) identificou que o litro do combustível é comercializado por até R$ 6,20 em alguns postos da Uma pesquisa realizada em postos porentre esta quarta e quinta (9) identificou que o litro do combustível é comercializado por até R$ 6,20 em alguns postos da Grande Vitória . No entanto, esse preço fica mais salgado no interior.

A reportagem pesquisou o preço da gasolina em 27 postos de combustível nas maiores cidades do Espírito Santo (Confira a lista abaixo). O litro mais barato foi encontrado em postos localizados em Vila Velha, Serra e Guarapari, onde o combustível é comercializado a partir de R$ 6,09.

Já o valor mais elevado encontrado nas cidades pesquisadas foi em estabelecimentos em São Mateus, onde o litro do combustível é vendido a R$ 6,39. Em Colatina, chega a R$ 6,35.

Em agosto, a Petrobras anunciou o nono reajuste no valor da gasolina vendida para as refinarias, só esse ano. Nas bombas, o combustível já acumula alta de quase 28% no país, e especialistas avaliam que o preço deve continuar subindo nos próximos meses.

Os aumentos levantam questionamentos no mercado sobre a política de preços da Petrobras, vigente desde 2017, que considera a cotação do barril de petróleo e a oscilação do dólar na formação do preço.

MÉDIA POR CIDADE

Se considerarmos o preço médio praticado de R$6,31, como aponta o monitor da Sefaz, com R$ 100 está sendo possível comprar apenas 15,84 litros de gasolina.