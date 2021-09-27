Converter carro a gasolina para GNV vale a pena?

Em meio ao aumento do preço da gasolina, uma das saídas encontradas pelos motoristas é a conversão de seus carros para o GNV (gás natural veicular). Dados do antigo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) — que passou a ser Secretaria Nacional de Trânsito (Senatan) — apontam que o número de veículos modificados para abastecimento com gás praticamente dobrou em agosto deste ano, com 18.027 conversões contra 9.364 no mesmo mês de 2020. Mas, afinal, vale a pena pagar pela conversão?
Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop CBN, da CBN Vitória, explica que se o motorista está rodando com o veículo acima de mil quilômetros por mês, ou seja, cerca de 250 quilômetros por semana, ou possui o gasto médio de R$ 600 de gasolina, já vale a pena mudar para o GNV. "Essa é uma conta básica que estamos fazendo para poder apresentar, colocando na ponta do lápis o litro da gasolina saindo a R$ 6 para o motorista, pois a taxa de retorno é obtida rapidamente", ressalta. Confira a entrevista completa:
Quadro Pit Stop CBN - Entrevista sobre a conversão de carro a gasolina para GNV
O especialista explica que, com mudanças recentes envolvendo a inclusão de novas tecnologias, o kit gás está disponível para o carro popular (com injeção indireta) no valor de R$ 3.500 a R$4.500. Já para um carro considerado "premium" (de injeção direta) — o especialista citou os modelos Audi e Chevrolet Captiva como exemplos — o kit sobe para cerca de R$ 9 mil.
Muitos motoristas ficam com receio de “terem o dinheiro jogado fora” devido ao alto valor para fazer a conversão para o GNV. Entretanto, Ricardo Barbosa afirma que, em 15 meses rodando mais de mil quilômetros por mês, o motorista já consegue “pagar indiretamente” o que gastou com o kit devido à economia. Assim como, consequentemente, a pessoa vai poder transitar mais com o pensamento de que está gastando menos.
Além disso, também existe a preocupação de não conseguir encontrar postos de combustíveis que disponibilizem o Gás Natural Veicular. "Era uma dúvida muito comum na hora de mudar: se estiver na estrada, vai ser fácil achar? Hoje em dia, com o aumento na utilização, garantimos que é bem mais fácil", explica o especialista. Com a tecnologia, foi criado o aplicativo GNV Brasil, que mapeia todos os postos do país que abastecem com o gás. A ferramenta está disponível na Apple Store (sistema iOS) e no Play Store (Android).
Ricardo Barbosa ainda cita que algumas ressalvas devem ser consideradas ao avaliar se o uso do GNV mais ajuda ou atrapalha. Ele cita o exemplo de veículos antigos, em que o sistema acaba recebendo maior pressão, havendo a possibilidade de pequenas fissuras com a instalação do gás, e, consequentemente, o cabeçote do motor poderia trincar. Por isso é necessário sempre fazer uma avaliação prévia do veículo.
"Antigamente, os motoristas ficavam com receio de usar o carro a gás por medo da desvalorização na revenda, mas hoje em dia eles estão mais valorizados, principalmente por motoristas de aplicativo"
Ricardo ainda lembra que a instalação do equipamento deve ser autorizada previamente pelo Departamento Estadual de Trãnsito (Detran-ES). Ele também recomenda que o interessado em instalar o kit gás no carro buque uma oficina credenciada junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), exigindo o fornecimento do Certificado de Homologação de Montagem pelo estabelecimento, pois o documento atesta que foram seguidas todas as normas de segurança.
"É bom, antes de tudo, pesquisar muito bem uma equipe ou loja especializada de confiança para realizar a conversão, lembrando o valor da vida da sua família e de outras pessoas que estarão transitando no carro", conclui.