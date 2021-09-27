Converter carro a gasolina para GNV vale a pena?

Especialista explica que preço do kit gás varia, podendo custar de R$ 3.500 a R$ 9 mil, dependendo do veículo Crédito: Agência Brasil

Em meio ao aumento do preço da gasolina, uma das saídas encontradas pelos motoristas é a conversão de seus carros para o GNV (gás natural veicular). Dados do antigo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) — que passou a ser Secretaria Nacional de Trânsito (Senatan) — apontam que o número de veículos modificados para abastecimento com gás praticamente dobrou em agosto deste ano, com 18.027 conversões contra 9.364 no mesmo mês de 2020. Mas, afinal, vale a pena pagar pela conversão?

Confira a entrevista completa: Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop CBN, da CBN Vitória , explica que se o motorista está rodando com o veículo acima de mil quilômetros por mês, ou seja, cerca de 250 quilômetros por semana, ou possui o gasto médio de R$ 600 de gasolina, já vale a pena mudar para o GNV. "Essa é uma conta básica que estamos fazendo para poder apresentar, colocando na ponta do lápis o litro da gasolina saindo a R$ 6 para o motorista, pois a taxa de retorno é obtida rapidamente", ressalta.

Your browser does not support the audio element. Quadro Pit Stop CBN - Entrevista sobre a conversão de carro a gasolina para GNV

O especialista explica que, com mudanças recentes envolvendo a inclusão de novas tecnologias, o kit gás está disponível para o carro popular (com injeção indireta) no valor de R$ 3.500 a R$4.500. Já para um carro considerado "premium" (de injeção direta) — o especialista citou os modelos Audi e Chevrolet Captiva como exemplos — o kit sobe para cerca de R$ 9 mil.

Muitos motoristas ficam com receio de “terem o dinheiro jogado fora” devido ao alto valor para fazer a conversão para o GNV. Entretanto, Ricardo Barbosa afirma que, em 15 meses rodando mais de mil quilômetros por mês, o motorista já consegue “pagar indiretamente” o que gastou com o kit devido à economia. Assim como, consequentemente, a pessoa vai poder transitar mais com o pensamento de que está gastando menos.

Além disso, também existe a preocupação de não conseguir encontrar postos de combustíveis que disponibilizem o Gás Natural Veicular. "Era uma dúvida muito comum na hora de mudar: se estiver na estrada, vai ser fácil achar? Hoje em dia, com o aumento na utilização, garantimos que é bem mais fácil", explica o especialista. Com a tecnologia, foi criado o aplicativo GNV Brasil , que mapeia todos os postos do país que abastecem com o gás. A ferramenta está disponível na Apple Store (sistema iOS) e no Play Store (Android).

Ricardo Barbosa ainda cita que algumas ressalvas devem ser consideradas ao avaliar se o uso do GNV mais ajuda ou atrapalha. Ele cita o exemplo de veículos antigos, em que o sistema acaba recebendo maior pressão, havendo a possibilidade de pequenas fissuras com a instalação do gás, e, consequentemente, o cabeçote do motor poderia trincar. Por isso é necessário sempre fazer uma avaliação prévia do veículo.

"Antigamente, os motoristas ficavam com receio de usar o carro a gás por medo da desvalorização na revenda, mas hoje em dia eles estão mais valorizados, principalmente por motoristas de aplicativo" Ricardo Barbosa - Comentarista do Pit Stop CBN

Ricardo ainda lembra que a instalação do equipamento deve ser autorizada previamente pelo Departamento Estadual de Trãnsito (Detran-ES) . Ele também recomenda que o interessado em instalar o kit gás no carro buque uma oficina credenciada junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), exigindo o fornecimento do Certificado de Homologação de Montagem pelo estabelecimento, pois o documento atesta que foram seguidas todas as normas de segurança.