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Converter carro a gasolina para GNV vale a pena?

Número de veículos modificados para abastecimento com gás quase dobrou em agosto deste ano, com 18.027 conversões contra 9.364 no mesmo mês de 2020

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 17:04

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 set 2021 às 17:04
Empresas foram interditadas suspeitas de serem responsáveis por instalar kit gás sem autorização do Inmetro
Especialista explica que preço do kit gás varia, podendo custar de R$ 3.500 a R$ 9 mil, dependendo do veículo Crédito: Agência Brasil
Em meio ao aumento do preço da gasolina, uma das saídas encontradas pelos motoristas é a conversão de seus carros para o GNV (gás natural veicular). Dados do antigo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) — que passou a ser Secretaria Nacional de Trânsito (Senatan) — apontam que o número de veículos modificados para abastecimento com gás praticamente dobrou em agosto deste ano, com 18.027 conversões contra 9.364 no mesmo mês de 2020. Mas, afinal, vale a pena pagar pela conversão?
Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop CBN, da CBN Vitória, explica que se o motorista está rodando com o veículo acima de mil quilômetros por mês, ou seja, cerca de 250 quilômetros por semana, ou possui o gasto médio de R$ 600 de gasolina, já vale a pena mudar para o GNV. "Essa é uma conta básica que estamos fazendo para poder apresentar, colocando na ponta do lápis o litro da gasolina saindo a R$ 6 para o motorista, pois a taxa de retorno é obtida rapidamente", ressalta. Confira a entrevista completa: 
Quadro Pit Stop CBN - Entrevista sobre a conversão de carro a gasolina para GNV
O especialista explica que, com mudanças recentes envolvendo a inclusão de novas tecnologias, o kit gás está disponível para o carro popular (com injeção indireta) no valor de R$ 3.500 a R$4.500. Já para um carro considerado "premium" (de injeção direta) — o especialista citou os modelos Audi e Chevrolet Captiva como exemplos — o kit sobe para cerca de R$ 9 mil.
Muitos motoristas ficam com receio de “terem o dinheiro jogado fora” devido ao alto valor para fazer a conversão para o GNV. Entretanto, Ricardo Barbosa afirma que, em 15 meses rodando mais de mil quilômetros por mês, o motorista já consegue “pagar indiretamente” o que gastou com o kit devido à economia. Assim como, consequentemente, a pessoa vai poder transitar mais com o pensamento de que está gastando menos.
Além disso, também existe a preocupação de não conseguir encontrar postos de combustíveis que disponibilizem o Gás Natural Veicular. "Era uma dúvida muito comum na hora de mudar: se estiver na estrada, vai ser fácil achar? Hoje em dia, com o aumento na utilização, garantimos que é bem mais fácil", explica o especialista. Com a tecnologia, foi criado o aplicativo GNV Brasil, que mapeia todos os postos do país que abastecem com o gás. A ferramenta está disponível na Apple Store (sistema iOS) e no Play Store (Android).
Ricardo Barbosa ainda cita que algumas ressalvas devem ser consideradas ao avaliar se o uso do GNV mais ajuda ou atrapalha. Ele cita o exemplo de veículos antigos, em que o sistema acaba recebendo maior pressão, havendo a possibilidade de pequenas fissuras com a instalação do gás, e, consequentemente, o cabeçote do motor poderia trincar. Por isso é necessário sempre fazer uma avaliação prévia do veículo. 
"Antigamente, os motoristas ficavam com receio de usar o carro a gás por medo da desvalorização na revenda, mas hoje em dia eles estão mais valorizados, principalmente por motoristas de aplicativo"
Ricardo Barbosa - Comentarista do Pit Stop CBN 
Ricardo ainda lembra que a instalação do equipamento deve ser autorizada previamente pelo Departamento Estadual de Trãnsito (Detran-ES). Ele também recomenda que o interessado em instalar o kit gás no carro buque uma oficina credenciada junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), exigindo o fornecimento do Certificado de Homologação de Montagem pelo estabelecimento, pois o documento atesta que foram seguidas todas as normas de segurança. 
"É bom, antes de tudo, pesquisar muito bem uma equipe ou loja especializada de confiança para realizar a conversão, lembrando o valor da vida da sua família e de outras pessoas que estarão transitando no carro", conclui.

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