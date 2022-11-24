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Franquia francesa

Novo centro automotivo no ES oferece 18 serviços e atendimento a todas as marcas

Primeira loja no Estado e segunda a ser inaugurada no país, investimento foi da ordem de R$ 1,7 milhão e vai oferecer serviços como troca de peças, reparos e instalação de acessórios
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

24 nov 2022 às 15:14

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 15:14

Nova loja Point S
Novo centro automotivo vai comercializar e oferecer serviços para todas as marcas de automóveis Crédito: Orvel/Divulgação
O Espírito Santo é o segundo Estado a receber uma loja da francesa Point S, uma das maiores franquias multimarcas do mundo, e vai oferecer 18 serviços com atendimento para todas as marcas de carros e também de acessórios. O novo negócio demandou investimentos da ordem de R$ 1,7 milhão.
A Ato/Point S Brasil vai comercializar e oferecer serviços para cuidados e manutenção de pneus como substituição, alinhamento e balanceamento. Também vai operar com manutenção automotiva, com uma gama completa de serviços, entre eles diagnósticos, reparos, troca de peças e instalação de acessórios, entre outros. Localizada na avenida Leitão da Silva, em Vitória, será uma loja ao estilo “faça tudo o que precisa no seu carro em um só lugar”.
“A inauguração da Point S capixaba será ponto de partida para um grande plano de investimento nacional, sob o comando da ATO, empresa formalizada por dois grandes players do segmento automotivo: os grupos Orletti, do Espírito Santo, e ADTSA, de Pernambuco. O investimento em território nacional previsto pela Ato/Point S Brasil é de mais de R$ 175 milhões. Nossa meta é expandir rapidamente seus negócios no país, com abertura de mais de 200 lojas em cinco anos”, afirmou o CEO do Grupo Orletti, Wagner Orletti.
A loja capixaba vai oferecer um portfólio de serviços e produtos, como assistência técnica, oficina mecânica especializada e estacionamento. O presidente mundial da Point S, Fabien Bouquet, esteve presente na inauguração da loja, que aconteceu nesta quarta-feira (23).
Segundo ele, a escolha de Vitória, como a segunda cidade para instalar a franquia foi influenciada por ter um “parque de veículos de excelente nível, sua importância como capital e pelo parceiro comercial conhecer bem a região”.
“O conceito da Point S é de uma bandeira independente, capaz de oferecer para o cliente uma escolha vasta de marcas de todos os produtos, indo ao encontro daquilo que o consumidor necessita. Diferente de lojas de rede, que atendem uma única marca de pneus e acessórios”, diz.

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