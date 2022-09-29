Cuidar dos pneus pode ajudar a economizar combustível

Fazer uma revisão periódica é fundamental para garantir a segurança e a durabilidade do veículo Crédito: Shutterstock

Pneu é sinônimo de segurança. Mas também pode significar economia. Afinal, com os cuidados e a manutenção em dia eles podem ser grandes aliados na hora de economizar combustível.

Isso, porque, quando calibrado de forma incorreta, o pneu murcho causa maior atrito com o solo, exigindo mais esforço do motor e, consequentemente, gastando bem mais gasolina ou etanol.

“O consumo pode aumentar em 20%. Se tomarmos como exemplo um carro popular, isso significa que um veículo com tanque de 40 litros e consumo de 14km/L pode rodar 112 km a menos com um tanque cheio. É uma perda de oito litros de combustível”, explica o diretor de e-commerce da CantuStore, Fernando Soares.

Segundo ele, pneus desgastados podem causar trepidações no volante, desgaste irregular, dificuldades em manter o carro em linha reta e até mesmo acidentes.

Ou seja, fazer uma revisão periódica é fundamental para garantir a segurança e a durabilidade do veículo. Não vale só ficar atento aos pneus antes de viajar, o cuidado e a manutenção precisam ser feitos com uma periodicidade maior e seguir as medidas originais na hora da reposição.

“Os números vêm em uma sequência, por exemplo, “205/60 R16 92H”. Essas são as medidas do pneu que indicam largura em milímetros da banda de rodagem, percentual de altura em relação à banda de rodagem, tipo de construção, tamanho do aro, índice de carga e velocidade, respectivamente”, explica.

MAS COMO ESCOLHER O PNEU CERTO?

Tudo começa nos pneus e isso é um fato. Mas com tantas recomendações e medidas, como podemos escolher o modelo correto para o veículo? A resposta está no manual do proprietário, afirma a personal car Aline Deolindo.

Segundo ela, é preciso ter o hábito de ler esse documento para entender o que a montadora sugere em relação aos cuidados e preventivos, além de recomendações de periodicidade de reposição dos pneus e outras ferramentas do automóvel.

“Todas as toneladas do seu carro ficam em cima deles. Não é o local adequado para negligenciar a manutenção ou a qualidade dos pneus escolhidos para colocar em seu carro. Com relação às calibrações, tenha sempre atenção a uma etiqueta que fica na região da porta do motorista, que informa os valores necessários de calibragem”, destaca Aline Deolindo.

Pensando na importância dos cuidados com os pneus, os especialistas deram algumas dicas para as perguntas mais frequentes em relação ao produto. Confira: