Versão híbrida da Ford Maverick chega ao Brasil a partir de 2023

A Maverick Hybrid conta com freio regenerativo, que contribui para a eficiência energética das baterias Crédito: Ford/Divulgação

A Ford anunciou nesta segunda-feira (27), a chegada da versão híbrida da Maverick ao Brasil, no ano que vem. Esta será a primeira picape com esta tecnologia no país e a montadora promete mais dois outros modelos eletrificados para 2023: o Mustang Mach-E e a E-Transit. A montadora, inclusive, divulgou um teaser da chegada da picape híbrida.

A Maverick Hybrid conta com freio regenerativo, que contribui para a eficiência energética das baterias, principalmente no anda e para em rodagem urbana. Além disso, os veículos híbridos, assim como os elétricos, têm desconto de IPVA em alguns Estados e estão livres de rodízio, no caso da cidade de São Paulo.

“A nova versão Hybrid combina as qualidades já conhecidas da picape com menos emissões e consumo de combustível, características que fizeram do modelo um grande sucesso no mercado norte-americano e que, agora, estará disponível também no Brasil”, diz o presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo.

Após a Maverick, chega em 2023 o SUV Mach-E, versão elétrica do Mustang, que já é o segundo SUV elétrico mais vendido dos EUA. A demanda do modelo continua em alta, sendo que 70% de seus clientes são novos na marca Ford, segundo a montadora.Além de emissões zero, o Mustang Mach-E entrega torque instantâneo para acelerações responsivas.

No segmento de veículos comerciais, a Ford vai iniciar a comercialização da E-Transit para frotistas para demonstrar as vantagens da eletrificação nesse segmento. Ela é a versão elétrica da van líder de vendas na Europa e nos Estados Unidos há mais de seis anos consecutivos e já domina o segmento nos EUA com 90% de participação de mercado.

ELETRIFICAÇÃO

Segundo a marca, a eletrificação do portfólio de veículos integra as ações de descarbonização da Ford. Até 2026, a empresa vai investir US$ 50 bilhões (cerca de R$ 321 bilhões) globalmente em veículos elétricos e baterias para atingir uma produção anual de 600 mil veículos até o fim de 2023 e de 2 milhões até 2026.

Além da Maverick, a Ford irá trazer, em 2023, os eletrificados Mustang Mach-E e a E-Transit Crédito: Ford/Divulgação

Como parte dessa estratégia e da recente modernização da fábrica de Pacheco, na Argentina, onde é produzida a Ranger, a Ford assinou um acordo para ampliar o fornecimento de energia elétrica renovável para a unidade. Atualmente, cerca de 60% da energia utilizada em Pacheco já é renovável, de origem eólica.

Com o novo acordo, esse índice será elevado para 80% em 2023 e atingirá 100% em 2024 com a adição do uso de energia solar. Além disso, a unidade industrial tem mais de 40% da metragem ocupada por áreas verdes.

No Brasil, o Centro de Tatuí (SP), onde são realizados testes, avaliações e homologações de veículos e sistemas automotivos, utiliza 100% da energia elétrica renovável desde 2021, conta a montadora. Todas as duas instalações geram zero resíduo para aterro e desenvolvem ações para reduzir o consumo de água, com processos de tratamento e reúso.

“O mundo está passando por uma transformação profunda na direção da eletrificação e conectividade. Nós nos reestruturamos para ter esse foco e resultados financeiros adequados”, diz Justo.