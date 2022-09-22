Yamaha Fazer FZ15 ABS investe em categoria premium de baixa cilindrada

O modelo da Yamaha oferece farol com projetor, luz de posição e lanterna de leds e freio ABS na dianteira Crédito: Yamaha/Divulgação

A família Fazer está crescendo e sua versão mais nova, a FZ 15, tem a missão de criar uma categoria premium de motos urbanas de baixa cilindrada. Agora, a linha Fazer 2023 passa a ser composta pelos modelos 150, FZ 15 e FZ 25, as duas primeiras compartilhando o motor de 150 cm 3 e a última com motor de 250 cm 3 .

Com o novo produto, o objetivo é oferecer uma alternativa mais requintada à recentemente renovada Honda CG 160. O modelo da Yamaha oferece farol com projetor, luz de posição e lanterna de leds, freio ABS na dianteira, a disco nas duas rodas, suspensão monocross, pneus largos e painel 100% digital. De acordo com a Yamaha, as tecnologias exclusivas para o segmento tornarão a FZ15 o melhor produto de valor agregado do mercado.

O preço sugerido é a partir de R$ 16.990 mais frete (R$ 17.555 mais frete para o Estado de São Paulo) e pode ser adquirida na Blu Store, o e-commerce da Yamaha, ou nas mais de 480 concessionárias autorizadas e pontos de venda ao redor do país, que terão unidades de test-ride disponíveis em meados de setembro. A Fazer FZ15 tem três opções de cores: Azul Metálico (Racing Blue), Vermelho Metálico (Magma Red) e Preto Metálico (Midnight Black).

A Fazer FZ15 pretende ser uma opção para quem busca uma moto para o dia a dia com visual diferenciado, tecnologia e segurança. O visual robusto traz linhas agressivas e esportivas que evocam a “atitude” da família Fazer FZ.

A Fazer FZ15 pretende ser uma opção para quem busca uma moto para o dia a dia com visual diferenciado, tecnologia e segurança Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha utilizou no novo modelo o conceito “Fighting Pose”, ou “posição de pombate” em português, cujas linhas da parte frontal, composta pelo conjunto tanque de combustível, tomadas laterais de ar e motor, criam um modelo musculoso, que remete a um animal em posição de combate.

FUNCIONALIDADE APRIMORADA

Além do design, a funcionalidade foi aprimorada. As tomadas de ar protuberantes, que foram inspiradas em um caça, fazem uso ativo do fluxo para ajudar a resfriar o motor.

Na área da coluna de direção, que liga o quadro às mesas ao redor, a Fazer FZ15 não tem saliências visíveis, ajudando a criar a aparência integrada com o tanque de combustível em seu centro. O layout que coloca o contato da chave na frente do tanque de combustível ao invés de próximo ao painel facilita o acesso.

Na Fazer FZ15 ABS, as tomadas de ar protuberantes fazem uso ativo do fluxo para ajudar a resfriar o motor) Crédito: Yamaha/Divulgação

O conjunto óptico da Fazer FZ15 ABS conta com luz de posição e farol com projetor de leds, bifuncional, com facho baixo e alto projetados em um único elemento. O modelo conta ainda com lampejador de farol e lanterna de leds, com maior eficiência na iluminação.

O painel multifuncional é 100% digital, com iluminação em led e o fundo do tipo “blackout”, contrastando as informações no display, facilitando a leitura tanto no dia quanto na noite.

O painel conta com a função “Eco”, para diminuir as despesas com combustível. Ele traz ainda indicador de marcha, que facilita a condução, marcador do nível de combustível, conta-giros, velocímetro, hodômetro total e dois parciais, relógio e as luzes indicadoras do sistema de ABS, do sistema Blueflex, de funcionamento da injeção e de piscas, farol alto e neutro.

MOTOR MONOCILÍNDRICO

O motor é o mesmo que equipa os modelos Factor 150, Fazer 150 e Crosser 150 ABS. Do tipo monocilíndrico arrefecido a ar, SOHC, com duas válvulas e quatro tempos, o motor da Fazer FZ15 tem exatos 149 cc e é capaz de gerar a potência de 12,2 cavalos quando abastecido com gasolina e 12,4 cavalos com etanol. Sua alimentação é feita pelo sistema de injeção eletrônica bicombustível Blueflex.

O motor conta com o YRCS (Yamaha Ram Air Cooling System), com a função de potencializar a refrigeração do sistema de ignição. O escapamento tem inspiração no da Fazer FZ25 na aparência e no ronco, mais grave e encorpado.

Em dois níveis, comprido e largo, o assento da Fazer FZ15 traz ergonomia no encaixe das pernas junto ao tanque e para o garupa, que conta com alça em alumínio. O assento está a 790 milímetros do solo, facilitando o apoio dos pés no chão, inclusive dos motociclistas de baixa estatura.

O painel multifuncional é 100% digital, com iluminação em led e o fundo do tipo “blackout” Crédito: Yamaha/Divulgação

Todo fabricado em aço, o chassi do tipo Diamante é leve e resistente a torções. Na dianteira, os tubos internos dos amortecedores são reforçados, reduzindo torções do garfo. Na traseira, a suspensão é do tipo monocross com curso de 120 milímetros e ajuste de pré-carga da mola em sete níveis de rigidez.

As vantagens desse sistema – comum nas motos de média e alta cilindrada – em relação ao bichoque, que utiliza dois amortecedores, é o maior curso da roda traseira, equilíbrio torcional, maior vida útil do amortecedor e melhor centralização de massas.

Na prática, todos esses diferenciais resultam em mais estabilidade, maior conforto e maior segurança na pilotagem. O peso líquido da nova moto da Yamaha é de 135 quilos e a capacidade do tanque de combustível, de 11,9 litros.

Com dez raios, as rodas em liga leve seguem a proposta visual da moto. O diâmetro de ambas é de 17 polegadas, enquanto a largura na dianteira é de 2,5 polegadas e na traseira, de quatro polegadas.

Na dianteira, os tubos internos dos amortecedores são reforçados, reduzindo torções do garfo Crédito: Yamaha/Divulgação

Para calçá-las, pneus radiais Pirelli Diablo Rosso II com medidas similares às da FZ 25. O pneu é o mais largo entre as motos da categoria no Brasil e o primeiro com construção radial. Além do ganho estético, pneus radiais mais largos garantem um comportamento mais estável da motocicleta e maior aderência para contornar curvas.