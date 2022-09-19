Volkswagen Polo 2023 chega de cara nova com motor turbo e mais conectado

VW Polo traz novo conjunto óptico com faróis de LED desde a versão de entrada Crédito: Volkswagen/Divulgação

Completando 20 anos de produção no Brasil este ano, o Volkswagen Polo estreou a linha 2023 do hatch nesta segunda-feira (19). O modelo chega trazendo um novo design, com destaque para o novo conjunto óptico com faróis de LED desde a versão de entrada. E também passa a contar com o motor MPI na versão de entrada, além de ganhar uma nova cor - a Vermelho Sunset, que estreou no Nivus - e vir mais conectado.

A começar pela parte dianteira, o novo Polo tem para-choques novos, conjunto óptico renovado e faróis inspirados no Golf europeu, enquanto elementos cromados fazem a conexão entre a iluminação. Ele passa a ser o único do segmento a oferecer faróis de LED desde as versões mais básicas.

Já na parte traseira, as lanternas têm nova assinatura noturna, seguindo o padrão de outros modelos da marca, como Nivus, T‑Cross e Taos. Além da cor de lançamento estão disponíveis as sólidas Branco Cristal e Preto Ninja e as metálicas Cinza Platinum e Prata Sirius. Os preços partem de R$ 82.990 para a versão MPI de entrada.

Por dentro, o habitáculo ganhou novos acabamentos e texturas. Painéis de porta dianteiros são forrados em tecido, assim como o apoio de braço. O painel também ganhou atualizações de seus materiais. Ele vem com bancos esportivos, inteiriços, inspirados na linha GTS.

As lanternas traseiras têm nova assinatura noturna, seguindo o padrão de outros modelos da marca Crédito: Volkswagen/Divulgação

Outra novidade é o Kit Black. Uma seleção de itens com acabamento especial, como rodas de liga leve, spoiler traseiro, cobertura do espelho retrovisor, tudo pintado na cor preto brilhante. Também estão no pacote cobertura dos parafusos da roda, capa para chave, tapetes de borracha para o assoalho, tapete de borracha para o porta-malas e soleiras.

CONECTIVIDADE

Um dos pontos fortes da linha 2023 do Volkswagen Polo é a conectividade, ressaltada pelo aplicativo Meu VW. Segundo a montadora, a partir do lançamento do hatch, será possível receber informações atualizadas do veículo como quilometragem total, nível de combustível, consumo médio e informações de viagens.

O volante também é novo e traz o emblema da Volkswagen ao centro Crédito: Volkswagen/Divulgação

O VW Play passa a oferecer novas experiências de usabilidade. No caso do Polo, uma delas é o app Abasteça Consciente, que incentiva o uso do etanol, onde são calculadas emissões e consumo. Foram acrescentados ainda os apps My Turner, com canais de rádio do mundo todo, o jogo Serpens e o Dry Wash, com serviços e lavagem de veículos.

O painel de instrumentos é totalmente digital de 8 e 10,25 polegadas. Já o ar-condicionado é digital, 100% touch screen. O volante também é novo, trazendo o emblema da Volkswagen ao centro e aletas para a troca de marchas. A coluna também tem ajustes de altura e profundidade.

O modelo traz ainda carregamento de celular por indução e duas saídas USB, do tipo C para os passageiros do banco traseiro.

SEGURANÇA E MOTORIZAÇÃO

O VW Polo 2023 ganha também nova cor, a Vermelho Sunset Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Polo está equipado com quatro airbags – dois dianteiros e dois laterais. Além disso, o pacote de segurança inclui controle eletrônico de estabilidade (ESC), distribuidor eletrônico de frenagem (EBD), controle de tração, hill hold control, sistema de frenagem automática pós-colisão e sistema isofix.

Ele vem com duas opções de motorização, MPI e TSI, e duas de câmbio, manual de cinco marchas e automático de seis. A versão de entrada do compacto traz o motor 1.0 MPI de 84 cv e 10,3 kgfm de torque máximo, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.

Em seguida está o TSI de 116 cv e 16,8 kgfm de torque, também com câmbio manual de cinco velocidades. Esta é a primeira vez que o modelo traz a combinação do motor TSI com a transmissão manual. Nas versões Comfortline e Highline, o propulsor TSI é acompanhado do câmbio automático de seis marchas.

MODELOS E PREÇOS

VOLKSWAGEN POLO 2023

Os preços partem de R$ 82.990 para a versão MPI de entrada Crédito: Volkswagen/Divulgação

POLO MPI

Quatro airbags (frontais e laterais)

Ar-condicionado analógico

Chave canivete

Controles eletrônicos de estabilidade e tração

Assistente de partida em rampas

Faróis de LED com luz diurna

Rodas de 15 polegadas com calotas

Vidros elétricos dianteiros

Central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay

Monitoramento de pressão dos pneus.

Preço: a partir de R$ 82.990

POLO TSI

Todos os itens da versão anterior

Rodas de liga leve de 15 polegadas

Retrovisores elétricos

Quadro de instrumentos digital de 8 polegadas

Vidros elétricos traseiros

Retrovisor direito com rebatimento na marcha a ré

Sensores de estacionamento traseiros

Preço: a partir de R$ 92.990

POLO COMFORTLINE

Todos os itens da versão anterior

Câmbio automático

Piloto automático

Volante em couro com aletas para troca de marcha

Chave presencial

Multimídia VW Play (opcional)

Preço: a partir de R$ 102.990

POLO HIGHLINE

Todos os itens da versão anterior

Rodas de liga leve de 16 polegadas

Bancos com imitação de couro

Quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas

Carregamento de celular por indução

Ar-condicionado digital

Multimídia VW Play

Faróis automáticos

Câmera de ré

Sensor de chuva

Sensores de estacionamento dianteiros

Preço: a partir de R$ 109.990