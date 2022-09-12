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Recuperação

Setor automotivo projeta vendas de 2,3 milhões de veículos no país este ano

Segundo relatório do mês de agosto apresentado pela Anfavea, emplacamento de novos veículos no Brasil teve o melhor resultado em 19 meses
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

12 set 2022 às 17:43

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 17:43

Setor automotivo projeta vendas de 2,3 milhões de unidades no ano
As vendas em agosto totalizaram 209 mil unidades, melhor resultado dos últimos 19 meses Crédito: Freepik
Com uma expectativa de crescimento contínuo, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou um quadro de recuperação constante do setor automotivo durante coletiva realizada na última sexta-feira (8). Segundo a entidade, a projeção de novos licenciamentos de veículos até o final deste ano deve chegar a 2,3 milhões: 2,143 milhões de emplacamentos de automóveis e comerciais e 157 mil para ônibus e caminhões.
Tudo isso alinhado com um novo recorde de produção batido em agosto, com 238 mil unidades, registrando alta de 8,7% sobre julho, que já tinha registrado uma alta na produção, e de 43,9% sobre agosto de 2021.
“É um novo recorde de produção, que se mantém acelerada, dentro das possibilidades do mercado. As vendas superaram as dos últimos 19 meses, com tendência de alta até o final do ano. Esse cenário de crescimento tem se mostrado desde janeiro”, comenta o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite.

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As vendas em agosto totalizaram 209 mil unidades, sendo a primeira vez no ano que esse indicador superou a barreira das 200 mil unidades. A média diária de 9,1 mil emplacamentos também foi a melhor do ano, analisa a entidade.
Segundo o presidente da Anfavea, mesmo com os números mais baixos do primeiro semestre, reflexo, principalmente, da crise de abastecimento de semicondutores pela qual o mundo inteiro tem sofrido, a perspectiva para o segundo semestre de 2022 era de um crescimento bem superior aos seis primeiros meses do ano.

9,1 MIL EMPLACAMENTOS

FOI A MÉDIA DIÁRIA EM AGOSTO REGISTRADA PELO SETOR
“O cenário ainda para este ano é moderado, pois temos uma Copa do Mundo e eleições. Mas quando comparamos com os anos de 2019, 2020 e 2021, a possibilidade de trabalharmos números bastante expressivos para este ano”, analisa Leite.
Por outro lado, o setor ainda mantém a preocupação com a baixa oferta de crédito, juros altos e inadimplência. Segundo Leite, a venda de carros tem registrado uma equação de 70% em pagamento à vista e 30% a prazo, o que é, segundo ele, bastante atípico para o setor.

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Outro destaque ficou por conta do volume acumulado do ano (1,549 milhão de veículos), que superou e, 4,7% o mesmo período de 2021 (1.479 milhão de unidades). O segmento de ônibus, por exemplo, teve 20 mil unidades produzidas no ano, 50% a mais do que nos oito primeiros meses de 2021.
“Em agosto, pela primeira vez em um ano e meio, conseguimos operar sem nenhuma fábrica completamente parada. O fluxo de semicondutores finalmente começa a melhorar, embora ainda estejamos passando por um período de restrições de oferta”, avalia Leite.
As exportações também tiveram um papel relevante para o setor. As quase 47 mil unidades enviadas a outros mercados representaram elevação de 11,7% sobre junho e de 59% sobre agosto de 2021. No acumulado do ano, o volume de 335 mil autoveículos exportados supera com folga o dos anos anteriores, inclusive o de 2019, último ano antes da pandemia.

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