Indústria automotiva espera alívio com novas fábricas de semicondutores

Alívio para a produção deve vir com as 29 novas fábricas de semicondutores que inaugurarão este ano no mundo Crédito: Shutterstock

Mesmo com um recuo da pandemia, os impactos sofridos pelo mercado automotivo ainda continuam afetando o segmento, sendo um dos principais a falta de semicondutores para normalizar a produção de veículos, não apenas no Brasil. Com alguns modelos saindo de linha e outros com fila de até um ano de espera, o setor aguarda um alívio com a abertura de 29 novas indústrias de produção de semicondutores pelo mundo, ainda este ano.

A perspectiva animadora foi divulgada pelo novo presidente eleito da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, durante coletiva que aconteceu de forma virtual, nesta terça-feira (10).

“O alívio virá com as fábricas de semicondutores, já que isso dará um fôlego para a produção. A capacidade de produção hoje é um gargalo, mas temos boas perspectivas para o próximo semestre”, diz.

O gargalo é tão grande que a própria indústria não consegue fazer uma projeção de como anda o volume de vendas.

“Neste momento, o impacto não é tão grande, porque a capacidade de produção é um entrave. Talvez, se tivéssemos uma produção plena, poderíamos medir de forma mais certa com relação ao crédito e à queda de renda do brasileiro. Mas o que podemos ver é um envelhecimento da frota e uma mudança no perfil, com o crescimento das vendas dos SUVs”, avalia.

Uma das consequências imediatas dessa atual situação foi o adiamento, para 2023, do evento São Paulo Motor Experience que aconteceria em agosto deste ano. O evento vem substituir o Salão do Automóvel, trazendo um novo formato, mais dinâmico e mais voltado para o consumidor final.

“Apostamos muito nesse evento, que é muito rico, mas agora, as montadoras têm um foco na produção e, por isso, resolvemos adiar o São Paulo Motor Experience”, conta.

AUMENTO DAS VENDAS

Presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, conduziu coletiva com números do setor Crédito: Anfavea

O setor registrou aumento de vendas de 0,4% em abril com relação ao mês anterior: foram 185 mil unidades comercializadas. A média diária também teve uma boa reação, com 7.750 unidades vendidas por dia em abril (a melhor desde dezembro, segundo a entidade), contra as 6.991 unidades/dia de março.

No total, 147,2 mil unidades foram licenciadas em abril, uma alta de 0,3% sobre março e baixa de 15,9% em relação ao mesmo período em 2021. Já na comparação dos quatro primeiros meses do ano, este ano registrou uma queda de 21,4%. Segundo a Anfavea, o cenário tem como responsável a restrição de oferta por conta de semicondutores, algo que não havia acontecido ainda no ano passado, no mesmo período.

Os números mais animadores para a indústria são os de exportações, que já acumulam alta de 17,9% sobre o primeiro trimestre de 2021, com um total de 153 mil unidades embarcadas ao exterior. Foram 44,8 mil em abril, crescimento de 15,2% sobre março e de 32,3% sobre abril do ano anterior. Trata-se do melhor resultado para o quadrimestre desde 2018.