Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Evento na Praça do Papa vai revisar veículos de graça e sortear combustível
Mega PitStop

Evento na Praça do Papa vai revisar veículos de graça e sortear combustível

Quem passar no local, em Vitória, desta sexta (6) a domingo (8), poderá fazer inspeção e reparação de carros e motos, ganhar brindes, como lavagem grátis, e concorrer a 600 litros de combustível e kit GNV completo

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:05

Publicado em 

06 mai 2022 às 12:05
Mega PitStop, evento de inspeção e reparação de carros e motos, no estacionamento da Praça do Papa
Mega PitStop, evento de inspeção e reparação de carros e motos, no estacionamento da Praça do Papa Crédito: Weverson Rocio/ Divulgação
Três dias para fazer uma inspeção gratuita no possante, com a chance de levar 30 litros de gasolina para rodar por aí. Essa é a proposta do Mega PitStop, evento de inspeção e reparação de carros e motos, que começa nesta sexta-feira (6), às 13h, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória, e vai até domingo (8).
Evento na Praça do Papa vai revisar veículos de graça e sortear combustível
Realizado pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), o evento é gratuito e vai distribuir brindes, como lavagem de carro e até sorteios, incluindo 600 litros de combustível e um kit GNV completo.
Para participar, basta comparecer ao local do evento, para realizar um checkup gratuito do automóvel ou da motocicleta. O motorista vai passar por três pit stops: no primeiro, são inspecionadas a parte elétrica e estética do carro; no segundo, os amortecedores; e, no terceiro, é verificada a parte mecânica do automóvel. Ao todo, serão verificados até 54 itens do carro gratuitamente.

Veja Também

Confira dicas para cuidar do carro em dias de chuvas mais fortes

Após a inspeção, o motorista sai com o check list de seu carro, informando o que está em perfeito estado e o que precisa de reparo. Depois é só seguir até uma das sete oficinas que estarão no local para fazer um orçamento, a preço promocional. O desconto pode chegar a 50% em alguns itens.
Alguns serviços de reparo poderão ser feitos no próprio evento. Para os demais, o cliente vai receber um voucher para garantir o seu orçamento com desconto, quando for até a oficina.
“Todo carro precisa fazer uma revisão preventiva. Isso é importante para a sua vida útil e a segurança dos ocupantes, pois o veículo, como qualquer outro equipamento, precisa estar sempre com a manutenção em dia. Queremos conscientizar sobre a importância da manutenção e também mostrar a capacidade das empresas de reparação do Espírito Santo, que estão prontas e alinhadas com o que há de mais moderno fora do Estado”, avalia o vice-presidente do Sindirepa, Eduardo Dalla Mura do Carmo.
Eduardo Dallamura, vice-presidente do Sindirepa
Eduardo Dalla Mura, vice-presidente do Sindirepa, disse que um dos objetivos do evento é conscientizar motoristas sobre a importância da manutenção dos veículos Crédito: Sindirepa/ Divulgação

LAVAGEM ECOLÓGICA

Os 60 primeiros motoristas que passarem pelo Mega PitStop, a cada dia, vão ganhar uma lavagem ecológica do seu carro, que será feita na hora. Além disso, todo mundo que passar por lá vai concorrer a um voucher de 30 litros de gasolina e a um kit GNV completo (kit gás).

Veja Também

Saiba como escolher o capacete correto para proteger a cabeça

Como serão 20 vouchers de combustível, o evento vai distribuir 600 litros de gasolina no total. Também haverá sorteio especial para motoristas de aplicativo e taxistas. Entre os brindes estão polimento geral, limpeza do sistema hidráulico e aplicação de insulfilm.
Quem tem moto também pode passar pelo Mega PitStop, inspecionar aproximadamente 10 itens e fazer orçamento dos reparos.
Com informações do Sindirepa.

SERVIÇO:

Mega PitStop, evento de inspeção e reparação de carros e motos, no estacionamento da Praça do Papa
O motorista vai passar por três pit stops: na parte elétrica e estética do carro, nos amortecedores e na mecânica do automóvel Crédito: Weverson Rocio/ Divulgação

MEGA PITSTOP

  • Sobre: Evento com inspeção gratuita, educação no trânsito, tecnologia automotiva, autopeças, serviços e equipamentos para veículos 
  • Quando: 6 de maio, das 13h às 18h. Dia 7, de 9h às 18h. Dia 8, das 8h ao meio-dia. 
  • Onde: Estacionamento Praça do Papa (av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória)

LEIA MAIS MOTOR

Mercado automotivo espera recuperar vendas com redução do IPI

Como declarar a compra ou venda de um carro ou moto no Imposto de Renda?

Como saber se a placa do seu carro foi clonada e o que fazer?

9 tendências esperadas para o mercado automotivo em 2022

O que levar em conta na hora de contratar o seguro do carro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Manutenção Manutenção Veicular Oficina Mecânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados