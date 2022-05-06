Mega PitStop, evento de inspeção e reparação de carros e motos, no estacionamento da Praça do Papa Crédito: Weverson Rocio/ Divulgação

Três dias para fazer uma inspeção gratuita no possante, com a chance de levar 30 litros de gasolina para rodar por aí. Essa é a proposta do Mega PitStop, evento de inspeção e reparação de carros e motos, que começa nesta sexta-feira (6), às 13h, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória, e vai até domingo (8).

Your browser does not support the audio element. Evento na Praça do Papa vai revisar veículos de graça e sortear combustível

Realizado pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), o evento é gratuito e vai distribuir brindes, como lavagem de carro e até sorteios, incluindo 600 litros de combustível e um kit GNV completo.

Para participar, basta comparecer ao local do evento, para realizar um checkup gratuito do automóvel ou da motocicleta. O motorista vai passar por três pit stops: no primeiro, são inspecionadas a parte elétrica e estética do carro; no segundo, os amortecedores; e, no terceiro, é verificada a parte mecânica do automóvel. Ao todo, serão verificados até 54 itens do carro gratuitamente.

Após a inspeção, o motorista sai com o check list de seu carro, informando o que está em perfeito estado e o que precisa de reparo. Depois é só seguir até uma das sete oficinas que estarão no local para fazer um orçamento, a preço promocional. O desconto pode chegar a 50% em alguns itens.

Alguns serviços de reparo poderão ser feitos no próprio evento. Para os demais, o cliente vai receber um voucher para garantir o seu orçamento com desconto, quando for até a oficina.

“Todo carro precisa fazer uma revisão preventiva. Isso é importante para a sua vida útil e a segurança dos ocupantes, pois o veículo, como qualquer outro equipamento, precisa estar sempre com a manutenção em dia. Queremos conscientizar sobre a importância da manutenção e também mostrar a capacidade das empresas de reparação do Espírito Santo, que estão prontas e alinhadas com o que há de mais moderno fora do Estado”, avalia o vice-presidente do Sindirepa, Eduardo Dalla Mura do Carmo.

Eduardo Dalla Mura, vice-presidente do Sindirepa, disse que um dos objetivos do evento é conscientizar motoristas sobre a importância da manutenção dos veículos Crédito: Sindirepa/ Divulgação

LAVAGEM ECOLÓGICA

Os 60 primeiros motoristas que passarem pelo Mega PitStop, a cada dia, vão ganhar uma lavagem ecológica do seu carro, que será feita na hora. Além disso, todo mundo que passar por lá vai concorrer a um voucher de 30 litros de gasolina e a um kit GNV completo (kit gás).

Como serão 20 vouchers de combustível, o evento vai distribuir 600 litros de gasolina no total. Também haverá sorteio especial para motoristas de aplicativo e taxistas. Entre os brindes estão polimento geral, limpeza do sistema hidráulico e aplicação de insulfilm.

Quem tem moto também pode passar pelo Mega PitStop, inspecionar aproximadamente 10 itens e fazer orçamento dos reparos.

Com informações do Sindirepa.

SERVIÇO:

O motorista vai passar por três pit stops: na parte elétrica e estética do carro, nos amortecedores e na mecânica do automóvel Crédito: Weverson Rocio/ Divulgação

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