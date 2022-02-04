O que levar em conta na hora de contratar o seguro do carro

Verifique o valor de franquia oferecido

O mais importante é certificar-se que você está contratando uma seguradora autorizada e fiscalizada pela SUSEP (autarquia federal que regula o setor). Assim, você garante que a empresa possui capacidade financeira e reservas suficientes para arcar com os compromissos. Cuidado com as empresas de “Proteção Veicular” e cooperativas sem qualquer tipo de fiscalização oficial. Uma busca rápida no site www.susep.gov.br é suficiente para esclarecer essa situação. Caso a companhia esteja em situação regular, a busca vai trazer todas as informações.

O corretor de seguros é um profissional certificado para intermediar a venda entre a seguradora e o cliente. Ele não tem qualquer vínculo empregatício com a companhia de seguros, e a tarefa é indicar a melhor proposta para atender às necessidades do cliente. Depois que o seguro é efetivado, o corretor ainda deve auxiliar o segurado na resolução das mais variadas questões junto à seguradora, sejam elas financeiras, contratuais, etc.

Nem sempre a proposta de menor valor é suficiente para atender a sua necessidade. Omitir ou declarar informações incorretas impede a indenização e/ou a prestação de serviços em caso de assistência. Outro erro é tentar reduzir o valor do seguro “economizando” em itens opcionais como diárias de carro reserva, quilometragem de guincho, contratação de coberturas acessórias (ou para terceiros) e plano de assistência 24 horas. Tais facilidades aumentam o custo da contratação, mas evitam muita dor de cabeça para o cliente lá na frente.

Um seguro de automóvel pode cobrir danos parciais ou indenizar integralmente o segurado, tudo depende do que está previsto em contrato. Atualmente, há opções de seguros mais econômicos que cobrem apenas os casos de perda total, quando os danos ao veículo superam 75% do valor de compra. Mas, mesmo nessa situação, o segurado pode não ser reembolsado em 100% do valor de mercado do veículo (Tabela FIPE). Por isso, é importante definir, no momento da contratação, o percentual da FIPE que você deseja receber em caso de uma perda total. Esse valor geralmente fica em 85%, 90%, 100% ou até 110%.