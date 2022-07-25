Nissan Leaf chega com visual repaginado e sem mexer no preço

Modelo traz novo formato de grade e parachoque dianteiro e design dos faróis Crédito: Nissan/Divulgação

O lançamento foi anunciado no último dia 18 e batizado pela montadora de e-Day, Dia da Mobilidade Inteligente. A data é voltada para assuntos relacionados à eletrificação.

No design, o Nissan Leaf traz um novo formato de grade e parachoque dianteiro. O estilo dos faróis também foi revisto e conta com acabamento interno preto (anteriormente era cromado).

As rodas de liga leve aro 17 de cinco raios trazem novo design, ousado e agressivo. O modelo também estreia o novo logotipo da Nissan, que vem posicionado na grade dianteira, na tampa do porta-malas, no centro das rodas e no volante.

Nissan Leaf entrega potência equivalente a 150 cavalos (110 kW) e torque de 32,6 kgfm Crédito: Nissan/Divulgação

Os defletores de vento dianteiros e traseiros, que antes eram azuis, agora são pretos. As formas dessas peças posicionadas nos quatro cantos das caixas de rodas, no difusor traseiro e no spoiler traseiro também foram modificadas.

RETROVISOR INTELIGENTE

Por dentro, o Leaf está equipado com o sistema de áudio Bose, composto por dois tweeters de 1 polegada, dois alto-falantes de 6,5 polegadas de longo alcance nas portas dianteiras, outros dois alto-falantes de longo alcance de 5,25 polegadas nas portas traseiras, um amplificador e um woofer de 4,5 polegadas, ambos na área do porta-malas.

Retrovisor exibe imagens da traseira do veículo para evitar pontos cegos Crédito: Nissan/Divulgação

Outra novidade é o retrovisor interno inteligente, uma tecnologia que faz com que as imagens da traseira do veículo sejam reproduzidas no retrovisor interno (tela de LCD) sem pontos cegos ou interferência dos apoios de cabeça do banco traseiro.

O modelo também vem com vidros elétricos, volante com revestimento sintético e comandos de som, computador de bordo; encosto do banco traseiro bipartido (60/40); porta-luvas com iluminação; luzes diurnas de led (DLR); ar-condicionado automático e multimídia A-IVI com tela colorida sensível ao toque.

O Nissan Leaf possui três modos de condução Crédito: Nissan/Divulgação

Há ainda novas opções de cores, que se somam ao Branco Diamond com teto preto e Preto Premium. Agora, estão disponíveis o Cinza Shark com teto preto e Vermelho Magnético com teto preto.

NOVO SISTEMA DE RECARGA

O modelo ganha também um novo sistema de recarga, localizado na parte frontal do veículo. Além da ChadeMo, para carga rápida, o Nissan Leaf vem com entrada tipo 2, o padrão europeu, de sete pinos, mais comum nos pontos de recarga no Brasil.

O modelo ganha novo sistema de recarga, localizado na parte frontal do veículo Crédito: Nissan/Divulgação

Equipado com um conjunto de baterias de íon-lítio de 40 kWh, o veículo entrega potência equivalente a 150 cavalos (110 kW) e torque de 32,6 kgfm. A bateria de íon-lítio tem 272 km de autonomia no Inmetro e o motor elétrico oferece o torque máximo em 0,1 segundo, segundo a montadora.

O Nissan Leaf traz três modos de condução: ECO, que ajuda a limitar o desempenho do motor e a economizar energia; “B” (Brake), que usa uma frenagem regenerativa mais potente para recarregar com mais eficiência a bateria, mas sem comprometer a potência do veículo; e “D” (Drive), o modo de operação normal com a potência máxima do motor.

O modelo tem ainda a condução inteligente e-Pedal, que permite ao motorista simplificar movimentos na hora de acelerar, desacelerar e parar o carro, pois pode utilizar somente o pedal do acelerador.

Além disso, o Leaf vem equipado com controles de tração e estabilidade, sistema de partida em rampas e o controle dinâmico de chassi, que reúne os controles inteligentes de freio em curvas e o estabilizador de carroceria.

Ainda no quesito segurança, ele oferece alerta inteligente de mudança de faixa, sistema de prevenção de mudança de faixa, assistente de frenagem de emergência, controle de velocidade, sistema de ponto cego, visão 360° com detector de movimento, alerta de atenção do motorista, monitoramento de pressão dos pneus e alerta de tráfego cruzado traseiro.