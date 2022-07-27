Fiat Argo 2023 tem leve repaginada, mas sem previsão da versão CVT

Com uma mudança discreta no visual, a linha 2023 do Fiat Argo foi anunciada pela montadora na última semana. O modelo, que comemora 400 mil unidades produzidas no Brasil, ganha linhas mais arrojadas em seu para-choque e traz novidades no interior, com novo volante.

Por outro lado, não foi anunciada a tão esperada versão CVT do hatch. Os preços também sofreram uma leve mudança e partem agora de R$ 75.490.

A versão Trekking ganhou um para-choque diferenciado e novos desenhos dos adesivos em preto Crédito: Fiat/Divulgação

O Argo é o carro de passeio mais vendido da Fiat, com quase 85 mil unidades vendidas em 2021. Entre os veículos da marca, fica atrás apenas da campeã de vendas Strada, que vendeu 109.107 unidades em 2021.

Com um visual levemente modificado, a linha 2023 do Fiat Argo mudou as grades frontais, unificadas com os faróis e sem as quebras anteriores na visualização do design. Além disso, traz um toque degradê no padrão da grade.

Os faróis de milha foram mantidos centralizados para “conservar a herança italiana do design do modelo”, segundo a montadora. E o modelo passa a contar com mais uma opção de cor: o Cinza Strato, que era exclusiva do Pulse. E todas as versões têm agora novas rodas de liga-leve e calotas.

Por dentro, o Fiat Argo traz um novo volante, seguindo as alterações do rebranding da marca, com a inclusão da logo com o nome Fiat em letras maiores.

Por dentro, a linha 2023 do Aro traz novo volante com novo logo Crédito: Fiat/Divulgação

Outra versão que teve mudanças foi a Trekking, que ganhou um para-choque diferenciado e novos desenhos dos adesivos em preto e com detalhes em laranja tanto no capô (com comprimento mais longo) quanto na lateral.