Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Scooter Honda ADV 150 chega à versão 2023 com nova opção de cor
De casca cromada

Scooter Honda ADV 150 chega à versão 2023 com nova opção de cor

Com preço sugerido de RS 21.790, a scooter da Honda agora será oferecida na cor prata e também em vermelho com grafismos pretos e brancos
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

15 ago 2022 às 17:03

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 17:03

Honda ADV 150 2023
O preço público sugerido da Honda ADV 150 2023 é de RS 21.790 Crédito: Honda/Divulgação
Em menos de dois anos de mercado no Brasil, mais de 20 mil unidades da Honda ADV 150 foram vendidas. Uma soma particularmente expressiva tendo em vista seu lançamento ter ocorrido justamente no início da pandemia. A praticidade típica das scooters certamente ajudou a animar muitos iniciantes no universo das duas rodas. Na linha 2023, a solitária novidade do modelo é cromática. Em uma opção exclusiva entre as scooters vendidas no Brasil, a ADV 150 ganha nova opção de cor prata.
Na versão 2023, além da nova cor, a scooter da Honda continuará a ser oferecida em vermelho com grafismos pretos e brancos. O preço público sugerido é de RS 21.790, com base no Distrito Federal, não incluindo as despesas de frete e seguro. A ADV 150 tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e sete trocas de óleo gratuitas durante esse período.
Na ADV, a versatilidade intrínseca às scooters foi ressaltada por um projeto no qual os técnicos da Honda se esmeraram para dotar o modelo de uma parte ciclística de referência. Suspensões de longo curso – 130 milímetros na dianteira e 120 milímetros na traseira – se aliam a um chassi tubular reforçado para entregar resistência a solicitações incomuns, em se tratando de scooters, e para proporcionar dirigibilidade adequada em qualquer tipo de piso.
Honda ADV 150 2023
Na versão 2023, além da nova cor prata, a scooter da Honda continuará a ser oferecida em vermelho com grafismos pretos e brancos Crédito: Honda/Divulgação
Foi importante ainda a opção pelos pneus mistos, com banda de rodagem de desenho adequado ao uso no asfalto ou fora dele. A segurança é reforçada por um sistema de frenagem superdimensionado, com disco dianteiro tipo “wave” de 240 milímetros de diâmetro e pinça de pistão duplo assistida pelo sistema ABS (Antilock Brake System). Na traseira, o disco é do mesmo tipo, com 220 milímetros e pinça de pistão simples.
Quanto ao motor, a ADV 150 se vale do monocilíndrico de 149,3 cm3, SOHC (Single Over Head Camshaft), quatro tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection), arrefecido a líquido e com transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic). Desenvolvido para privilegiar o desempenho e a economia, o motor conta com o ISS (Idling Stop System), dispositivo que está associado ao ACG, um avançado gerador/motor de partida tipo “brushless”, de peso e dimensões reduzidas.
Honda ADV 150 2023
Itens tecnológicos e de conforto ajudam a tornar a ADV 150 mais atraente Crédito: Honda/Divulgação
Itens tecnológicos e de conforto ajudam a tornar a ADV 150 mais atraente, como a Smart Key System (chave presencial), iluminação full-led, painel de LCD blackout, para-brisa ajustável em duas posições e espaço sob o assento de 27 litros de capacidade – que pode abrigar um capacete integral. A autonomia de rodagem é longa graças ao tanque com capacidade de oito litros. A ADV 150 fechou o primeiro semestre como a décima sexta motocicleta mais vendida do Brasil, com 6.328 unidades – quase um por cento do total de motos emplacadas no país no período.

Veja Também

Moto cruiser BMW R 18 chega ao Brasil com preço de R$ 139.900

Kawasaki ganha edição de aniversário de 50 anos da linha Z

KTM 1290 SuperADV S chega ao Brasil por R$ 164.900

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Honda Mercado Automotivo Scooter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia apreende 118 kg de cocaína em carro de luxo em SP
Imagem de destaque
Redes sociais e algoritmos: veja como eles afetam a saúde mental
Imagem de destaque
Lanche saudável: 4 receitas ricas em proteínas para o café da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados