Moto cruiser BMW R 18 chega ao Brasil com preço de R$ 139.900

A proposta da R 18 é combinar essência e funcionalidade para proporcionar a melhor experiência de pilotagem possível Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Com suas linhas inspiradas na clássica BMW R 5 e toda tecnologia alemã para aproveitar a estrada, a cruiser R 18 foi lançada mundialmente em abril de 2020, tornando-se um sucesso. Equipada com o maior motor boxer já produzido pela BMW Motorrad, o modelo está sendo lançado agora no Brasil por R$ 139.900 e terá sua pré-venda iniciada no dia 18 de agosto. Os primeiros compradores ganharão o R18 Welcome Package, um kit que conta com vários itens exclusivos como livro sobre as origens do modelo e o legado dos motores boxer da marca, boné e cinto R18, três logos “vintage”, luvas brancas, chave de fenda com estilo similar à de ignição e parafusos para trocar os logos da moto.

A R 18 marca a entrada da BMW Motorrad no segmento cruiser. Sua proposta é combinar essência e funcionalidade para proporcionar a melhor experiência de pilotagem possível. A peça central da R 18 é um motor boxer de dois cilindros, desenvolvido especialmente para esse modelo. Tanto sua aparência quanto sua tecnologia refletem a um legado dos tradicionais motores boxer refrigerados a ar dos modelos da BMW Motorrad desde que a marca iniciou a produção, em 1923. Com 91 cavalos a 4.750 rpm de potência e 16,1 kgfm de torque a 3 mil rpm, o motor ainda tem um ronco singular, característico do segmento cruiser. O câmbio é de 6 marchas.

Com 91 cavalos a 4.750 rpm de potência e 16,1 kgfm de torque a 3 mil rpm, o motor ainda tem um ronco singular, característico do segmento cruiser Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Visualmente, a R 18 mescla o estilo icônico dos modelos antigos com um visual moderno, sem perder de vista o design clássico e inspirado na R 5. Elementos funcionais e de estilo, como o tanque em forma de gota, a transmissão em eixo cardã e a pintura listrada (“pinstriping”) são ícones da marca, herdados do modelo lançado em 1936. Como diferencial em relação à moto vendida em outros mercados, a R 18 oferecida no Brasil tem como item de série o banco do carona.

Os elementos de suspensão da nova R 18 dispensam ajuste eletrônico. Em vez disso, um garfo telescópico e um suporte de suspensão central permitem o ajuste dos amortecedores. Como na R 5, os tubos do garfo telescópico são envoltos em mangas de garfo. O curso da suspensão é de 120 milímetros na dianteira e 90 milímetros na traseira. O sistema de freios consiste em um disco duplo na dianteira e um único na traseira em conjunto com pinças fixas de quatro pistões, ambos com ABS integral. A nova R 18 também oferece os três modos de pilotagem padrão, para poder se adaptar às preferências individuais do piloto. Todas as luzes são em leds e a moto tem sistema de partida sem chave. Há ainda controles de estabilidade e tração, Hill Start Control para facilitar as partidas em subidas, controle de velocidade de cruzeiro.