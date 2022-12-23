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Ranking

Conheça os carros mais econômicos entre os 10 mais vendidos

Performance dos modelos que estão no topo da lista dos emplacamentos de novembro teve como base análise feita junto à lista de consumo do Inmetro

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 17:23

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 dez 2022 às 17:23
Carro econômico, economia de combustível
A análise foi feita com base na quilometragem por litro quando usado etanol ou gasolina Crédito: Shutterstock
Para além do preço, motorização ou tendências de consumo, um fator que pode influenciar na compra do veículo é o consumo de combustível por quilômetro rodado. Portanto, ao pesquisar a lista dos mais vendidos em novembro da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), selecionamos os dez primeiros colocados para saber qual deles é o mais econômico, tendo por base a tabela mais recente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
A análise foi feita com base na quilometragem por litro quando usado etanol ou gasolina, uma vez que todos os modelos que ocupam as dez primeiras posições são bicombustível. Para a comparação, uma vez que não há especificação da versão na tabela de mais vendidos da Fenabrave, foi usada a versão mais econômica, que é especificada, nos casos em que há essa diferença de economia.
E quem puxa a lista dos mais econômicos é o Renault Kwid, apesar de ocupar o décimo lugar dos mais vendidos, com 6.041 unidades comercializadas. De acordo com a tabela do Inmetro, o subcompacto, quando abastecido a gasolina faz 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada.
Com o etanol a vantagem cai para 10,8 km/l na cidade e 11 km/l na estrada, perdendo para o Chevrolet Onix Plus. O sedã perde na quilometragem por litro quando abastecido com etanol, mas ganha quando abastecido a gasolina: 12,5 km/l (cidade) e 17,6 km/l (estrada), configurando um empate técnico entre os dois modelos.
Seguido dele, está a versão hatch do Onix, que faz 9,5 km/l (cidade) e 13,8 km/l (estrada) quando abastecido com etanol e 12,7 m/l (cidade) e 16,6 km/l (estrada) usando gasolina.
Já o Fiat Mobi vem logo depois: a versão Easy faz 11 km/l a gasolina e 9,8 km/l a etanol na cidade. Já na estrada, o rendimento é de 15,5 km/l (gasolina) e 14,2 km/l (etanol).
Seguido dele está o modelo mais vendido de novembro, o Hyundai HB20 (9.457 unidades no período). O hatch compacto da montadora sul-coreana, quando rodando com etanol faz 9,8 km/l na cidade e 13,1 km/l na estrada. Já com gasolina, sua performance fica em 10,7 km/l na cidade e 15 km/l na estrada.
Ele tem praticamente um empate técnico com outro hatch compacto, o clássico Gol, que já está saindo de linha, mas ganhou um fôlego nos últimos meses, entrando na seleta lista dos dez mais vendidos. Em novembro, ele ficou em 6º lugar, com 7.320 unidades. Quando abastecido com etanol, ele faz 9,4 km/l (cidade) e 13,7 km/l (estrada). Já com gasolina, os números ficam em 10,7 km/l (cidade) e 15,2 km/l (estrada).
Em seguida está mais um empate técnico, desta vez entre dois modelos da Fiat. O Cronos tem as marcas de 9,1 km/l (cidade) e 13 km/l (estrada) quando abastecido com etanol. E 11,2 km/l (cidade) e 15,9 km/l (estrada) usando gasolina. O Argo, na versão Drive, por sua vez, faz 9,6 km/l na cidade) e 13,6 km/l na estrada abastecido com etanol e 10,6 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada usando gasolina.
Em penúltimo está outro modelo da Chevrolet, o Tracker, que leva a dianteira do Jeep Compass, inclusive no quesito economia (foi o 7º mais vendido em novembro, enquanto o Compass ocupa a 9º posição). A versão T do SUV, quando está usando etanol, tem a marca de 8,8 km/l (cidade) e 12,7 km/l (estrada). Já com gasolina, ele tem como performance 10,5 km/l (cidade) e 14,9 km/l (estrada).
E quem fecha a lista é o Jeep Compass, quase empatando com sua colocação entre os mais vendidos (9º lugar, com 6.409 unidades comercializadas). Ele fica em 10º como o mais econômico, fazendo 7,1 km/l (cidade) e 10,4 km/l (estrada) a etanol e 8,6 km/l (cidade) e 12,1 km/l (estrada).
Confira abaixo a lista completa dos carros mais econômicos entre dez modelos mais vendidos de novembro.

Carros mais econômicos entre os 10 mais vendidos

01

Renault Kwid

Etanol: 10,8 km/l (cidade) e 15,3 km/l (estrada) | Gasolina: 11 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 6.182 (10º)

02

Chevrolet Onix Plus

Versão LT1 | Etanol: 9,6 km/l (cidade) e 13,8 km/l (estrada) | Gasolina: 12,5 km/l (cidade) e 17,6 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 8.035 (3º)

03

Chevrolet Onix

Versão HB | Etanol: 9,5 km/l (cidade) e 13,8 km/l (estrada) | Gasolina: 12,7 m/l (cidade) e 16,6 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 7.393 (5º)

04

Fiat Moby

Versão Easy | Etanol: 9,8 km/l (cidade) e 14,2 km/l (estrada) | Gasolina: 11 km/l (cidade) e 15,5 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 8.724 (2º)

05

Hyundai HB20

Versão 1.0 | Etanol: 9,8 km/l (cidade) e 13,1 km/l (estrada) | Gasolina: 10,7 km/l (cidade) e 15 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 9.457 (1º)

06

Volkswagen Gol

Etanol: 9,4 km/l (cidade) e 13,7 km/l (estrada) | Gasolina: 10,7 km/l (cidade) e 15,2 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 7.320 (6º)

07

Fiat Cronos

Etanol: 9,1 km/l (cidade) e 13 km/l (estrada) | Gasolina: 11,2 km/l (cidade) e 15,9 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 6.575 (8º)

08

Fiat Argo

Versão Drive | Etanol: 9,6 km/l (cidade) e 13,6 km/l (estrada) | Gasolina: 10,6 km/l (cidade) e 15,1 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 7.737 (4º)

09

Chevrolet Tracker

Versão T | Etanol: 8,8 km/l (cidade) e 12,7 km/l (estrada) | Gasolina: 10,5 km/l (cidade) e 14,9 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 7.231 (7º)

10

Jeep Compass

Etanol: 7,1 km/l (cidade) e 10,4 km/l (estrada) | Gasolina: 8,6 km/l (cidade) e 12,1 km/l (estrada) | Unidades vendidas em novembro: 6.409 (9º)
Mikaella Mozer é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

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