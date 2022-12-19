Jeep Wrangler 2023 chega ao Brasil a partir de R$ 456.992

O modelo que é praticamente sinônimo de carro aventureiro e um dos mais icônicos da Jeep, o Wrangler, apresenta a linha 2023 no Brasil. Ele traz três versões, mantendo a de entrada, Sahara, com opções de duas e quatro portas, além da topo de linha Rubicon, de quatro portas. Os preços partem de R$ 456.992.
O Jeep Wrangler chega sem novidades. O modelo tem motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque, com câmbio automático de oito marchas, tração 4x4 com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio.
Ele tem ainda barra estabilizadora frontal desconectável, que aumenta a articulação da suspensão, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração.
O motorista tem ainda, à disposição, o pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma, como piloto automático com controlador de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência (AEB) e comutação automática do farol alto Full LED, que usa imagens de uma câmera posicionada na parte superior do para-brisas para acompanhar o tráfego dos veículos à frente e ajustar automaticamente o facho do farol para evitar o ofuscamento de outros motoristas.
Um dos diferenciais do Wrangler é a câmera frontal off-road, que está presente na sua versão picape, Gladiator. Ela usa uma lente do tipo grande-angular e seu acionamento é feito por meio da tela de 8,4 polegadas do sistema multimídia do carro. Ela também pode ser usada em conjunto com a câmera traseira e sensores de estacionamento para facilitar balizas e manobras.
A versão topo de linha Rubicon traz ainda o sistema Off-road+, que ajusta automaticamente o carro para as condições do terreno, atuando nos principais sistemas, como acelerador, controle Selec-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno. A versão de topo traz ainda uma nova opção de roda de liga-leve.
Com informações da Jeep.
Ficha técnica
Jeep Wrangler Sahara 2P Turbo AT8
- Motor: longitudinal, dianteiro com 4 cilindros em linha
- Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm
- Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm
- Combustível: Gasolina
- Transmissão: câmbio automático com oito marchas à frente e uma à ré
- Diferencial: 3.45:1
- Tração: 4x4 com reduzida
- Caixa de Transferência Selec Trac: tipo full time sob demanda e part-time com redução
- Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low
- Redução: 2.72:1
- Crawl Ratio: 42,2:1
- Eixo dianteiro: Dana sólido 186 mm aberto
- Eixo traseiro: Dana 44 sólido heavy duty de 220 mm com bloqueio anti deslizante Trac Loc
- Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante e traseiro a disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante
- Suspensão dianteira e traseira: eixo sólido com molas helicoidais. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão com tecnologia MTV
- Direção: eletro hidráulica
- Pneus: 255/70 R18
- Peso do veículo em ordem de marcha: 1.885 kg
- Comprimento do veículo: 4.237 mm
- Largura do veículo: 1.877 mm
- Altura do veículo: 1.860 mm
- Distância entre-eixos: 2.460 mm
- Bitola dianteira: 1.598 mm
- Bitola traseira: 1.598 mm
- Altura livre do solo: 249 mm
- Ângulo de ataque: 41,4°
- Ângulo de saída: 35,9°
- Ângulo de rampa: 25°
- Volume do porta-malas: 548 litros
- Tanque de combustível: 66 litros
- Velocidade máxima: 177 km/h
- 0 a 100 km/h: 7,0 s
- Consumo na cidade: 8,0 km/l
- Consumo na estrada: 8,9 km/l
- Preço: R$ 456.992
Jeep Wrangler Sahara 4P 2.0 Turbo AT8
- Motor: posição longitudinal, dianteiro, com 4 cilindros em linha
- Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm
- Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm
- Combustível: Gasolina
- Câmbio automático: oito marchas à frente e uma à ré
- Diferencial: 3.45:1
- Tração: 4x4 com reduzida
- Caixa de Transferência Selec Trac Tipo: full time sob demanda e part-time com redução
- Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low
- Redução: 2.72:1
- Crawl Ratio: 42,2:1
- Eixo Dianteiro: dana sólido 186 mm aberto
- Eixo Traseiro: Dana 44 sólido heavy duty de 220 mm com bloqueio anti deslizante Trac Loc
- Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante e traseiro a disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante
- Suspensão dianteira e traseira: eixo sólido com molas helicoidais. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão com tecnologia MTV
- Direção: eletro hidráulica
- Pneus: 255/70 R18
- Peso do veículo em ordem de marcha: 2.018 kg
- Comprimento do veículo: 4.785 mm
- Largura do veículo: 1.894 mm
- Altura do veículo: 1.860mm
- Distância entre-eixos: 3.008 mm
- Bitola dianteira: 1.598 mm
- Bitola traseira: 1.598 mm
- Altura livre do solo: 249 mm
- Ângulo de ataque: 41,4°
- Ângulo de saída: 36,1°
- Ângulo de rampa: 20,3°
- Volume do porta-malas: 548 litros
- Tanque de combustível: 81 litros
- Velocidade máxima: 177 km/h
- 0 a 100 km/h: 7,1 s
- Consumo na cidade: 7,9 km/l
- Consumo na estrada: 8,8 km/l
- Preço: R$ 466.889
Jeep Wrangler Rubicon 2.0 Turbo
- Motor: posição longitudinal, dianteiro com 4 cilindros em linha
- Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm
- Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm
- Combustível: gasolina
- Transmissão: câmbio automático com oito marchas à frente e uma à ré
- Tração: 4x4 com reduzida
- Caixa de Transferência Rock-Trac: tipo full time sob demanda epart-time com redução
- Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low
- Redução: 4,0:1 Crawl Ratio: 77:1
- Eixo dianteiro: Dana 44 sólido wide heavy duty de 210 mm com bloqueio mecânico Tru-Lok
- Eixo traseiro: Dana 44 sólido wide heavy duty de 220 mm com bloqueio mecânico Tru-Lok
- Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante e traseiro a disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante
- Suspensão: dianteira e traseira de eixo sólido com molas helicoidais. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão com tecnologia MTV e stop hidráulico
- Direção: tipo eletro hidráulica
- Pneus: 245/75 R17
- Peso em ordem de marcha: 2.051 kg
- Comprimento do veículo: 4.785 mm
- Largura do veículo: 1.894 mm
- Altura do veículo:1.853 mm
- Distância entre-eixos: 3.008 mm
- Bitola dianteira: 1.598 mm
- Bitola traseira: 1.598 mm
- Altura livre do solo: 268 mm
- Ângulo de ataque: 41,4°
- Ângulo de saída: 36,1°
- Ângulo de rampa: 20,3°
- Volume do porta-malas: 548 litros
- Tanque de combustível: 81 litros
- Velocidade máxima: 156 km/h
- 0 a 100 km/h: 7,6 s
- Consumo urbano: 7,5 km/l
- Consumo na estrada: 8,2 km/l
- Preço: R$ 481.834