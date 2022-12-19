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Jeep Wrangler 2023 chega ao Brasil a partir de R$ 456.992

Com três versões, modelo aventureiro da marca tem motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque, câmbio automático de oito marchas e tração 4x4 com reduzida

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 13:50

Publicado em 

19 dez 2022 às 13:50
Jeep Wrangler 2023
O Jeep Wrangler está equipado com motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque Crédito: Jeep/Divulgação
O modelo que é praticamente sinônimo de carro aventureiro e um dos mais icônicos da Jeep, o Wrangler, apresenta a linha 2023 no Brasil. Ele traz três versões, mantendo a de entrada, Sahara, com opções de duas e quatro portas, além da topo de linha Rubicon, de quatro portas. Os preços partem de R$ 456.992.
O Jeep Wrangler chega sem novidades. O modelo tem motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque, com câmbio automático de oito marchas, tração 4x4 com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio.
Ele tem ainda barra estabilizadora frontal desconectável, que aumenta a articulação da suspensão, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração.
O motorista tem ainda, à disposição, o pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma, como piloto automático com controlador de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência (AEB) e comutação automática do farol alto Full LED, que usa imagens de uma câmera posicionada na parte superior do para-brisas para acompanhar o tráfego dos veículos à frente e ajustar automaticamente o facho do farol para evitar o ofuscamento de outros motoristas.
Um dos diferenciais do Wrangler é a câmera frontal off-road, que está presente na sua versão picape, Gladiator. Ela usa uma lente do tipo grande-angular e seu acionamento é feito por meio da tela de 8,4 polegadas do sistema multimídia do carro. Ela também pode ser usada em conjunto com a câmera traseira e sensores de estacionamento para facilitar balizas e manobras.
A versão topo de linha Rubicon traz ainda o sistema Off-road+, que ajusta automaticamente o carro para as condições do terreno, atuando nos principais sistemas, como acelerador, controle Selec-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno. A versão de topo traz ainda uma nova opção de roda de liga-leve.
Com informações da Jeep.

Ficha técnica

Jeep Wrangler 2023
Modelo vem com pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Wrangler Sahara 2P Turbo AT8

  • Motor: longitudinal, dianteiro com 4 cilindros em linha 
  • Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm 
  • Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm 
  • Combustível: Gasolina 
  • Transmissão: câmbio automático com oito marchas à frente e uma à ré
  • Diferencial: 3.45:1 
  • Tração: 4x4 com reduzida
  • Caixa de Transferência Selec Trac: tipo full time sob demanda e part-time com redução 
  • Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low
  • Redução: 2.72:1 
  • Crawl Ratio: 42,2:1
  • Eixo dianteiro: Dana sólido 186 mm aberto 
  • Eixo traseiro: Dana 44 sólido heavy duty de 220 mm com bloqueio anti deslizante Trac Loc
  • Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante e traseiro a disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante
  • Suspensão dianteira e traseira: eixo sólido com molas helicoidais. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão com tecnologia MTV
  • Direção: eletro hidráulica
  • Pneus: 255/70 R18
  • Peso do veículo em ordem de marcha: 1.885 kg
  • Comprimento do veículo: 4.237 mm 
  • Largura do veículo: 1.877 mm 
  • Altura do veículo: 1.860 mm 
  • Distância entre-eixos: 2.460 mm 
  • Bitola dianteira: 1.598 mm 
  • Bitola traseira: 1.598 mm 
  • Altura livre do solo: 249 mm 
  • Ângulo de ataque: 41,4° 
  • Ângulo de saída: 35,9° 
  • Ângulo de rampa: 25° 
  • Volume do porta-malas: 548 litros 
  • Tanque de combustível: 66 litros 
  • Velocidade máxima: 177 km/h 
  • 0 a 100 km/h: 7,0 s
  • Consumo na cidade: 8,0 km/l 
  • Consumo na estrada: 8,9 km/l
  • Preço: R$ 456.992
Jeep Wrangler 2023
Linha 2023 do Jeep Wrangler tem três versões Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Wrangler Sahara 4P 2.0 Turbo AT8

  • Motor: posição longitudinal, dianteiro, com 4 cilindros em linha
  • Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm 
  • Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm 
  • Combustível: Gasolina
  • Câmbio automático: oito marchas à frente e uma à ré
  • Diferencial: 3.45:1 
  • Tração: 4x4 com reduzida
  • Caixa de Transferência Selec Trac Tipo: full time sob demanda e part-time com redução 
  • Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low 
  • Redução: 2.72:1 
  • Crawl Ratio: 42,2:1
  • Eixo Dianteiro: dana sólido 186 mm aberto 
  • Eixo Traseiro: Dana 44 sólido heavy duty de 220 mm com bloqueio anti deslizante Trac Loc  
  • Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante e traseiro a disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante
  • Suspensão dianteira e traseira: eixo sólido com molas helicoidais. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão com tecnologia MTV
  • Direção: eletro hidráulica
  • Pneus: 255/70 R18
  • Peso do veículo em ordem de marcha: 2.018 kg
  • Comprimento do veículo: 4.785 mm 
  • Largura do veículo: 1.894 mm 
  • Altura do veículo: 1.860mm 
  • Distância entre-eixos: 3.008 mm 
  • Bitola dianteira: 1.598 mm 
  • Bitola traseira: 1.598 mm 
  • Altura livre do solo: 249 mm 
  • Ângulo de ataque: 41,4° 
  • Ângulo de saída: 36,1° 
  • Ângulo de rampa: 20,3° 
  • Volume do porta-malas: 548 litros 
  • Tanque de combustível: 81 litros
  • Velocidade máxima: 177 km/h 
  • 0 a 100 km/h: 7,1 s
  • Consumo na cidade: 7,9 km/l 
  • Consumo na estrada: 8,8 km/l
  • Preço: R$ 466.889
Jeep Wrangler 2023
Um dos diferenciais do Wrangler é a câmera frontal off-road Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Wrangler Rubicon 2.0 Turbo

  • Motor: posição longitudinal, dianteiro com 4 cilindros em linha
  • Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm 
  • Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm 
  • Combustível: gasolina
  • Transmissão: câmbio automático com oito marchas à frente e uma à ré
  • Tração: 4x4 com reduzida
  • Caixa de Transferência Rock-Trac: tipo full time sob demanda epart-time com redução 
  • Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low
  • Redução: 4,0:1 Crawl Ratio: 77:1
  • Eixo dianteiro: Dana 44 sólido wide heavy duty de 210 mm com bloqueio mecânico Tru-Lok
  • Eixo traseiro: Dana 44 sólido wide heavy duty de 220 mm com bloqueio mecânico Tru-Lok
  • Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante e traseiro a disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante
  • Suspensão: dianteira e traseira de eixo sólido com molas helicoidais. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão com tecnologia MTV e stop hidráulico
  • Direção: tipo eletro hidráulica  
  • Pneus: 245/75 R17
  • Peso em ordem de marcha: 2.051 kg
  • Comprimento do veículo: 4.785 mm 
  • Largura do veículo: 1.894 mm 
  • Altura do veículo:1.853 mm 
  • Distância entre-eixos: 3.008 mm 
  • Bitola dianteira: 1.598 mm 
  • Bitola traseira: 1.598 mm 
  • Altura livre do solo: 268 mm 
  • Ângulo de ataque: 41,4° 
  • Ângulo de saída: 36,1° 
  • Ângulo de rampa: 20,3° 
  • Volume do porta-malas: 548 litros 
  • Tanque de combustível: 81 litros 
  • Velocidade máxima: 156 km/h 
  • 0 a 100 km/h: 7,6 s
  • Consumo urbano: 7,5 km/l 
  • Consumo na estrada: 8,2 km/l
  • Preço: R$ 481.834

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