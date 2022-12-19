Jeep Wrangler 2023 chega ao Brasil a partir de R$ 456.992

O Jeep Wrangler está equipado com motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque Crédito: Jeep/Divulgação

O modelo que é praticamente sinônimo de carro aventureiro e um dos mais icônicos da Jeep, o Wrangler, apresenta a linha 2023 no Brasil. Ele traz três versões, mantendo a de entrada, Sahara, com opções de duas e quatro portas, além da topo de linha Rubicon, de quatro portas. Os preços partem de R$ 456.992.

O Jeep Wrangler chega sem novidades. O modelo tem motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque, com câmbio automático de oito marchas, tração 4x4 com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio.

Ele tem ainda barra estabilizadora frontal desconectável, que aumenta a articulação da suspensão, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração.

O motorista tem ainda, à disposição, o pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma, como piloto automático com controlador de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência (AEB) e comutação automática do farol alto Full LED, que usa imagens de uma câmera posicionada na parte superior do para-brisas para acompanhar o tráfego dos veículos à frente e ajustar automaticamente o facho do farol para evitar o ofuscamento de outros motoristas.

Um dos diferenciais do Wrangler é a câmera frontal off-road, que está presente na sua versão picape, Gladiator . Ela usa uma lente do tipo grande-angular e seu acionamento é feito por meio da tela de 8,4 polegadas do sistema multimídia do carro. Ela também pode ser usada em conjunto com a câmera traseira e sensores de estacionamento para facilitar balizas e manobras.

A versão topo de linha Rubicon traz ainda o sistema Off-road+, que ajusta automaticamente o carro para as condições do terreno, atuando nos principais sistemas, como acelerador, controle Selec-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno. A versão de topo traz ainda uma nova opção de roda de liga-leve.

Com informações da Jeep.

Ficha técnica

Modelo vem com pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Wrangler Sahara 2P Turbo AT8

Motor: longitudinal, dianteiro com 4 cilindros em linha

Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm

Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm

Combustível: Gasolina

Transmissão: câmbio automático com oito marchas à frente e uma à ré

Diferencial: 3.45:1

Tração: 4x4 com reduzida

Caixa de Transferência Selec Trac: tipo full time sob demanda e part-time com redução

Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low

Redução: 2.72:1

Crawl Ratio: 42,2:1

Eixo dianteiro: Dana sólido 186 mm aberto

Eixo traseiro: Dana 44 sólido heavy duty de 220 mm com bloqueio anti deslizante Trac Loc

Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante e traseiro a disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante

Suspensão dianteira e traseira: eixo sólido com molas helicoidais. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão com tecnologia MTV

Direção: eletro hidráulica

Pneus: 255/70 R18

Peso do veículo em ordem de marcha: 1.885 kg

Comprimento do veículo: 4.237 mm

Largura do veículo: 1.877 mm

Altura do veículo: 1.860 mm

Distância entre-eixos: 2.460 mm

Bitola dianteira: 1.598 mm

Bitola traseira: 1.598 mm

Altura livre do solo: 249 mm

Ângulo de ataque: 41,4°

Ângulo de saída: 35,9°

Ângulo de rampa: 25°

Volume do porta-malas: 548 litros

Tanque de combustível: 66 litros

Velocidade máxima: 177 km/h

0 a 100 km/h: 7,0 s

Consumo na cidade: 8,0 km/l

Consumo na estrada: 8,9 km/l

Preço: R$ 456.992

Linha 2023 do Jeep Wrangler tem três versões Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Wrangler Sahara 4P 2.0 Turbo AT8

Motor: posição longitudinal, dianteiro, com 4 cilindros em linha

Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm

Torque máximo (ABNT): 40,8 kgfm a 3.000 rpm

Combustível: Gasolina

Câmbio automático: oito marchas à frente e uma à ré

Diferencial: 3.45:1

Tração: 4x4 com reduzida

Caixa de Transferência Selec Trac Tipo: full time sob demanda e part-time com redução

Modo de operação: 2WD High; 4WD High AUTO, 4WD Part Time, 4WD Low

Redução: 2.72:1

Crawl Ratio: 42,2:1

Eixo Dianteiro: dana sólido 186 mm aberto

Eixo Traseiro: Dana 44 sólido heavy duty de 220 mm com bloqueio anti deslizante Trac Loc

Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. Dianteiro a disco ventilado (diâmetro de 330 mm) com pinça flutuante e traseiro a disco sólido (diâmetro de 342 mm) com pinça flutuante

Suspensão dianteira e traseira: eixo sólido com molas helicoidais. Amortecedores monotubo a gás de alta pressão com tecnologia MTV

Direção: eletro hidráulica

Pneus: 255/70 R18

Peso do veículo em ordem de marcha: 2.018 kg

Comprimento do veículo: 4.785 mm

Largura do veículo: 1.894 mm

Altura do veículo: 1.860mm

Distância entre-eixos: 3.008 mm

Bitola dianteira: 1.598 mm

Bitola traseira: 1.598 mm

Altura livre do solo: 249 mm

Ângulo de ataque: 41,4°

Ângulo de saída: 36,1°

Ângulo de rampa: 20,3°

Volume do porta-malas: 548 litros

Tanque de combustível: 81 litros

Velocidade máxima: 177 km/h

0 a 100 km/h: 7,1 s

Consumo na cidade: 7,9 km/l

Consumo na estrada: 8,8 km/l

Preço: R$ 466.889

Um dos diferenciais do Wrangler é a câmera frontal off-road Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Wrangler Rubicon 2.0 Turbo