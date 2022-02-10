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Lançamento

Jeep Renegade 2022 chega renovado e com motor 1.3 turbo; veja preços

Modelo ganha versão S, que também será 4x4 junto com a Trailhawk. Linha 2022 diminui para quatro versões, que custam a partir de R$ 123.990

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 13:16

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

10 fev 2022 às 13:16
Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
Novo Jeep Renegade traz quatro versões, sendo duas 4x4, ressaltando a vocação off-road do modelo Crédito: Jeep/Divulgação
A Jeep lançou, nesta quinta-feira (10), o novo Renegade, que agora sobe de categoria e traz mais tecnologia desde a versão de entrada, a Sport. A linha 2022 chega às lojas em quatro opções, com preços que vão de R$ 123.990 a R$ 163.290. 
O lançamento foi feito de forma virtual e transmitido diretamente das concessionárias para jornalistas e convidados pela marca. E veio em clima especial, com gravações de clientes em um circuito montado pela Jeep para mostrar a capacidade do novo modelo.
Com o novo preço de entrada e as novas especificações do modelo, que agora deixa o motor a diesel de lado – essa gama representava apenas 8% das vendas da marca, segundo a Jeep –, o Renegade deixa a posição de SUV compacto provavelmente para o Fiat Pulse, lançado no ano passado.
 A montadora faz parte do conglomerado Stellantis, que foi criado no início de 2021 com a fusão da FC e PSA, tornando-se detentora, entre outras marcas, da Jeep e da Fiat.

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11,5 MIL CARROS PRONTOS PARA VENDA

Para este lançamento, a empresa se resguardou no quesito produção devido à crise de semicondutores. Existe uma quantidade de 11,5 mil carros prontos para serem vendidos com os valores de lançamentos e divididos em três lotes.
O primeiro lote, de 4,5 mil unidades, corresponde aos clientes Jeep que procuraram o antigo Renegade nas lojas, não o encontraram, e fizeram um pré-cadastro. O segundo lote, de 2,5 mil unidades, terá faturamento em março e abril.
Já no terceiro lote, de 4,5 mil unidades, o faturamento será até 30 de abril e,  segundo o diretor de Operações Comerciais Jeep Brasil, Everton Kurdejak, as vendas têm com condições especiais: 8% para venda direta (CNPJ) e R$ 10 mil de valorização do seminovo se for Jeep.
Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
Todas as versões agora passam a ter faróis full led, com luz de direção integrada Crédito: Jeep/Divulgação
Além disso, os primeiros mil clientes que comprarem o modelo ganharão um "Welcome Kit" (kit de boas-vindas) composto por uma caixa de som e copo retrátil que vem dentro de um estojo exclusivo. Para completar, os proprietários terão direito a uma corrente militar personalizada (dog tag), bastando seguir as orientações do kit.

MOTOR TURBOFLEX T270

Ao abandonar o diesel, todas as versões do novo Renegade são equipadas com o motor T270, já adotado nos modelos maiores da marca (o Compass e o Commander). Já dentro das especificações do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o Proconve 7, o motor tem baixas emissões de CO2 e alcança 180 cv com gasolina e 185 cv com etanol.

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Segundo a montadora, este é o motor turbo flex mais potente fabricado no Brasil. Seu torque de 270 Nm (gasolina ou álcool) está disponível desde 1.750 rpm. Aliado a isso, está o câmbio automático de seis marchas nas versões com tração 4x2 e caixa automática de nove marchas naquelas com tração 4x4 com bloqueio de diferencial.
Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
A grade dianteira foi redesenhada e o para-choque ficou maior e mais robusto Crédito: Jeep/Divulgação
O diretor de Operações Comerciais Jeep Brasil ressalta também a maior capacidade off-road do modelo, que já teve 380 mil unidades vendidas desde a estreia no mercado, em 2015.
“Renovamos a linha do Jeep Renegade, que chegou ao sexto ano consecutivo como líder de vendas de SUVs no Brasil. E se considerarmos todas as vendas de veículos de passeio, o Renegade é o terceiro veículo mais vendido no país”, diz.
Com quatro versões no total, o novo Renegade terá duas 4x2: Sport e Longitude, que vêm com câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control +. 
Já as versões 4x4 marcam a estreia da S, que vem com câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com quatro modos de condução, e a Trailhawk, que traz também câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações. As duas versões 4x4 terão o mesmo valor, de R$ 163.290.

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Aliás, todas as versões têm uma ampla gama de equipamentos de segurança e conforto. De série, os modelos virão com motor T270 de até 185 cv, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção e assistente de faixa, detector de fadiga, leitor de placas e seis airbags.

DESIGN RENOVADO E SEGURANÇA

Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
Lanternas traseiras ganham novo design Crédito: Jeep/Divulgação
Além das mudanças estéticas, como grade dianteira redesenhada e para-choques mais largos e robustos, todas as versões agora passam a ter os faróis circulares em full led, com luz de direção integrada. Isso quer dizer que, ao acionar a seta, toda a borda do conjunto se ilumina. O Jeep Renegade também ganha novas novas rodas de 17 a 19 polegadas, com desenhos diferentes para cada versão.
Os retrovisores trazem luzes de direção integradas e contornadas por uma peça retilínea com o nome Jeep gravado em ambos os lados do carro, enquanto os badges laterais adotam novos grafismos. Na traseira, o “X” dos faróis adota um estilo novo nas lanternas em LED, que são complementadas pelo novo para-choque traseiro redesenhado.
Por dentro, o Renegade ganha um volante redesenhado, lembrando muito o que está presente no Compass e Commander. O carro apresenta ainda um novo quadro de instrumentos, carregador sem fio para celulares e revestimento em tecido dos bancos.
Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
Bancos ganham novo revestimento na nova versão do Jeep Renegade Crédito: Jeep/Divulgação
Ao todo, o modelo terá sete opções de cores, sendo três delas uma novidade: Granite Crystal, Cinza Sting e a Punk’N Orange (exclusiva da versão Trailhawk). Esse tom de laranja faz uma homenagem tanto a cor de lançamento mundial do modelo quanto ao tom disponível no Jeep Wrangler.
As outras quatro tonalidades são Branco Polar, Prata Billet, Azul Jazz e Preto Carbon, sendo que esta última passa a não ser cobrada no Jeep Renegade.

CONFIRA AS VERSÕES DO NOVO JEEP RENEGADE

  • Jeep Renegade Sport
Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
Versão Sport é a de entrada e já vem com seis airbags de série Crédito: Jeep/Divulgação
  • Seis airbags
  • Controle de estabilidade e tração
  • Traction Control +
  • Modo Sport
  • Faróis full led
  • Frenagem autônoma de emergência
  • Alerta e assistente de manutenção de faixa
  • Detector de fadiga
  • Leitor automático de placas
  • Três conectores USB (sendo um do tipo C)
  • Rodas de liga leve de 17”
  • Start-stop e bancos com forração exclusiva
  • Câmbio automático de seis marchas
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • Quadro de instrumentos com tela de TFT customizável
  • Ar-condicionado
  • Sistema multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio
  • Piloto automático e limitador de velocidade ajustável
  • Como opcional, é possível incluir o Pack Exclusive, composto por rodas de 18” e bancos em couro.
  • Preço: a partir de R$ 123.990
  • Jeep Renegade Longitude
Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
Versão Longitude com uma das novas cores, a Cinza Sting Crédito: Jeep/Divulgação
  • Todos os itens da Sport 
  • Borboletas para trocas de marcha no volante
  • Sistema multimídia de 8,4” também com Android Auto e Apple Carplay sem fio
  • Faróis de neblina em led
  • Quadro de instrumentos full digital com tela de 7” 
  • Carregador de celular sem fio
  • Ar-condicionado automático digital de duas zonas 
  • Rodas de liga-leve de 18” 
  • Bancos em couro em preto. 
  • Como opcional, banco em couro na cor marrom.
  • Preço: a partir de R$ 138.990
  • Jeep Renegade Série S
Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
Série S tem como opcional teto solar elétrico panorâmico Crédito: Jeep/Divulgação
  • Todos os equipamentos do Longitude 
  • Tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial
  • Câmbio automático de nove marchas
  • Seletor de terreno com quatro configurações
  • Modo 4x4 Low
  • Controle eletrônico de descida Hill Descent Control 
  • Sete airbags (incluindo um para o joelho do motorista)
  • Bancos em couro
  • Abertura/fechamento do veículo e partida do motor sem chave
  • Rodas de 19” de liga-leve
  • Comutação automática do farol alto
  • Assistente de estacionamento automático Park Assist
  • Detector de tráfego traseiro 
  • Monitor de veículos no ponto cego
  • Como opcional, teto solar elétrico panorâmico
  • Preço: a partir de R$ 163.290
  • Jeep Renegade Trailhawk
Jeep Renegade sobre de categoria e preços partem de R$ 123.990
A cor Punk’N Orange é exclusiva da versão Trailhawk Crédito: Jeep/Divulgação
  • Todos os itens da Série S
  • Visual exclusivo, com rodas de 17” de liga-leve
  • Pneus de uso misto exclusivos da versão e suspensão elevada
  • Proteções off-road para cardan, câmbio e tanque de combustível
  • Selo Trail Rated, que assegura sua aptidão para as trilhas mais exigentes
  • Quadro de instrumentos digital de 7” com animação exclusiva
  • Bancos em couro com costura vermelha, mesmo tom dos acabamentos dos alto-falantes e saídas de ar-condicionado laterais
  • Seletor com cinco modos de condução inclui a exclusiva configuração Rock (pedra), ideal para encarar grandes obstáculos
  • Opcional teto solar elétrico panorâmico
  • Preço: a partir de R$ 163.290

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