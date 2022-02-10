Jeep Renegade 2022 chega renovado e com motor 1.3 turbo; veja preços

Novo Jeep Renegade traz quatro versões, sendo duas 4x4, ressaltando a vocação off-road do modelo Crédito: Jeep/Divulgação

A Jeep lançou, nesta quinta-feira (10), o novo Renegade, que agora sobe de categoria e traz mais tecnologia desde a versão de entrada, a Sport. A linha 2022 chega às lojas em quatro opções, com preços que vão de R$ 123.990 a R$ 163.290.

O lançamento foi feito de forma virtual e transmitido diretamente das concessionárias para jornalistas e convidados pela marca. E veio em clima especial, com gravações de clientes em um circuito montado pela Jeep para mostrar a capacidade do novo modelo.

Com o novo preço de entrada e as novas especificações do modelo, que agora deixa o motor a diesel de lado – essa gama representava apenas 8% das vendas da marca, segundo a Jeep –, o Renegade deixa a posição de SUV compacto provavelmente para o Fiat Pulse, lançado no ano passado.

A montadora faz parte do conglomerado Stellantis , que foi criado no início de 2021 com a fusão da FC e PSA, tornando-se detentora, entre outras marcas, da Jeep e da Fiat.

11,5 MIL CARROS PRONTOS PARA VENDA

Para este lançamento, a empresa se resguardou no quesito produção devido à crise de semicondutores. Existe uma quantidade de 11,5 mil carros prontos para serem vendidos com os valores de lançamentos e divididos em três lotes.

O primeiro lote, de 4,5 mil unidades, corresponde aos clientes Jeep que procuraram o antigo Renegade nas lojas, não o encontraram, e fizeram um pré-cadastro. O segundo lote, de 2,5 mil unidades, terá faturamento em março e abril.

Já no terceiro lote, de 4,5 mil unidades, o faturamento será até 30 de abril e, segundo o diretor de Operações Comerciais Jeep Brasil, Everton Kurdejak, as vendas têm com condições especiais: 8% para venda direta (CNPJ) e R$ 10 mil de valorização do seminovo se for Jeep.

Todas as versões agora passam a ter faróis full led, com luz de direção integrada Crédito: Jeep/Divulgação

Além disso, os primeiros mil clientes que comprarem o modelo ganharão um "Welcome Kit" (kit de boas-vindas) composto por uma caixa de som e copo retrátil que vem dentro de um estojo exclusivo. Para completar, os proprietários terão direito a uma corrente militar personalizada (dog tag), bastando seguir as orientações do kit.

MOTOR TURBOFLEX T270

Ao abandonar o diesel, todas as versões do novo Renegade são equipadas com o motor T270, já adotado nos modelos maiores da marca (o Compass e o Commander). Já dentro das especificações do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o Proconve 7, o motor tem baixas emissões de CO2 e alcança 180 cv com gasolina e 185 cv com etanol.

Segundo a montadora, este é o motor turbo flex mais potente fabricado no Brasil. Seu torque de 270 Nm (gasolina ou álcool) está disponível desde 1.750 rpm. Aliado a isso, está o câmbio automático de seis marchas nas versões com tração 4x2 e caixa automática de nove marchas naquelas com tração 4x4 com bloqueio de diferencial.

A grade dianteira foi redesenhada e o para-choque ficou maior e mais robusto Crédito: Jeep/Divulgação

O diretor de Operações Comerciais Jeep Brasil ressalta também a maior capacidade off-road do modelo, que já teve 380 mil unidades vendidas desde a estreia no mercado, em 2015.

“Renovamos a linha do Jeep Renegade, que chegou ao sexto ano consecutivo como líder de vendas de SUVs no Brasil. E se considerarmos todas as vendas de veículos de passeio, o Renegade é o terceiro veículo mais vendido no país”, diz.

Com quatro versões no total, o novo Renegade terá duas 4x2: Sport e Longitude, que vêm com câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control +.

Já as versões 4x4 marcam a estreia da S, que vem com câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com quatro modos de condução, e a Trailhawk, que traz também câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações. As duas versões 4x4 terão o mesmo valor, de R$ 163.290.

Aliás, todas as versões têm uma ampla gama de equipamentos de segurança e conforto. De série, os modelos virão com motor T270 de até 185 cv, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção e assistente de faixa, detector de fadiga, leitor de placas e seis airbags.

DESIGN RENOVADO E SEGURANÇA

Lanternas traseiras ganham novo design Crédito: Jeep/Divulgação

Além das mudanças estéticas, como grade dianteira redesenhada e para-choques mais largos e robustos, todas as versões agora passam a ter os faróis circulares em full led, com luz de direção integrada. Isso quer dizer que, ao acionar a seta, toda a borda do conjunto se ilumina. O Jeep Renegade também ganha novas novas rodas de 17 a 19 polegadas, com desenhos diferentes para cada versão.

Os retrovisores trazem luzes de direção integradas e contornadas por uma peça retilínea com o nome Jeep gravado em ambos os lados do carro, enquanto os badges laterais adotam novos grafismos. Na traseira, o “X” dos faróis adota um estilo novo nas lanternas em LED, que são complementadas pelo novo para-choque traseiro redesenhado.

Por dentro, o Renegade ganha um volante redesenhado, lembrando muito o que está presente no Compass e Commander. O carro apresenta ainda um novo quadro de instrumentos, carregador sem fio para celulares e revestimento em tecido dos bancos.

Bancos ganham novo revestimento na nova versão do Jeep Renegade Crédito: Jeep/Divulgação

Ao todo, o modelo terá sete opções de cores, sendo três delas uma novidade: Granite Crystal, Cinza Sting e a Punk’N Orange (exclusiva da versão Trailhawk). Esse tom de laranja faz uma homenagem tanto a cor de lançamento mundial do modelo quanto ao tom disponível no Jeep Wrangler.

As outras quatro tonalidades são Branco Polar, Prata Billet, Azul Jazz e Preto Carbon, sendo que esta última passa a não ser cobrada no Jeep Renegade.

CONFIRA AS VERSÕES DO NOVO JEEP RENEGADE

Jeep Renegade Sport

Versão Sport é a de entrada e já vem com seis airbags de série Crédito: Jeep/Divulgação

Seis airbags

Controle de estabilidade e tração

Traction Control +

Modo Sport

Faróis full led

Frenagem autônoma de emergência

Alerta e assistente de manutenção de faixa

Detector de fadiga

Leitor automático de placas

Três conectores USB (sendo um do tipo C)

Rodas de liga leve de 17”

Start-stop e bancos com forração exclusiva

Câmbio automático de seis marchas

Freio de estacionamento eletrônico

Quadro de instrumentos com tela de TFT customizável

Ar-condicionado

Sistema multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

Piloto automático e limitador de velocidade ajustável

Como opcional, é possível incluir o Pack Exclusive, composto por rodas de 18” e bancos em couro.

Preço: a partir de R$ 123.990

Jeep Renegade Longitude

Versão Longitude com uma das novas cores, a Cinza Sting Crédito: Jeep/Divulgação

Todos os itens da Sport

Borboletas para trocas de marcha no volante

Sistema multimídia de 8,4” também com Android Auto e Apple Carplay sem fio

Faróis de neblina em led

Quadro de instrumentos full digital com tela de 7”

Carregador de celular sem fio

Ar-condicionado automático digital de duas zonas

Rodas de liga-leve de 18”

Bancos em couro em preto.

Como opcional, banco em couro na cor marrom.

Preço: a partir de R$ 138.990

Jeep Renegade Série S

Série S tem como opcional teto solar elétrico panorâmico Crédito: Jeep/Divulgação

Todos os equipamentos do Longitude

Tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial

Câmbio automático de nove marchas

Seletor de terreno com quatro configurações

Modo 4x4 Low

Controle eletrônico de descida Hill Descent Control

Sete airbags (incluindo um para o joelho do motorista)

Bancos em couro

Abertura/fechamento do veículo e partida do motor sem chave

Rodas de 19” de liga-leve

Comutação automática do farol alto

Assistente de estacionamento automático Park Assist

Detector de tráfego traseiro

Monitor de veículos no ponto cego

Como opcional, teto solar elétrico panorâmico

Preço: a partir de R$ 163.290

Jeep Renegade Trailhawk

A cor Punk’N Orange é exclusiva da versão Trailhawk Crédito: Jeep/Divulgação