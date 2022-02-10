Jeep Renegade 2022 chega renovado e com motor 1.3 turbo; veja preços

A Jeep lançou, nesta quinta-feira (10), o novo Renegade, que agora sobe de categoria e traz mais tecnologia desde a versão de entrada, a Sport. A linha 2022 chega às lojas em quatro opções, com preços que vão de R$ 123.990 a R$ 163.290.
O lançamento foi feito de forma virtual e transmitido diretamente das concessionárias para jornalistas e convidados pela marca. E veio em clima especial, com gravações de clientes em um circuito montado pela Jeep para mostrar a capacidade do novo modelo.
Com o novo preço de entrada e as novas especificações do modelo, que agora deixa o motor a diesel de lado – essa gama representava apenas 8% das vendas da marca, segundo a Jeep –, o Renegade deixa a posição de SUV compacto provavelmente para o Fiat Pulse, lançado no ano passado.
A montadora faz parte do conglomerado Stellantis, que foi criado no início de 2021 com a fusão da FC e PSA, tornando-se detentora, entre outras marcas, da Jeep e da Fiat.
11,5 MIL CARROS PRONTOS PARA VENDA
Para este lançamento, a empresa se resguardou no quesito produção devido à crise de semicondutores. Existe uma quantidade de 11,5 mil carros prontos para serem vendidos com os valores de lançamentos e divididos em três lotes.
O primeiro lote, de 4,5 mil unidades, corresponde aos clientes Jeep que procuraram o antigo Renegade nas lojas, não o encontraram, e fizeram um pré-cadastro. O segundo lote, de 2,5 mil unidades, terá faturamento em março e abril.
Já no terceiro lote, de 4,5 mil unidades, o faturamento será até 30 de abril e, segundo o diretor de Operações Comerciais Jeep Brasil, Everton Kurdejak, as vendas têm com condições especiais: 8% para venda direta (CNPJ) e R$ 10 mil de valorização do seminovo se for Jeep.
Além disso, os primeiros mil clientes que comprarem o modelo ganharão um "Welcome Kit" (kit de boas-vindas) composto por uma caixa de som e copo retrátil que vem dentro de um estojo exclusivo. Para completar, os proprietários terão direito a uma corrente militar personalizada (dog tag), bastando seguir as orientações do kit.
MOTOR TURBOFLEX T270
Ao abandonar o diesel, todas as versões do novo Renegade são equipadas com o motor T270, já adotado nos modelos maiores da marca (o Compass e o Commander). Já dentro das especificações do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o Proconve 7, o motor tem baixas emissões de CO2 e alcança 180 cv com gasolina e 185 cv com etanol.
Segundo a montadora, este é o motor turbo flex mais potente fabricado no Brasil. Seu torque de 270 Nm (gasolina ou álcool) está disponível desde 1.750 rpm. Aliado a isso, está o câmbio automático de seis marchas nas versões com tração 4x2 e caixa automática de nove marchas naquelas com tração 4x4 com bloqueio de diferencial.
O diretor de Operações Comerciais Jeep Brasil ressalta também a maior capacidade off-road do modelo, que já teve 380 mil unidades vendidas desde a estreia no mercado, em 2015.
“Renovamos a linha do Jeep Renegade, que chegou ao sexto ano consecutivo como líder de vendas de SUVs no Brasil. E se considerarmos todas as vendas de veículos de passeio, o Renegade é o terceiro veículo mais vendido no país”, diz.
Com quatro versões no total, o novo Renegade terá duas 4x2: Sport e Longitude, que vêm com câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control +.
Já as versões 4x4 marcam a estreia da S, que vem com câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com quatro modos de condução, e a Trailhawk, que traz também câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações. As duas versões 4x4 terão o mesmo valor, de R$ 163.290.
Aliás, todas as versões têm uma ampla gama de equipamentos de segurança e conforto. De série, os modelos virão com motor T270 de até 185 cv, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção e assistente de faixa, detector de fadiga, leitor de placas e seis airbags.
DESIGN RENOVADO E SEGURANÇA
Além das mudanças estéticas, como grade dianteira redesenhada e para-choques mais largos e robustos, todas as versões agora passam a ter os faróis circulares em full led, com luz de direção integrada. Isso quer dizer que, ao acionar a seta, toda a borda do conjunto se ilumina. O Jeep Renegade também ganha novas novas rodas de 17 a 19 polegadas, com desenhos diferentes para cada versão.
Os retrovisores trazem luzes de direção integradas e contornadas por uma peça retilínea com o nome Jeep gravado em ambos os lados do carro, enquanto os badges laterais adotam novos grafismos. Na traseira, o “X” dos faróis adota um estilo novo nas lanternas em LED, que são complementadas pelo novo para-choque traseiro redesenhado.
Por dentro, o Renegade ganha um volante redesenhado, lembrando muito o que está presente no Compass e Commander. O carro apresenta ainda um novo quadro de instrumentos, carregador sem fio para celulares e revestimento em tecido dos bancos.
Ao todo, o modelo terá sete opções de cores, sendo três delas uma novidade: Granite Crystal, Cinza Sting e a Punk’N Orange (exclusiva da versão Trailhawk). Esse tom de laranja faz uma homenagem tanto a cor de lançamento mundial do modelo quanto ao tom disponível no Jeep Wrangler.
As outras quatro tonalidades são Branco Polar, Prata Billet, Azul Jazz e Preto Carbon, sendo que esta última passa a não ser cobrada no Jeep Renegade.
CONFIRA AS VERSÕES DO NOVO JEEP RENEGADE
- Jeep Renegade Sport
- Seis airbags
- Controle de estabilidade e tração
- Traction Control +
- Modo Sport
- Faróis full led
- Frenagem autônoma de emergência
- Alerta e assistente de manutenção de faixa
- Detector de fadiga
- Leitor automático de placas
- Três conectores USB (sendo um do tipo C)
- Rodas de liga leve de 17”
- Start-stop e bancos com forração exclusiva
- Câmbio automático de seis marchas
- Freio de estacionamento eletrônico
- Quadro de instrumentos com tela de TFT customizável
- Ar-condicionado
- Sistema multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio
- Piloto automático e limitador de velocidade ajustável
- Como opcional, é possível incluir o Pack Exclusive, composto por rodas de 18” e bancos em couro.
- Preço: a partir de R$ 123.990
- Jeep Renegade Longitude
- Todos os itens da Sport
- Borboletas para trocas de marcha no volante
- Sistema multimídia de 8,4” também com Android Auto e Apple Carplay sem fio
- Faróis de neblina em led
- Quadro de instrumentos full digital com tela de 7”
- Carregador de celular sem fio
- Ar-condicionado automático digital de duas zonas
- Rodas de liga-leve de 18”
- Bancos em couro em preto.
- Como opcional, banco em couro na cor marrom.
- Preço: a partir de R$ 138.990
- Jeep Renegade Série S
- Todos os equipamentos do Longitude
- Tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial
- Câmbio automático de nove marchas
- Seletor de terreno com quatro configurações
- Modo 4x4 Low
- Controle eletrônico de descida Hill Descent Control
- Sete airbags (incluindo um para o joelho do motorista)
- Bancos em couro
- Abertura/fechamento do veículo e partida do motor sem chave
- Rodas de 19” de liga-leve
- Comutação automática do farol alto
- Assistente de estacionamento automático Park Assist
- Detector de tráfego traseiro
- Monitor de veículos no ponto cego
- Como opcional, teto solar elétrico panorâmico
- Preço: a partir de R$ 163.290
- Jeep Renegade Trailhawk
- Todos os itens da Série S
- Visual exclusivo, com rodas de 17” de liga-leve
- Pneus de uso misto exclusivos da versão e suspensão elevada
- Proteções off-road para cardan, câmbio e tanque de combustível
- Selo Trail Rated, que assegura sua aptidão para as trilhas mais exigentes
- Quadro de instrumentos digital de 7” com animação exclusiva
- Bancos em couro com costura vermelha, mesmo tom dos acabamentos dos alto-falantes e saídas de ar-condicionado laterais
- Seletor com cinco modos de condução inclui a exclusiva configuração Rock (pedra), ideal para encarar grandes obstáculos
- Opcional teto solar elétrico panorâmico
- Preço: a partir de R$ 163.290