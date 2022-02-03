Fiat Mobi Like tem conectividade e economia, mas sem surpresas

O Fiat Mobi Like compartilha semelhanças no design de outros modelos da montadora Crédito: Fiat/Divulgação

Criado para ser um carro de entrada, abaixo ainda do Fiat Uno – que se despede do mercado brasileiro após 37 anos de vendas, com a versão Ciao –, o subcompacto Fiat Mobi foi lançado em 2016 para competir com o Volkswagen up!. O concorrente deixou de ser produzido no país e, atualmente, o veículo da Fiat só compete com o Renault Kwid.

A versão avaliada por Motor é a Like, que é intermediária do subcompacto e tem tela multimídia. Segundo sites de vendas da montadora, sai por R$ 62.690 (com o kit multimídia) e R$ 59.190 (apenas com os itens de série). Comparada com o concorrente da montadora francesa, a versão Zen (a partir de R$ 59.890) é a mais equivalente. Já a Intense custa pouco mais de de R$ 61 mil, e oferece, além de kit multimídia, câmera de ré, direção e retrovisores elétricos.

Apesar dessa diferença de equipamento, a impressão geral é de que o Fiat Mobi Like é um carro competente para a categoria. Ele é equipado com o motor Fire Evo Flex 1.0, com até 75 cv de potência e 6.250 rpm (com etanol), de baixa manutenção e econômico. O veículo pesa apenas 907 kg e é tranquilo de dirigir, principalmente para estacionar em vagas apertadas, devido às dimensões.

Motor Fire Evo Flex 1.0, de até 75 cv de potência é de baixa manutenção e econômico Crédito: Fiat/Divulgação

No design ele também não desaponta, trazendo elementos já vistos em outros modelos da Fiat, como visual. Podemos dizer que ele é o "irmão menor" do Uno, mas com características próprias: frente maior, com um estilo mais agressivo na dianteira, e uma traseira mais curta, com a porta do bagageiro feita em vidro.

Aliás, a Fiat teve o cuidado de fazer um pára-choque traseiro mais largo e robusto, justamente para proteger essa tampa de possíveis pequenas colisões e causar quebra. E sim, a tampa dá a impressão de ser algo frágil (e todo cuidado parece ser pouco, inclusive ao abrir e fechar), mas é um item que confere um visual diferenciado ao design do carro, que não é feio, pelo contrário, tem uma aparência bastante simpática.

CONFORTO

Por dentro, o carro comporta bem dois adultos na frente e atrás Crédito: Fiat/Divulgação

Abrindo a porta da frente, nota-se que o Mobi foi projetado para transportar com conforto duas pessoas adultas nos bancos dianteiros, inclusive ocupantes mais altos, possibilitando o ajuste do banco da frente para acomodar melhor motorista e passageiros.

Já ao abrir as portas traseiras, temos algumas limitações – que são típicas de carros dessa categoria – , não sendo um aspecto negativo.

Por ser mais curto que um carro compacto (o Mobi mede 3.566 mm de comprimento e 1.666 mm de largura, enquanto o Uno possui 3.820 mm de comprimento e 1.639 mm de largura), a segunda fileira de bancos tem restrições. Para carregar com conforto duas pessoas adultas de estatura média no banco traseiro, os ocupantes da frente não podem chegar muito para trás.

Outra limitação é que se tiver uma cadeirinha de bebê no banco de trás, fica complicado levar duas pessoas adultas. Dois adultos e uma criança no banco traseiro também ficaria apertado, já que o espaço é bem limitado pela largura do carro.

O modelo vem com porta-objetos, que compartilham das dimensões do veículo Crédito: Fiat/Divulgação

Mas calor ninguém passa, já que a versão Like vem equipada com ar-condicionado capaz de resfriar todo o interior do veículo, mesmo em dias mais quentes. Ele também possui alguns porta-objetos, que seguem o tamanho mais compacto do carro, mas são bastante úteis para o uso no dia a dia.

Como é de se esperar, o revestimento do Fiat Mobi Like é feito de um plástico duro, o que não acaba sendo uma desvantagem quando a gente fala de um modelo de entrada. Os bancos são confortáveis, revestidos em tecido resistente. Chama atenção os bancos inteiriços na frente, sem ajuste do encosto de cabeça. E, ao contrário do que muita gente pode pensar, isso não prejudica o conforto.

Por fim, o porta-malas. Com 235 litros, ele tem uma dimensão satisfatória pelo tamanho do veículo. O ponto negativo fica para a profundidade. Por conta do pára-choque mais alto, é preciso se inclinar para dentro para acessar objetos que estão no fundo do carro, inclusive o estepe. Aliás, este é um ponto a favor. O pneu tem as mesmas dimensões dos usados no carro, 14 polegadas.

Porta-malas tem 235 litros, com uma dimensão satisfatória para o tamanho do carro, mas é muito fundo Crédito: Fiat/Divulgação

TECNOLOGIA

O Fiat Mobi Like é equipado com uma tela multimídia de 7 polegadas, que não deixa nada a desejar para os modelos mais caros da montadora. O veículo vem com a tecnologia Uconnect, que permite o emparelhamento do celular sem precisar de cabos, tornando mais prática a vida do motorista. O sistema vem preparado para Apple Car Play e Android Auto, uma vantagem.

O volante tem controle multimídia e das funções do painel de instrumentos digital do carro. Apesar de ser mais simples do que nos modelos mais caros (tem 3 polegadas e é monocromático), ele fornece informações vitais do veículo: combustível, temperatura do motor e velocidade. Mas, não espere funções mais avançadas.

Conectividade é um dos pontos altos do veículo, que vem com sistema multimídia e espelhamento de celular, sem necessidade de cabos Crédito: Fiat/Divulgação

Já a chave e os retrovisores dão aquele ar de estranheza. Devido a essa tecnologia embarcada, a Fiat bem que poderia ter pensado em pelo menos uma chave canivete para o modelo e retrovisores elétricos. Detalhe: os retrovisores possuem repetidor de seta.

A versão vem de fábrica com trava elétrica, vidros da frente elétricos (mas os dos banco traseiro são na base da manivela) e direção hidráulica.

DIRIGIBILIDADE E SEGURANÇA

Tela de 3 polegadas traz computador e bordo que fornece informações pertinentes do automóvel Crédito: Fiat/Divulgação

Com um motor 1.0, não é preciso esperar muita potência de um carro desses. Ele anda bem no trânsito, principalmente por ser mais leve, mas não espere fazer ultrapassagens curtas, pois esse não é o objetivo dele. Em vias inclinadas e morros, é bom estar com a embreagem em dia e a primeira marcha engatada. Do contrário, a subida fica bem mais difícil.

Fora isso, é um carro confortável de dirigir e contém itens básicos de segurança exigidos pela legislação: airbag para motorista e carona, além de freios ABS. E a versão 2022 do Mobi Like o deixou mais alto, com 190 mm de altura livre do solo, o que ajuda a passar por obstáculos sem bater o fundo do carro.

Resumindo, é um veículo feito para o trânsito urbano, econômico (faz 13 km/l com gasolina e 8,9 km/l no etanol, na cidade e 14,1 km/l movido a gasolina e 10,1 km/l com etanol na estrada, segundo a montadora) e bom para manobrar (apesar da direção hidráulica, é um carro leve, que pesa menos de 1.000 kg), principalmente em vagas mais apertadas.

Na hora de estacionar, um ponto contra é a visibilidade da coluna C, que fica bem comprometida ao dar ré no carro. Nesse caso, é preciso um pouco de cuidado.

FICHA TÉCNICA

Tampa traseira do porta-malas é de vidro e para evitar acidentes, o para-lamas é mais largo e robusto Crédito: Fiat/Divulgação

FIAT MOBI LIKE