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10 anos de Brasil

Nova edição especial do Hyundai HB20 traz mais itens de conforto

O modelo está posicionado acima da versão Limited, para os veículos equipados com câmbio manual, e acima da configuração Comfort, com câmbio automático

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 16:43

Publicado em 

16 dez 2022 às 16:43
Nova edição especial do Hyundai HB20
Os preços do Novo Hyundai HB20 Edição Especial partem de R$ 86.990 para a versão 1.0 com câmbio manual Crédito: Hyundai/Divulgação
Depois da edição alusiva à Copa do Mundo, a Hyundai agora lança mais uma edição especial, desta vez em comemoração aos 10 anos da montadora no Brasil. O Novo Hyundai HB20 Edição Especial está posicionado acima da versão Limited, para os veículos equipados com câmbio manual, e acima da configuração Comfort, quando com câmbio automático.
Os preços partem de R$ 86.990 para a versão 1.0 com câmbio manual. O modelo ganha ainda mais itens de conforto e conveniência, como o sistema de partida remota do motor pela chave e, no caso do sedã, a funcionalidade Smart Trunk, que permite a abertura do porta-malas por aproximação.
Nas versões turbo, estão incluídos alerta de presença no banco traseiro, vidros elétricos com função one touch, volante com regulagem de altura e profundidade e iluminação no porta-luvas completam a lista de itens adicionados.
No design do Novo Hyundai HB20 Edição Especial, os destaques ficam por conta dos faróis com projetor e DRL em LED, o painel de instrumentos digital e interativo Supervision Cluster e a chave presencial Smart Key.
“Antes de encerrarmos 2022, ano em que a Hyundai completa 10 anos de Brasil, temos a oportunidade de oferecer uma edição especial desse modelo icônico, em linha com a tradição da Hyundai de sempre oferecer mais conteúdo, em diferentes faixas de preço, reunindo o que há de mais sofisticado em conforto, conveniência e segurança”, afirma Angel Martinez, vice-presidente de Vendas, Pós-Vendas e Desenvolvimento da Rede da Hyundai Motor Brasil.
Os modelos hatch e sedã serão oferecidos nas cores sólidas Preto Onix e Branco Atlas, nas metálicas Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk, e na perolizada Azul Sapphire.

Novo Hyundai HB20 Edição Especial

Nova edição especial do Hyundai HB20
O sedã ganha a funcionalidade Smart Trunk, que permite a abertura do porta-malas por aproximação Crédito: Hyundai/Divulgação

Preços e versões

  • HB20 hatch com motor 1.0 12V flex, manual: R$ 86.990
  • HB20 hatch com motor 1.0 TGDI 12V flex, automático: R$ 104.390
  • HB20S sedã com com motor 1.0 12V flex, manual: R$ 93.890
  • HB20S sedã com motor 1.0 TGDI 12V flex, automático: R$ 111.690
Com informações da Hyundai.

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