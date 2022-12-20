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Novatas italianas

Fantic traz para o Brasil cinco modelos de motos da linha Caballero

Há dois anos, chegavam as bicicletas elétricas da marca. Agora, é a vez das motocicletas, que estreiam no mercado nacional a partir de 2023

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 18:16

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

20 dez 2022 às 18:16
Linha Caballero da Fantic
Fantic Caballero: expectativa é conquistar o público que aprecia marca premium, aliando alta performance com padrão e estilos diferenciados Crédito: Fantic/Divulgação
Há dois anos, a 2W Motors trazia para o Brasil as bicicletas elétricas da Fantic, empresa italiana com 54 anos de tradição no segmento. Agora, chegou a vez das motocicletas da marca, que o grupo passará a comercializar no mercado nacional a partir de 2023. Inicialmente, o consumidor conhecerá as cinco versões da linha com design retrô, Caballero 500 – Deluxe, Flat Track, Explorer, Rally e Scrambler – e também a XEF 250 Enduro.
Assim como as e-bikes da Fantic, a expectativa é agradar ao público que aprecia uma marca premium, aliando alta performance com padrão e estilos diferenciados. A Fantic adquiriu 100% das ações da Motori Minarelli no final de 2020 e vem investindo pesado no desenvolvimento e produção de modelos de combustão e elétricos.
“Nos últimos anos, a Fantic tem investido muito em seus produtos, na sua fábrica e passou a produzir motores próprios. Desde então, despertou o nosso interesse em representar a marca no Brasil. Primeiramente, há dois anos, trouxemos as e-bikes e, no primeiro trimestre de 2023, chegam os primeiros lotes da Caballero e XEF 250 para sentirmos o mercado, pois trata-se de um produto diferenciado e de um nicho específico”, afirma Raul Fernandes Jr, sócio-diretor da 2W Motors.
Quanto aos valores dos modelos, o empresário diz que serão anunciados somente quando for iniciada a comercialização, devido à oscilação do câmbio.
Além da expansão da marca no mercado internacional, no segmento on e off-road de motocicletas, assim como na linha de scooters e e-bikes, a Fantic se fortaleceu no universo das competições.
Na próxima temporada da Motovelocidade, a Fantic estará representada na categoria Moto2, em parceria com a equipe VR46 do multicampeão Valentino Rossi. E marcará presença também na quadragésima quinta edição do Rali Dakar, com o italiano Alex Salvini, que pilotará uma XEF 450 Rally Factory, de 31 de dezembro a 15 de janeiro, na Arábia Saudita.

Linha Caballero da Fantic

Para o empresário e piloto Maurício Fernandes, sócio da 2W Motors, o investimento nas competições ajudará a projetar a Fantic e seus produtos.
“Sei o quanto conta para uma marca ter destaques em competições renomadas internacionalmente. Então, é muito importante para Fantic estar no Dakar com o Salvini e também estrear na MotoGP com os pilotos da equipe de Valentino Rossi. Nesse sentido, será uma aposta promissora”, finaliza Maurício.

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