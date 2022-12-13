Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Scooter aventureira Honda X-ADV traz nova opção de cor
Linha 2023

Scooter aventureira Honda X-ADV traz nova opção de cor

O modelo, que estreou no Brasil em 2018, passou por sua primeira grande mudança em março deste ano, ganhando um motor mais potente; vendas começam em janeiro

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 17:18

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

13 dez 2022 às 17:18
Honda X-ADV 2023
O motor bicilindro de 745 cc passou dos 54,8 cv a 58,6 cv de potência máxima Crédito: Honda/Divulgação
A Honda X-ADV é uma scooter já conhecida por sua versatilidade, uma vez que foi pensada para ser usada na cidade, na estrada e até mesmo em terrenos irregulares. Apresentado em 2018, o modelo passou por sua primeira grande mudança em março deste ano e, portanto, para a linha 2023, a única novidade consiste em uma nova cor, o Cinza Fosco. Antes, a única cor era a Vermelha.
Com previsão de chegada às lojas da marca a partir de janeiro de 2023, a Honda X-ADV tem como preço sugerido R$ 90.700. Além de garantia de três anos sem limite de quilometragem e o Honda Assistance 24 horas, um serviço gratuito válido por todo o período da garantia.
O motor bicilindro de 745 cc passou dos 54,8 cv a 58,6 cv de potência máxima com a apresentação da sua segunda geração em março. Além disso, ela ganhou acelerador eletrônico TBW (Throttle By Wire) e cinco modos de condução: Rain (para períodos mais chuvosos ou pista molhada), Standard (modo de condução padrão), Gravel (para terrenos mais irregulares), Sport (ideal para quem deseja exigir mais do motor) e User, que é uma forma de condução personalizada, de acordo com as necessidades do piloto.
Honda X-ADV 2023
Nova cor Cinza Fosco é a única novidade do modelo, que passou por sua primeira mudança em março Crédito: Honda/Divulgação
O modelo está equipado também com o HSTC (Honda Selectable Torque Control), aliado ao câmbio DCT de dupla embreagem, que oferece trocas de marcha automáticas integradas aos modos de pilotagem.
No aspecto ciclístico, a suspensão dianteira invertida do tipo cartucho tem tubos de 41 mm de diâmetro com regulagem na pré-carga da mola e do amortecimento em extensão. Na traseira, o monoamortecedor regulável na pré-carga da mola é vinculado ao sistema Pro-Link, com balança de alumínio de braços assimétricos.
A frenagem conta com o sistema ABS de duas vias com cálipers radiais de quatro pistões que atuam nos discos de 296 mm de diâmetro na dianteira, atrás o disco tem 240 mm com cáliper de pistão simples.
O novo chassi ficou mais leve e deu mais agilidade ao modelo, além de aumentar o compartimento sob o assento, que passou para 22 litros. A Honda X-ADV tem ainda na sua lista de equipamentos para-brisas com proteção, painel TFT de 5 polegadas e conectividade do Honda RoadSync, integrado ao HSVCS (Honda Smartphone Voice Control System) e Smart Key.
Com informações da Honda.

LEIA MAIS EM MOTOR

Novas Honda CRF 450 e 250 nasceram para rali, enduro e motocross

Conheça a scooter conectada Yamaha NMax Connected 160 ABS

Qual a melhor opção de capacete para pilotar moto?

BMW R 1250 R evolui para garantir mais satisfação na hora de pilotar

Off-road dois tempos 300TS aumenta a linha 2023 da MXF Motors

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

motocicleta Honda Scooter Honda X-ADV
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados