Scooter aventureira Honda X-ADV traz nova opção de cor

O motor bicilindro de 745 cc passou dos 54,8 cv a 58,6 cv de potência máxima Crédito: Honda/Divulgação

A Honda X-ADV é uma scooter já conhecida por sua versatilidade, uma vez que foi pensada para ser usada na cidade, na estrada e até mesmo em terrenos irregulares. Apresentado em 2018, o modelo passou por sua primeira grande mudança em março deste ano e, portanto, para a linha 2023, a única novidade consiste em uma nova cor, o Cinza Fosco. Antes, a única cor era a Vermelha.

Com previsão de chegada às lojas da marca a partir de janeiro de 2023, a Honda X-ADV tem como preço sugerido R$ 90.700. Além de garantia de três anos sem limite de quilometragem e o Honda Assistance 24 horas, um serviço gratuito válido por todo o período da garantia.

O motor bicilindro de 745 cc passou dos 54,8 cv a 58,6 cv de potência máxima com a apresentação da sua segunda geração em março. Além disso, ela ganhou acelerador eletrônico TBW (Throttle By Wire) e cinco modos de condução: Rain (para períodos mais chuvosos ou pista molhada), Standard (modo de condução padrão), Gravel (para terrenos mais irregulares), Sport (ideal para quem deseja exigir mais do motor) e User, que é uma forma de condução personalizada, de acordo com as necessidades do piloto.

Nova cor Cinza Fosco é a única novidade do modelo, que passou por sua primeira mudança em março Crédito: Honda/Divulgação

O modelo está equipado também com o HSTC (Honda Selectable Torque Control), aliado ao câmbio DCT de dupla embreagem, que oferece trocas de marcha automáticas integradas aos modos de pilotagem.

No aspecto ciclístico, a suspensão dianteira invertida do tipo cartucho tem tubos de 41 mm de diâmetro com regulagem na pré-carga da mola e do amortecimento em extensão. Na traseira, o monoamortecedor regulável na pré-carga da mola é vinculado ao sistema Pro-Link, com balança de alumínio de braços assimétricos.

A frenagem conta com o sistema ABS de duas vias com cálipers radiais de quatro pistões que atuam nos discos de 296 mm de diâmetro na dianteira, atrás o disco tem 240 mm com cáliper de pistão simples.

O novo chassi ficou mais leve e deu mais agilidade ao modelo, além de aumentar o compartimento sob o assento, que passou para 22 litros. A Honda X-ADV tem ainda na sua lista de equipamentos para-brisas com proteção, painel TFT de 5 polegadas e conectividade do Honda RoadSync, integrado ao HSVCS (Honda Smartphone Voice Control System) e Smart Key.