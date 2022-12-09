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Criaturas da lama

Novas Honda CRF 450 e 250 nasceram para rali, enduro e motocross

Os novos modelos foram aperfeiçoados após sugestões dos técnicos e pilotos, para se tornarem mais rápidas e fáceis de se pilotar

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 10:54

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

09 dez 2022 às 10:54
Honda CRF 450 e 250
As mais novas motos da Honda no Brasil resultam de projetos que vêm sendo lapidados desde 2017 Crédito: Honda/Divulgação
As Honda CRF 450 e 250 chegam à linha 2023 expressando um longo processo evolutivo que tem como laboratório os protótipos usados pela equipe oficial da HRC – Honda Racing Corporation – nos principais campeonatos mundiais. A CRF 450R e a CRF 250R são modelos voltados para o motocross, enquanto as versões CRF 450RX e CRF 250RX são dedicadas aos praticantes de rali e enduro.
As novas CRF continuam a ser importadas do Japão e estarão disponíveis nas revendas a partir de dezembro. A opção de cor única é o vermelho. Os preços sugeridos, base Distrito Federal, são de R$ 76.590 para a CRF 450R, de R$ 78.890 para a CRF 450RX, de R$ 72.790 para a CRF 250R e de R$ 75.690 para a CRF 250RX.
As mais novas motos da Honda no Brasil resultam de projetos que vêm sendo lapidados desde 2017, quando as CRF passaram por uma ampla evolução em termos técnicos.
Novas Honda CRF 450 e 250
A opção de cor única é o vermelho Crédito: Honda/Divulgação
Ano após ano, elas receberam inovações como a partida elétrica (2018), o novo cabeçote e o “launch control” (2019) e o HSTC – Honda Selectable Torque Control – exclusivo das 450 (2020). Em 2021, alterações mais aprofundadas aproveitaram a experiência derivada da conquista de títulos seguidos no campeonato mundial da MXGP.
O processo de migração de tecnologia e conhecimento das pistas para a produção se repete, e as versões 2023 das CRF seguem espelhadas nas sugestões dos técnicos e pilotos, cujo objetivo é oferecer máquinas cada vez mais rápidas e mais fáceis de se pilotar, seja para a prática do motocross, seja para a prática do enduro.
As CRF 2023 celebram os 50 anos da apresentação da primeira Honda de motocross, a CR 250M Elsinore, que originou atuais CRF 450R, CRF 450RX, CRF 250R e CRF 250RX, que chegam ao mercado nacional oferecendo mais tecnologia.

Motorização

Novas Honda CRF 450 e 250
As novas CRF continuam a ser importadas do Japão e estarão disponíveis nas revendas a partir de dezembro Crédito: Honda/Divulgação
A diferença fundamental entre os motores Honda de 450 e 250 cc que equipam as CRF está no cabeçote: o comando Unicam de quatro válvulas é a opção técnica estabelecida para a 450 cc, enquanto a 250 cc se vale do sistema DOHC.
Em ambos motores a busca pela linearidade na potência desde os mais baixos regimes se traduz em uma resposta ao acelerador forte mas controlável, que permite explorar as qualidades da parte ciclística.
Outro aspecto técnico que diferencia as 450 das 250 é o conjunto de embreagem, de oito discos (450) e de nove discos (250), com o câmbio tendo cinco marchas em ambas.
Nas CRF 450R e CRF 450RX está presente o HSTC - Honda Selectable Torque Control, que visa conter a perda de aderência da roda traseira para elevar a capacidade de tração. Já o HRC Launch Control é comum a todas as CRF. O sistema busca oferecer boas partidas e pode ser selecionado em três níveis.
A facilidade na condução foi o alvo perseguido no desenvolvimento, com objetivo de oferecer aos pilotos uma máquina que não desgastasse os aspectos físicos, sempre fundamentais nas disputas de pista.
Novas Honda CRF 450 e 250
Protetores de mãos passam a ser equipamento de série no modelo Crédito: Honda/Divulgação
A maior rigidez do chassi permitiu um novo ajuste de suspensão, garantindo mais aderência do pneu dianteiro, o que resultou em melhor estabilidade e mudanças de direção mais rápidas. A evolução na ciclística veio acompanhada de ajustes no motor, com aumento do torque em baixos giros.

Principais diferenças

A CRF 450RX se deriva da CRF 450R – as principais diferenças estão na roda traseira aro de 18 polegadas (19 na CRF 450R), no tanque de combustível de mais capacidade, mapeamento da injeção PGM-FI e nos ajustes de suspensão.
A ciclística e o motor seguem o padrão de evolução aplicado na CRF 450R, modelo específico para o motocross, uma utilização que exige uma motocicleta fácil de se pilotar e com mecânica confiável.
A versão 2023 da CRF 250RX também segue os passos do motocross, porém, com as necessárias adequações para a variedade de terrenos típico das provas de enduro, entre as quais o tanque de mais capacidade, o sistema de arrefecimento, roda de 18 polegadas na traseira e ajuste específico das suspensões.
Novas Honda CRF 450 e 250
Modelos receberam inovações como a partida elétrica, o novo cabeçote e o “launch control” Crédito: Honda/Divulgação
Protetores de mãos passam a ser equipamento de série no modelo. Nos freios, todas as CRF contam com discos de 260 milímetros na dianteira e de 240 milímetros na traseira, ambos do tipo Wave.
O cáliper de freio dianteiro conta com dois pistões de 30 e 27 milímetros, enquanto atrás (há um pistão simples. Os pesos das versões são de: 105,8 quilos na CRF 450R, 107,3 quilos na CRF 450RX, 104 quilos na CRF 250R e 108 quilos na CRF 250RX.

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