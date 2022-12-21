Nova geração do Fiat Ducato chega com mudanças e mais espaço

Novo Fiat Ducato tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2023 Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat anunciou recentemente a renovação da linha do utilitário Ducato, que tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2023. A montadora adiantou que o modelo chega com mudanças no design e novas versões, mas ainda não revelou a motorização.

Além disso, segundo a empresa, o novo furgão terá mais performance, espaço inteligente, produtividade e relação custo/benefício atraente. O anúncio vem ao encontro de uma série de novidades trazidas pela Fiat ao longo deste ano dentro do segmento de comerciais leves.

Entre as novidades que já chegaram ao mercado está o furgão médio Scudo , que também ganhou uma versão eletrificada, o e-Scudo, com autonomia de 330 km (a maior no segmento, segundo a Fiat).

“O mercado de comerciais leves sempre foi muito importante para a Fiat, tanto é que estamos investindo cada vez mais neste segmento. Implementamos o Fiat Professional, programa de produtos, serviços e soluções que tem como propósito a excelência no atendimento aos clientes profissionais. Em 2023, vamos seguir com foco neste segmento e o Novo Ducato chega para incrementar a categoria”, afirma o vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, Herlander Zola.