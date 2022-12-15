Volkswagen atualiza a linha 2023 do Taos; veja o que muda e preços

O Taos é equipado com motor 250 TSI e câmbio automático de seis marchas Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen apresentou, nesta quinta-feira (15), as novidades para a linha 2023 do SUV médio Taos. Fabricado no complexo industrial de Pacheco, na Argentina, o Taos tem duas versõ es: a Comfortline e a topo Highline. Todas as duas receberam novidades, que vão da estética a mais elementos tecnológicos.

Começando pela Comfortline, que sai de com novo ar-condicionado Climatronic Touch e uma entrada extra de USB do tipo C para os passageiros do banco traseiro. Os preços partem de R$ 180.190.

Já a versão topo, além dos itens anteriores, também ganha novo volante revestido em couro e botões touch, já presentes no Jetta GLI, e também nos modelos ID.3, ID.4 e ID. Buzz. O volante tem nova configuração de controles para a central multimídia e painel de instrumentos e aletas para trocas de marchas.

A unidade topo de linha teve sua lista de equipamentos de segurança estendida, com assistentes de permanência faixa e de estacionamento. O pacote Bi-Tone, disponível para a Highline, também teve seu conteúdo atualizado.

O modelo tem 4.461 mm de comprimento, sendo 2.680 mm de entre-eixos Crédito: Volkswagen/Divulgação

A oferta contempla teto solar panorâmico, além de capas dos retrovisores externos e teto pintados na cor preto brilhante. O opcional está disponível para quatro cores externas: Bege Mojawe, Cinza Indium, Branco Puro e Prata Pyrit. Os preços partem de R$ R$ 209.190.

Motorização e segurança

O modelo tem 4.461 mm de comprimento, sendo 2.680 mm de entre-eixos, 1.625 mm de altura e 1.841 mm de largura. Desenvolvido com base na plataforma MQB, o modelo é equipado com assistentes de condução como o sistema de Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com Stop & Go, o sistema de Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) com detector de pedestres, Detector de Ponto Cego (Blind Spot Monitoring) e Assistente Traseiro de Saída, que alerta o condutor em manobras em marcha ré a baixa velocidade.

Ainda fazem parte dos itens de segurança detector de fadiga (sistema monitora a forma de dirigir e emite um aviso sonoro e visual, caso o motorista apresente sinais de cansaço) e sistema de frenagem pós-colisão, que freia o veículo automaticamente após uma primeira colisão, evitando assim colisões subsequentes.

o Taos tem duas versões: a Comfortline e a topo Highline Crédito: Volkswagen/Divulgação

Adicionalmente, fazem parte da lista de itens de segurança seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração (ASR), alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros.

O Taos obteve nota máxima em segurança no novo protocolo de testes do Latin NCAP (2020-2024), que avalia o nível de segurança entregue pelos veículos vendidos na América Latina e Caribe. O SUV conquistou cinco estrelas em todos os requisitos avaliados pelo instituto, considerando a proteção a adultos, crianças e pedestres, além dos sistemas de assistência ao condutor.