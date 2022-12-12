Volkswagen Jetta GLI ganha mais tecnologia e preço vai a R$ 221.380

Linha 2023 chega ao mercado seis meses depois da reestilização do modelo Crédito: Volkswagen/Divulgação

Seis meses depois de apresentar a versão reestilizada, em junho, a Volkswagen apresentou, nesta segunda-feira (12), a linha 2023 do Jetta GLI. A versão do sedã que chega ao Brasil é a topo de linha, que traz um pacote recheado de tecnologias autônomas e de segurança, sem opcionais. O modelo será comercializado pelo preço de R$ 221.380.

Com destaque na segurança, o Jetta GLI traz novo pacote de assistências ao condutor (ADAS) com assistente ativo de mudança de faixa (Lane Assist), assistente de condução ativo (Travel Assist), assistente traseiro de saída, detector de ponto cego (Blind Spot Monitoring), detector de pedestres e frenagem autônoma.

A versão apresentada em junho (mas comercializada no Brasil desde maio) já contava com controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e frenagem autônoma de emergência (AEB) na lista de assistências, que permanecem, integrando agora todos os recursos para condução semiautônoma. No entanto, ainda é necessária a presença de um condutor, informa a montadora.

Motorização

Sob o capô, o Jetta GLI traz o motor 350 TSI, gerando 231 cv e 35,7 kgfm de torque e transmissão automática de dupla embreagem de sete marchas. Com o novo powertrain, o sedã atinge os 100 km/h em apenas 6,7 segundos e alcança velocidade máxima de 249 km/h, segundo a montadora.

Por dentro, a cabine traz material suave ao toque e iluminação diferenciada Crédito: Volkswagen/Divulgação

O modelo vem com três modos de condução (Eco, Comfort, Sport e Individual), configurando itens como assistência da direção elétrica, conjunto mecânico, ACC e climatização, permitindo maior controle do desempenho do veículo.

Por dentro, o Jetta GLI leva o conceito de um carro mais luxuoso, com material suave ao toque envolvendo painéis e bancos. Estes, por sua vez, têm ajuste elétrico e memória para o motorista. A cabine tem iluminação com 10 opções de cores e teto solar panorâmico de série.

O sedan está equipado com multimídia VW Play de 10,1”, com espelhamento de Apple Carplay e Android Auto sem fio. Há também um HD interno de 10 GB e opção de download de aplicativos nativos da VW Play Apps, além de modo vallet, entre outras funções.

Novo design

Fabricado em Puebla, México, o novo design do modelo foi apresentado em junho. Projetado a partir da plataforma MQB, o modelo recebeu para-choques dianteiro e traseiro novos.

Modelo é importado, fabricado no México, a partir da plataforma MQB Crédito: Volkswagen/Divulgação

Na frente, faróis em full LED emolduram a grade redesenhada com detalhes em “colmeia” na cor preta e a faixa de destaque vermelha característica, que traça a conexão com a linha de esportivos da VW.

O perfil lateral traz linhas arrojadas com as caixa de rodas traseiras alargadas. As molduras das janelas são pretas, seguindo o tom esportivo do modelo. Na traseira, o novo difusor, também no design em colmeia, cerca o novo sistema de escape, agora com ponteiras mais ovaladas. A iluminação traseira segue em full LED, assim como na dianteira.

O conjunto vem com rodas de liga-leve diamantadas de 18 polegadas e pneus 225/45 R18. O Jetta GLI vem equipado com discos ventilados de 312 mm na dianteira e discos de 300 mm na traseira.

O Jetta GLI tem a opção de cinco cores: Cinza Puro, Branco Puro, Preto Mystic, Vermelho Kings e Azul Rising. E conta com três anos de garantia total sem limite de quilometragem, além do Programa Revisão de Série, que oferece as três primeiras manutenções sem custos.