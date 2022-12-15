Carros elétricos estão entre os lançamentos da Ford em 2023 no Brasil

E-Transit, Mustang Mach-E e Maverick Hybrid estão entre os modelos eletrificados que devem chegar em 2023 no Brasil Crédito: Ford/Divulgação

E para 2023, a empresa adiantou que serão lançados 10 novos modelos de automóveis no Brasil. Entre eles, Maverick, da Ranger FX4 e da Transit Furgão, que já chegaram em território nacional, além das versões eletrificadas Maverick Hybrid, Mustang Mach-E e E-Transit.

“Teremos em 2023 lançamentos de 10 produtos totalmente novos no Brasil, sem mudar o nosso foco em picapes, SUVs e veículos comerciais, com qualidade e tecnologia global”, adianta o presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo.

Ford tem previsão de crescimento com a expansão do seu portfólio de produtos Crédito: Ford/Divulgação

Ele ainda destacou os resultados financeiros positivos da empresa na região, que já soma cinco trimestres consecutivos de lucratividade. A empresa tem previsão de crescimento acima do mercado (a previsão para 2023 é de 2,2 milhões de veículos) com a expansão do seu portfólio de produtos.

Além da chegada das versões eletrificadas de modelos já consagrados da marca, a montadora também tem buscado investir no segmento comercial. A Transit foi a van que mais cresceu no segmento de passageiros e a segunda que mais avançou entre os furgões, segundo a montadora.

A expectativa para 2023 é continuar o crescimento no segmento de veículos comerciais, com a ampliação da linha, trazendo a elétrica E-Transit, que já está rodando em testes com grandes frotistas em São Paulo. Terá também o lançamento da Transit Automática, a primeira van automática do mercado, que chega no primeiro semestre, e da Transit Chassi programada para o segundo semestre de 2023, que permitirá à Ford competir em um segmento que representa 40% do mercado de vans.

“Para a Ford, o nome do jogo em 2023 é crescimento. E, para isso, estamos trazendo esses produtos para competir em segmentos em que antes não estávamos presentes”, conta Justo.