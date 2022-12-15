Range Rover Velar chega com opção de motorização híbrida plug-in

A Land Rover apresentou, nesta quarta-feira (14), a linha 2023 do SUV Velar, que traz como novidade a versão híbrida plug-in (PHEV), além da híbrida comum (MHEV), que não é carregada na tomada.
O modelo terá três versões: R-Dynamic S e R-Dynamic HSE e terá autonomia de até 53 Km (WLTP) no modo elétrico. A recarga completa da bateria, em corrente alternada, se dá em até três horas e a economia de combustível é de até 2,2 litros/100 km, segundo a montadora.
O novo motor híbrido plug-in de 2,0 litros e quatro cilindros do Range Rover Velar 2023 possui 404 cv de potência, combinados com torque de 65,2 kgfm, o que resulta em uma impressionante aceleração de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos.
Sua bateria de íons de lítio de 17,1 kWh está localizada sob o piso do porta-malas e, além de poder ser carregada em menos de 3 horas em carregadores de 7 kW, pode atingir 80% de sua capacidade recarregada por apenas 30 minutos, quando usado um ponto de carregamento CC rápido.
Os preços partem de R$ 624.900 para a versão R-Dynamic S P404 (PHEV) 2.0L de 4 cilindros, R$ 653.150 para a versão R-Dynamic HSE P404 (PHEV) 2.0L de 4 cilindros e R$ 681.950 para a versão R-Dynamic HSE P340 (MHEV) 3.0L de 6 cilindros.
Range Rover Velar
“Acreditamos que na eletrificação está a possibilidade de atingir o mais alto grau de sofisticação. Para nós, é o luxo moderno, algo que supera a estética e está muito mais relacionado com o estilo de vida. Então lançar no mercado brasileiro uma versão PHEV do Range Rover Velar está em linha não só com o nosso conceito como também com nossos valores como marca que acredita em um futuro sustentável”, explica Tiago Yoshitake, gerente de produto da Land Rover no Brasil.
Design e tecnologia
Por fora, o modelo traz linhas sutis focadas na construção e na valorização de detalhes, conferindo ao Range Rover Velar dinamismo e presença marcante, que apresentam uma nova dimensão de elegância esportiva.
O design exterior é complementado pelo pacote de acabamento em preto brilhante, que contribui para um estilo esportivo sofisticado. O modelo tem teto solar panorâmico com abertura.
O Range Rover Velar vem equipado com tela de TFT de alta resolução e tecnologias como Head-up Display e Controle de Cruzeiro Adaptativo. O sistema PIVI Pro tem conexão com Apple Carplay e Android Auto.
Entre as novidades está o sistema InControl Telematics, suportado pelo sistema PIVI Pro, que torna possível conferir uma gama de recursos de segurança e assistência ao motorista, que são exibidos na tela central. A tecnologia contempla assistência rodoviária e serviços de emergência por meio dos botões bCall e eCall.
Com informações da Jaguar Land Rover.
Ficha Técnica
Range Rover Velar
- Motor: gasolina; 4 cilindros em linha turbo, 16 válvulas; controle eletrônico; injeção direta
- Cilindrada: 1.997m³
- Tipo de motor elétrico: motor de partida integrado a correia (BiSG) e unidade de direção elétrica (EDU)
- Potência máxima: 404 cv (297 Kw) / 5500 rpm
- Torque máximo: 640 Nm (65,2 kgfm) / 1500-4400 rpm
- Câmbio: oito velocidades (automático)
- Capacidade do tanque de combustível: 69 litros
- 0 a 100 km/h: 5,4 segundos
- Velocidade máxima: 209 km/h
- Peso sem carga: 2.233 kg
- Direção: de assistência elétrica EPAS
- Tração: sistema de torque sob demanda com dinâmica de direção inteligente e terrain response; diferencial do eixo traseiro com bloqueio opcional
- Suspensão dianteira: suspensão double wishbone, a molas com amortecedores continuamente variáveis e barra estabilizadora passiva
- Suspensão traseira: suspensão com link integral, a molas com amortecedores continuamente variáveis e barra estabilizadora passiva
- Comprimento total (mm): 4.797
- Altura total (mm): 1.683 (mola)
- Largura total (espelhos recolhidos) (mm): 2.041
- Largura total (espelhos abertos) (mm): 2.147
- Entre-eixos (mm): 2.874
- Raio de giro (metros): 11,94
- Capacidade do porta-malas (litros): atrás 1° fila: 1.693; atrás 2° fila: 625
- Ângulo de ataque (graus): 25
- Ângulo de saída (graus): 27
- Ângulo de ruptura de rampa (graus): 21
- Profundidade máxima (mm): 530 (mola)
- Altura livre do solo (mm): 213
- Preço: R$ 624.900 na versão R-Dynamic S P404 (PHEV) 2.0L – 4 cilindros; R$ 653.150 na versão R-Dynamic HSE P404 (PHEV) 2.0L – 4 cilindros; R$ 681.950 na versão R-Dynamic HSE P340 (MHEV) 3.0L – 6 cilindros