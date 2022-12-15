Range Rover Velar chega com opção de motorização híbrida plug-in

O novo motor híbrido plug-in de 2 litros e quatro cilindros do Range Rover Velar 2023 possui 404 cv de potência Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação

A Land Rover apresentou, nesta quarta-feira (14), a linha 2023 do SUV Velar, que traz como novidade a versão híbrida plug-in (PHEV), além da híbrida comum (MHEV), que não é carregada na tomada.

O modelo terá três versões: R-Dynamic S e R-Dynamic HSE e terá autonomia de até 53 Km (WLTP) no modo elétrico. A recarga completa da bateria, em corrente alternada, se dá em até três horas e a economia de combustível é de até 2,2 litros/100 km, segundo a montadora.

O novo motor híbrido plug-in de 2,0 litros e quatro cilindros do Range Rover Velar 2023 possui 404 cv de potência, combinados com torque de 65,2 kgfm, o que resulta em uma impressionante aceleração de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos.

Sua bateria de íons de lítio de 17,1 kWh está localizada sob o piso do porta-malas e, além de poder ser carregada em menos de 3 horas em carregadores de 7 kW, pode atingir 80% de sua capacidade recarregada por apenas 30 minutos, quando usado um ponto de carregamento CC rápido.

Os preços partem de R$ 624.900 para a versão R-Dynamic S P404 (PHEV) 2.0L de 4 cilindros, R$ 653.150 para a versão R-Dynamic HSE P404 (PHEV) 2.0L de 4 cilindros e R$ 681.950 para a versão R-Dynamic HSE P340 (MHEV) 3.0L de 6 cilindros.

Range Rover Velar

“Acreditamos que na eletrificação está a possibilidade de atingir o mais alto grau de sofisticação. Para nós, é o luxo moderno, algo que supera a estética e está muito mais relacionado com o estilo de vida. Então lançar no mercado brasileiro uma versão PHEV do Range Rover Velar está em linha não só com o nosso conceito como também com nossos valores como marca que acredita em um futuro sustentável”, explica Tiago Yoshitake, gerente de produto da Land Rover no Brasil.

Design e tecnologia

Por fora, o modelo traz linhas sutis focadas na construção e na valorização de detalhes, conferindo ao Range Rover Velar dinamismo e presença marcante, que apresentam uma nova dimensão de elegância esportiva.

O design exterior é complementado pelo pacote de acabamento em preto brilhante, que contribui para um estilo esportivo sofisticado. O modelo tem teto solar panorâmico com abertura.

O Range Rover Velar vem equipado com tela de TFT de alta resolução e tecnologias como Head-up Display e Controle de Cruzeiro Adaptativo. O sistema PIVI Pro tem conexão com Apple Carplay e Android Auto.

O Range Rover Velar vem equipado com tela de TFT de alta resolução Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação

Entre as novidades está o sistema InControl Telematics, suportado pelo sistema PIVI Pro, que torna possível conferir uma gama de recursos de segurança e assistência ao motorista, que são exibidos na tela central. A tecnologia contempla assistência rodoviária e serviços de emergência por meio dos botões bCall e eCall.

Com informações da Jaguar Land Rover.

Ficha Técnica

Por fora, o modelo traz linhas sutis focadas na construção e na valorização de detalhes Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação

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