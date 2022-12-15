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Na tomada

Range Rover Velar chega com opção de motorização híbrida plug-in

Com preços partindo de R$ 624.900, modelo terá três versões disponíveis, autonomia de até 53 Km no modo elétrico e tempo de até três horas de recarga

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 12:06

Publicado em 

15 dez 2022 às 12:06
Range Rover Velar chega com opção de motorização híbrida plug-in
O novo motor híbrido plug-in de 2 litros e quatro cilindros do Range Rover Velar 2023 possui 404 cv de potência Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação
A Land Rover apresentou, nesta quarta-feira (14), a linha 2023 do SUV Velar, que traz como novidade a versão híbrida plug-in (PHEV), além da híbrida comum (MHEV), que não é carregada na tomada.
O modelo terá três versões: R-Dynamic S e R-Dynamic HSE e terá autonomia de até 53 Km (WLTP) no modo elétrico. A recarga completa da bateria, em corrente alternada, se dá em até três horas e a economia de combustível é de até 2,2 litros/100 km, segundo a montadora.
O novo motor híbrido plug-in de 2,0 litros e quatro cilindros do Range Rover Velar 2023 possui 404 cv de potência, combinados com torque de 65,2 kgfm, o que resulta em uma impressionante aceleração de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos.
Sua bateria de íons de lítio de 17,1 kWh está localizada sob o piso do porta-malas e, além de poder ser carregada em menos de 3 horas em carregadores de 7 kW, pode atingir 80% de sua capacidade recarregada por apenas 30 minutos, quando usado um ponto de carregamento CC rápido.
Os preços partem de R$ 624.900 para a versão R-Dynamic S P404 (PHEV) 2.0L de 4 cilindros, R$ 653.150 para a versão R-Dynamic HSE P404 (PHEV) 2.0L de 4 cilindros e R$ 681.950 para a versão R-Dynamic HSE P340 (MHEV) 3.0L de 6 cilindros.

Range Rover Velar

“Acreditamos que na eletrificação está a possibilidade de atingir o mais alto grau de sofisticação. Para nós, é o luxo moderno, algo que supera a estética e está muito mais relacionado com o estilo de vida. Então lançar no mercado brasileiro uma versão PHEV do Range Rover Velar está em linha não só com o nosso conceito como também com nossos valores como marca que acredita em um futuro sustentável”, explica Tiago Yoshitake, gerente de produto da Land Rover no Brasil.

Design e tecnologia

Por fora, o modelo traz linhas sutis focadas na construção e na valorização de detalhes, conferindo ao Range Rover Velar dinamismo e presença marcante, que apresentam uma nova dimensão de elegância esportiva.
O design exterior é complementado pelo pacote de acabamento em preto brilhante, que contribui para um estilo esportivo sofisticado. O modelo tem teto solar panorâmico com abertura.
O Range Rover Velar vem equipado com tela de TFT de alta resolução e tecnologias como Head-up Display e Controle de Cruzeiro Adaptativo. O sistema PIVI Pro tem conexão com Apple Carplay e Android Auto.
Range Rover Velar chega com opção de motorização híbrida plug-in
O Range Rover Velar vem equipado com tela de TFT de alta resolução Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação
Entre as novidades está o sistema InControl Telematics, suportado pelo sistema PIVI Pro, que torna possível conferir uma gama de recursos de segurança e assistência ao motorista, que são exibidos na tela central. A tecnologia contempla assistência rodoviária e serviços de emergência por meio dos botões bCall e eCall.
Com informações da Jaguar Land Rover.

Ficha Técnica

Range Rover Velar chega com opção de motorização híbrida plug-in
Por fora, o modelo traz linhas sutis focadas na construção e na valorização de detalhes Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação

Range Rover Velar

  • Motor: gasolina; 4 cilindros em linha turbo, 16 válvulas; controle eletrônico; injeção direta
  • Cilindrada: 1.997m³
  • Tipo de motor elétrico: motor de partida integrado a correia (BiSG) e unidade de direção elétrica (EDU)
  • Potência máxima: 404 cv (297 Kw) / 5500 rpm
  • Torque máximo: 640 Nm (65,2 kgfm) / 1500-4400 rpm
  • Câmbio: oito velocidades (automático)
  • Capacidade do tanque de combustível: 69 litros
  • 0 a 100 km/h: 5,4 segundos
  • Velocidade máxima: 209 km/h
  • Peso sem carga: 2.233 kg
  • Direção: de assistência elétrica EPAS
  • Tração: sistema de torque sob demanda com dinâmica de direção inteligente e terrain response; diferencial do eixo traseiro com bloqueio opcional
  • Suspensão dianteira: suspensão double wishbone, a molas com amortecedores continuamente variáveis e barra estabilizadora passiva
  • Suspensão traseira: suspensão com link integral, a molas com amortecedores continuamente variáveis e barra estabilizadora passiva
  • Comprimento total (mm): 4.797
  • Altura total (mm): 1.683 (mola)
  • Largura total (espelhos recolhidos) (mm): 2.041
  • Largura total (espelhos abertos) (mm): 2.147
  • Entre-eixos (mm): 2.874
  • Raio de giro (metros): 11,94
  • Capacidade do porta-malas (litros): atrás 1° fila: 1.693; atrás 2° fila: 625
  • Ângulo de ataque (graus): 25
  • Ângulo de saída (graus): 27
  • Ângulo de ruptura de rampa (graus): 21
  • Profundidade máxima (mm): 530 (mola)
  • Altura livre do solo (mm): 213
  • Preço: R$ 624.900 na versão R-Dynamic S P404 (PHEV) 2.0L – 4 cilindros; R$ 653.150 na versão R-Dynamic HSE P404 (PHEV) 2.0L – 4 cilindros; R$ 681.950 na versão R-Dynamic HSE P340 (MHEV) 3.0L – 6 cilindros

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