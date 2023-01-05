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Top 10

Fiat Strada e HB20 são os carros mais vendidos no país em 2022

A picape leve teve mais de 112 mil unidades emplacadas em um ano, enquanto o hatch compacto da Hyundai vendeu mais de 96 mil unidades. Veja o ranking dos campeões
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

05 jan 2023 às 17:22

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:22

Fiat Strada Freedom
O modelo Fiat Strada destacou-se nas vendas novamente em 2022 Crédito: Fiat/Divulgação
A Fiat Strada, pelo segundo ano consecutivo, foi o carro mais vendido no país em 2022, com 112.456 emplacamentos de janeiro a dezembro. A picape pequena, que teve o novo modelo lançado em 2020, vem crescendo a cada ano, o que levou a montadora a dominar o mercado no ano passado, somando automóveis e veículos comerciais leves. É o que mostram os dados divulgados nesta quinta-feira (5) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Analisando somente os automóveis, quem leva a coroa é o Hyundai HB20, um dos carros mais queridos dos brasileiros no quesito custo-benefício. O modelo conquistou, ainda, a segunda colocação no geral.
A Fiat emplacou mais quatro modelos no ranking: o Mobi (4º lugar, com 72.756 unidades vendidas), o Argo (8º lugar, 64.016), o Pulse (13º, 50.522) e o Cronos (16º, 41.680).
Já em relação aos SUVs, o modelo mais vendido em 2022 foi o Chevrolet Tracker, que atingiu o acumulado de 70.806 unidades, com uma participação de 10,24% no mercado. Em segundo lugar, ficou o Volkswagen T-Cross, com 65.341 unidades.

Confira a lista dos 10 carros mais vendidos em 2022

1º FIAT STRADA
112.456 unidades.
Picape Fiat Strada versão Volcano AT Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
2º HYUNDAI HB20
96.255 unidades.
HB20 é um dos queridinhos da Hyundai pelo custo-benefício.
HB20 é um dos queridinhos da Hyundai pelo custo-benefício Crédito: Hyundai/Divulgação
3º CHEVROLET ONIX
85.252 unidades.
Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
GM Onix tem 6 airbags, controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas Crédito: Chevrolet/Divulgação
4º CHEVROLET ONIX PLUS
75.243 unidades.
Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
 Onix Plus, veículo da Chevrolet  Crédito: Chevrolet/Divulgação
5º FIAT MOBI
72.756 unidades.
O Fiat Mobi Like 2023 é a versão de entrada do hatch da montadora de origem italiana, que traz novidades nos equipamentos de segurança e consumo comedido.
O Fiat Mobi Like 2023 é a versão de entrada do hatch da montadora de origem italiana, que traz novidades nos equipamentos de segurança e consumo comedido Crédito: Fiat/Divulgação
6º VOLKSWAGEN GOL
72.606 unidades.
Com 42 anos no mercado, o Gol já atingiu mais de 8 milhões de unidades produzidas.
Com 42 anos no mercado, o Gol já atingiu mais de 8 milhões de unidades produzidas Crédito: Volkswagen/Divulgação
7º CHEVROLET TRACKER
70.806 unidades.
GM Tracker
A Chevrolet Tracker está prestes a fazer três anos de mercado. Crédito: Chevrolet/Divulgação
8º VOLKSWAGEN T-CROSS
65.341 unidades.
O T-Cross Sense 200 TSI Automático é considerado um dos modelos compactos de melhor custo-benefício do país.
O T-Cross Sense 200 TSI Automático é considerado um dos modelos compactos de melhor custo-benefício do país. Crédito: Volkswagen/Divulgação
9º FIAT ARGO
64.016 unidades.
O Argo cresce cada vez mais nas vendas na categoria.
O Argo cresce cada vez mais nas vendas na categoria. Crédito: Fiat/Divulgação
10º JEEP COMPASS
63.564 unidades.
Jeep Compass 4xe
O modelo Jeep Compass tem um interior moderno, com tela para a central multimídia e novos designs de painel e volante Crédito: Jeep/Divulgação

Marcas preferidas

Dos fabricantes, considerando automóveis e veículos comerciais leves, quem mais efetuou vendas foi a Fiat, com mais de 430 mil unidades, responsável por 21,97% de participação do mercado automobilístico; seguida da GM/Chevrolet, com mais de 291 mil unidades e 14,89% de participação.
Mostrando um cenário de recuperação, o ano foi de crescimento para o setor da distribuição de veículos, com quase 3,7 milhões de unidades vendidas no país, apresentando um avanço de 4,9% em comparação a 2021. Apenas no mês de dezembro, a alta foi de 7%.
Ranking por marca acumulado até dezembro de 2022 (automóveis + comerciais leves):
  • 1º – Fiat - 430.202 unidades
  • 2º – GM - 291.418 unidades
  • 3º – VW  - 269.111 unidades
  • 4º – Toyota - 191.291 unidades
  • 5º – Hyundai  - 187.809 unidades
  • 6º – Jeep - 137.540 unidades
  • 7º – Renault - 126.735 unidades
  • 8º – Honda -  56.689 unidades
  • 9º – Nissan - 53.665 unidades
  • 10º – Peugeot - 41.767 unidades

Alta nas vendas de motos

O levantamento da Fenabrave apontou também que, mesmo com a crise de abastecimento no começo de 2022 e com os impactos da guerra na Europa, os consumidores continuam com interesse em adquirir motocicletas no país, em especial os mais baratos e mais econômicos no consumo de combustível. 
Isso porque as vendas de motos tiveram crescimento de 17,7% no ano passado, com 1,36 milhão de motocicletas vendidas no ano. Só em dezembro, as vendas somaram 132.129 unidades, com alta de 17,6% sobre o mesmo mês de 2021. Em comparação a novembro, o crescimento foi de 7,23%.

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