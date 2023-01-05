Fiat Strada e HB20 são os carros mais vendidos no país em 2022

O modelo Fiat Strada destacou-se nas vendas novamente em 2022 Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat Strada, pelo segundo ano consecutivo, foi o carro mais vendido no país em 2022, com 112.456 emplacamentos de janeiro a dezembro. A picape pequena, que teve o novo modelo lançado em 2020, vem crescendo a cada ano, o que levou a montadora a dominar o mercado no ano passado, somando automóveis e veículos comerciais leves. É o que mostram os dados divulgados nesta quinta-feira (5) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Analisando somente os automóveis, quem leva a coroa é o Hyundai HB20, um dos carros mais queridos dos brasileiros no quesito custo-benefício. O modelo conquistou, ainda, a segunda colocação no geral.

A Fiat emplacou mais quatro modelos no ranking: o Mobi (4º lugar, com 72.756 unidades vendidas), o Argo (8º lugar, 64.016), o Pulse (13º, 50.522) e o Cronos (16º, 41.680).

Já em relação aos SUVs, o modelo mais vendido em 2022 foi o Chevrolet Tracker, que atingiu o acumulado de 70.806 unidades, com uma participação de 10,24% no mercado. Em segundo lugar, ficou o Volkswagen T-Cross, com 65.341 unidades.

Confira a lista dos 10 carros mais vendidos em 2022

1º FIAT STRADA

112.456 unidades.

Picape Fiat Strada versão Volcano AT Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

2º HYUNDAI HB20

96.255 unidades.

HB20 é um dos queridinhos da Hyundai pelo custo-benefício Crédito: Hyundai/Divulgação

3º CHEVROLET ONIX

85.252 unidades.

GM Onix tem 6 airbags, controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas Crédito: Chevrolet/Divulgação

4º CHEVROLET ONIX PLUS

75.243 unidades.

Onix Plus, veículo da Chevrolet Crédito: Chevrolet/Divulgação

5º FIAT MOBI

72.756 unidades.

O Fiat Mobi Like 2023 é a versão de entrada do hatch da montadora de origem italiana, que traz novidades nos equipamentos de segurança e consumo comedido Crédito: Fiat/Divulgação

6º VOLKSWAGEN GOL

72.606 unidades.

Com 42 anos no mercado, o Gol já atingiu mais de 8 milhões de unidades produzidas Crédito: Volkswagen/Divulgação

7º CHEVROLET TRACKER

70.806 unidades.

A Chevrolet Tracker está prestes a fazer três anos de mercado. Crédito: Chevrolet/Divulgação

8º VOLKSWAGEN T-CROSS

65.341 unidades.

O T-Cross Sense 200 TSI Automático é considerado um dos modelos compactos de melhor custo-benefício do país. Crédito: Volkswagen/Divulgação

9º FIAT ARGO

64.016 unidades.

O Argo cresce cada vez mais nas vendas na categoria. Crédito: Fiat/Divulgação

10º JEEP COMPASS

63.564 unidades.

O modelo Jeep Compass tem um interior moderno, com tela para a central multimídia e novos designs de painel e volante Crédito: Jeep/Divulgação

Marcas preferidas

Dos fabricantes, considerando automóveis e veículos comerciais leves, quem mais efetuou vendas foi a Fiat, com mais de 430 mil unidades, responsável por 21,97% de participação do mercado automobilístico; seguida da GM/Chevrolet, com mais de 291 mil unidades e 14,89% de participação.

Mostrando um cenário de recuperação, o ano foi de crescimento para o setor da distribuição de veículos, com quase 3,7 milhões de unidades vendidas no país, apresentando um avanço de 4,9% em comparação a 2021. Apenas no mês de dezembro, a alta foi de 7%.

Ranking por marca acumulado até dezembro de 2022 (automóveis + comerciais leves):

1º – Fiat - 430.202 unidades

430.202 unidades 2º – GM - 291.418 unidades

291.418 unidades 3º – VW - 269.111 unidades

269.111 unidades 4º – Toyota - 191.291 unidades

191.291 unidades 5º – Hyundai - 187.809 unidades

187.809 unidades 6º – Jeep - 137.540 unidades

137.540 unidades 7º – Renault - 126.735 unidades

126.735 unidades 8º – Honda - 56.689 unidades

56.689 unidades 9º – Nissan - 53.665 unidades

53.665 unidades 10º – Peugeot - 41.767 unidades

Alta nas vendas de motos

O levantamento da Fenabrave apontou também que, mesmo com a crise de abastecimento no começo de 2022 e com os impactos da guerra na Europa, os consumidores continuam com interesse em adquirir motocicletas no país, em especial os mais baratos e mais econômicos no consumo de combustível.