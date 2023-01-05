Fiat Strada e HB20 são os carros mais vendidos no país em 2022

A Fiat Strada, pelo segundo ano consecutivo, foi o carro mais vendido no país em 2022, com 112.456 emplacamentos de janeiro a dezembro. A picape pequena, que teve o novo modelo lançado em 2020, vem crescendo a cada ano, o que levou a montadora a dominar o mercado no ano passado, somando automóveis e veículos comerciais leves. É o que mostram os dados divulgados nesta quinta-feira (5) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Analisando somente os automóveis, quem leva a coroa é o Hyundai HB20, um dos carros mais queridos dos brasileiros no quesito custo-benefício. O modelo conquistou, ainda, a segunda colocação no geral.
A Fiat emplacou mais quatro modelos no ranking: o Mobi (4º lugar, com 72.756 unidades vendidas), o Argo (8º lugar, 64.016), o Pulse (13º, 50.522) e o Cronos (16º, 41.680).
Já em relação aos SUVs, o modelo mais vendido em 2022 foi o Chevrolet Tracker, que atingiu o acumulado de 70.806 unidades, com uma participação de 10,24% no mercado. Em segundo lugar, ficou o Volkswagen T-Cross, com 65.341 unidades.
Confira a lista dos 10 carros mais vendidos em 2022
1º FIAT STRADA
112.456 unidades.
2º HYUNDAI HB20
96.255 unidades.
3º CHEVROLET ONIX
85.252 unidades.
4º CHEVROLET ONIX PLUS
75.243 unidades.
5º FIAT MOBI
72.756 unidades.
6º VOLKSWAGEN GOL
72.606 unidades.
7º CHEVROLET TRACKER
70.806 unidades.
8º VOLKSWAGEN T-CROSS
65.341 unidades.
9º FIAT ARGO
64.016 unidades.
10º JEEP COMPASS
63.564 unidades.
Marcas preferidas
Dos fabricantes, considerando automóveis e veículos comerciais leves, quem mais efetuou vendas foi a Fiat, com mais de 430 mil unidades, responsável por 21,97% de participação do mercado automobilístico; seguida da GM/Chevrolet, com mais de 291 mil unidades e 14,89% de participação.
Mostrando um cenário de recuperação, o ano foi de crescimento para o setor da distribuição de veículos, com quase 3,7 milhões de unidades vendidas no país, apresentando um avanço de 4,9% em comparação a 2021. Apenas no mês de dezembro, a alta foi de 7%.
Ranking por marca acumulado até dezembro de 2022 (automóveis + comerciais leves):
- 1º – Fiat - 430.202 unidades
- 2º – GM - 291.418 unidades
- 3º – VW - 269.111 unidades
- 4º – Toyota - 191.291 unidades
- 5º – Hyundai - 187.809 unidades
- 6º – Jeep - 137.540 unidades
- 7º – Renault - 126.735 unidades
- 8º – Honda - 56.689 unidades
- 9º – Nissan - 53.665 unidades
- 10º – Peugeot - 41.767 unidades
Alta nas vendas de motos
O levantamento da Fenabrave apontou também que, mesmo com a crise de abastecimento no começo de 2022 e com os impactos da guerra na Europa, os consumidores continuam com interesse em adquirir motocicletas no país, em especial os mais baratos e mais econômicos no consumo de combustível.
Isso porque as vendas de motos tiveram crescimento de 17,7% no ano passado, com 1,36 milhão de motocicletas vendidas no ano. Só em dezembro, as vendas somaram 132.129 unidades, com alta de 17,6% sobre o mesmo mês de 2021. Em comparação a novembro, o crescimento foi de 7,23%.