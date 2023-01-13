Versão Style do Peugeot 2008 agrega visual aventureiro sem sobrecarregar preço

Peugeot 2008 Style 1.6 conta com itens de conforto, tecnologia e detalhes visuais que sempre agradam a quem curte um carro mais personalizado Crédito: Gabriel Dias

O utilitário esportivo compacto Peugeot 2008 foi apresentado mundialmente no Salão do Automóvel de Genebra de 2013 e chegou ao Brasil dois anos depois, importado da França. Em 2020, começou a ser produzido em Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro. Na linha 2023, apresentada em junho de 2022, o 2008 tem como principal destaque a incorporação das versões com estilo aventureiro Style, uma equipada com motor 1.6 aspirado e outra com o 1.6 THP (turbo), ambas acopladas ao câmbio automático de 6 marchas. A configuração Style 1.6 com motor aspirado tem preço de R$ 106.990 e tem como grande atrativo, além de sua estética com inspiração off-road, o competitivo custo-benefício em relação à concorrência – formada por modelos como o Jeep Renegade, o Volkswagen T-Cross, o Chevrolet Tracker, o Fiat Pulse, o Hyundai Creta, os Renault Duster e Captur e o Nissan Kicks. A família do 2008 no Brasil se completa com a versão de entrada Allure, com preço de R$ 99.990, e as duas topo de linha empurradas pelo propulsor THP (turbo) – a Style, a R$ 119.990, e Griffe, a R$ 124.990.

A versão Style do 2008 agrega itens de conforto, tecnologia e detalhes visuais que sempre agradam a quem curte um carro mais personalizado. A variante tem exclusivo jogo de rodas de liga leve de 16 polegadas Hydre Enticelle, com molduras das caixas em preto, conferindo robustez e proteção à carroceria. Traz ainda de diferenciação entre as versões a grade frontal. Na Style, a peça vem em Dark Chrome. O interior conta com um pacote de itens próprios, como ar-condicionado automático digital bizone, apoio de braço central com porta-objetos e jogo de tapetes personalizados e monogramas “Style”.

A configuração mantém itens já conhecidos na família, como o câmbio automático sequencial de 6 marchas, piloto automático com limitador de velocidade, faróis com DRL (luzes de circulação diurna) em leds, auxiliares de neblina, lanternas envolventes em forma de “C” que invadem a lateral e a tampa do porta-malas em um triângulo em harmonia com o preto brilhante da traseira, quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix para fixação cadeirinhas de bebês e crianças e retrovisores na cor preta brilhante.

O jogo de rodas de liga leve é de 16 polegadas Hydre Enticelle, com molduras das caixas em preto, conferindo robustez e proteção à carroceria Crédito: Gabriel Dias

Com 4,15 metros de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,58 metro de altura e 2,54 metros de distância de entre-eixos, o 2008 Style na configuração com motor aspirado tem o 1.6 de 113 cavalos de potência abastecido com gasolina e 120 cavalos com etanol – bem longe dos 173 cavalos do turbo THP. Com os dois tipos de combustível, o 2008 Style aspirado atinge a potência máxima a 6 mil rotações por minuto e tem torque de 15,4 kgfm (gasolina) e de 15,7 kgfm (etanol) a 4.500 giros. De acordo com a marca francesa do leão, nessa configuração, o SUV tem aceleração de zero a 100 km/h em 14 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 186 km/h. Pelo Inmetro, o 2008 Style 1.6 aspirado tem consumo de 10,5 km/l (gasolina) e de 7,3 km/l (etanol) na cidade e de 12,8 km/l e de 8,7 km/l na estrada, respectivamente.

Estilo é o que não falta ao 2008, tanto por dentro quanto por fora, especialmente nas versões Style. O SUV compacto tem banco traseiro inteiriço rebatível, comandos no volante para rádio e Bluetooth, limpador de para-brisas traseiro indexado à ré, alarme perimétrico, retrovisores externos com comandos elétricos, acabamento preto fosco nas molduras dos vidros, apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura, antena no teto, câmera de ré, mostradores com matriz de LCD e ponteiros vermelhos, vidros elétricos em todas as portas, rack, anti-esmagamento, piloto automático e limitador de velocidade, modo “Eco” e central multimídia com tela de 7 polegadas Peugeot Connect Radio, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. O 2008 Style está disponível em Cinza Artense (inédita e cor da unidade avaliada), Vermelho Rubi, Branco Banquise (sólida) e Nacré (perolizada), Preto Perla e Cinza Grafitto.

O Peugeot 2008 Style 1.6 tem 4,15 metros de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,58 metro de altura e 2,54 metros de distância de entre-eixos Crédito: Gabriel Dias

Experiência a bordo

Além do design externo, o ponto que mais chama a atenção no Peugeot 2008 Style é o conforto e a tranquilidade na cabine, para o motorista e todos os ocupantes. E isso tudo vem ao primeiro olhar, não pelo luxo, mas pelas praticidades. Dotado do i-Cockpit, o volante de dimensões reduzidas (sport drive), que tornou-se uma marca registrada da Peugeot, o motorista tem à disposição os comandos principais do carro e das funções de entretenimento bem ao seu alcance ou no próprio volante multifuncional, em couro, uma posição de dirigir alta e confiável – uma característica dos utilitários esportivos –, regulagem de altura da barra de direção eletricamente assistida e bem calibrada, seja nas manobras em baixa velocidade nas ruas e estacionamento urbanos ou em viagem de cruzeiro na estrada.

A multimídia Peugeot Connect com tela “touchscreen” de 7 polegadas fica bem destacada no centro do painel, de fácil interatividade e intuitiva Crédito: Peugeot/Divulgação

Três adultos viajam com conforto no banco traseiro, que pode ser rebatido para aumentar a capacidade do porta-malas, normalmente, com a boa capacidade de 402 litros. O motorista fica em seu posto elevado, tendo todas as funções no seu eixo de visão, permitindo que se concentre com mais atenção no trajeto a ser percorrido e no trânsito. A multimídia Peugeot Connect com tela “touchscreen” de 7 polegadas fica bem destacada no centro do painel, de fácil interatividade e intuitiva, fazendo espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto e conexão com Bluetooth. Bancos revestidos com detalhes em couro, nova cor interna em Dark Grafite e ar-condicionado automático digital bizone com três modos de operação são outros destaques de conforto e bem-estar dentro da cabine do 2008 Style.

Impressões ao dirigir

Entre os diferenciais do Peugeot 2008 Style 1.6 está o conforto e a tranquilidade na cabine, para o motorista e todos os ocupantes Crédito: Gabriel Dias

Para quem se satisfaz com um desempenho “manso” e comportado, o 2008 Style equipado com motor 1.6 aspirado até dá conta do recado. Entretanto, no anda e para do trânsito das grandes cidades, o motor 1.6 aspirado do utilitário esportivo da Peugeot às vezes parece que não “conversa” tão bem com o câmbio automático de 6 velocidades. O “lag” entre a aceleração das marchas mais baixas e a resposta da transmissão chega a causar espanto nas primeiras vezes em que o motorista “pega” o carro. Com o tempo, o motorista começa a se a adaptar a essa peculiaridade do carro e encontra formas de “sair” do problema, que desaparece com a velocidade de cruzeiro na estrada. Quem quiser um “leão mais leonino” pode optar pela versão Style turbo, com 173 cavalos de potência – 53 cavalos a mais forte, mas exatamente R$ 13 mil mais salgado.

Devido justamente ao eventual desentrosamento do propulsor com o câmbio nas “tocadas” de baixa e nas reacelerações, o 2008 Style com motor 1.6 aspirado não deixa o motorista sentir toda a potência anunciada (de até 120 cavalos) e principalmente o torque (de até 15,7 kgfm), pois ele se manifesta mais nessas condições de condução. Por outro lado, a variante do SUV da Peugeot tem uma dirigibilidade e uma estabilidade bastante boas.

Peugeot 2008: utilitário esportivo compacto foi apresentado mundialmente no Salão do Automóvel de Genebra de 2013 e chegou ao Brasil dois anos depois Crédito: Gabriel Dias

A carroceria – nem tão compacta quanto o modelo sugere – quase não aderna nas manobras e curvas feitas com ação do acelerador mais vigorosa. E o 2008 Style de posição intermediária no catálogo da marca francesa agrada bastante no conforto – propriamente dito e de direção. O utilitário esportivo não cansa em longos percursos e torna qualquer viagem uma diversão, mesmo estando com sua capacidade máxima de ocupantes.

Ficha técnica

O Peugeot 2008 Style 1.6 não cansa em longos percursos e torna qualquer viagem uma diversão Crédito: Gabriel Dias