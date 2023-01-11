Conheça 9 SUVs que você pode comprar por até R$ 150 mil

Para quem está em busca de um veículo avantajado e robusto para altas aventuras ou apenas para ter a tranquilidade de explorar novos lugares, os SUVs (Sport Utility Vehicle, veículo utilitário esportivo em português) é uma opção acertada. Mas, se já bateu aquela preocupação com os preços diante de tamanha imponência, saiba que as concessionárias oferecem alguns modelos a partir de R$ 115 mil. Para quem ainda não pode comprar um utilitário mais luxuoso, reunimos uma lista com nove modelos à venda por até R$ 150 mil.

O SUV conquista cada vez mais consumidores em razão de suas caraterísticas, como a força da tração nas quatro rodas e a possibilidade de trafegar em vários tipos de terrenos em urbanas ou rurais. Por isso, as concessionárias, em especial as capixabas, vêm fazendo ofertas cada vez mais competitivas no mercado. Confira a seguir a lista preparada por Motor . A consulta aos preços de tabela foi feita do dia 2 a 5 de janeiro com as revendedoras.

T-CROSS SENSE 200 TSI 2023

O T-Cross Sense 200 TSI Automático é considerado um dos modelos compactos de melhor custo-benefício do país Crédito: Divulgação/Volkswagen

O T-Cross 2022 é um sucesso do público que busca SUVs mais econômicos, mas que não abre mão de qualidade e bom desempenho. O modelo conta com freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em aclives, seis airbags, ISOFIX, faróis com regulagem de altura e monitoramento de pressão dos pneus.

No valor de R$ 114,850,00, esse exemplar da Volkswagen oferece motor com potência de 128 cavalos e torque de 20,4 kgfm com etanol, além de estar acoplado à transmissão manual ou automática de 6 velocidades.

VW NIVUS 2023 COMFORTLINE

O modelo tem detalhes internos em acabamento "Siberian" Crédito: Volkswagen/Divulgação

Mesmo sendo um veículo de entrada, a concessionária traz em sua nova versão do Nivus alta tecnologia, performance de motor 200 TSI 1.0, transmissão automática de seis velocidades com função Tiptronic, potência máxima de 128 cavalos e torque de 20,4 kgfm. O valor está em média de R$ 124 mil.

Além disso, o SUV tem faróis em LED com função Coming & Leaving Home, luz de condução diurna em LED integrada, grade dianteira com detalhes cromados, manopla da alavanca de câmbio em couro, rack de teto longitudinal na cor preta, rodas de liga leve 16 polegadas e seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina).

HYUNDAI CRETA ACTION 1.6 2023

O Creta Action 1.6 foi pensado para quem busca um SUV com o melhor custo-benefício sem deixar de lado segurança e comodidade Crédito: Hyundai/Divulgação

O Hyundai Creta já está na linha 2023, mas a renovação do SUV ainda deve levar alguns meses para chegar ao Brasil. A fabricante informou que vai manter, nas lojas, a versão de entrada Action 1.6 AT com o atual visual, que está com um preço sugerido de R$ 128.790,00, e tem entre os principais itens de série ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos com função um-toque, computador de bordo, faróis com acionamento inteligente, volante com regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com regulagem de altura, airbag duplo, freios ABS com distribuição EBD, sistema ISOFIX e rádio Blue Audio.

Os motores têm potência de cerca de 120 cavalos e torque de 17,5 kgfm, além de um consumo médio de 8 km/l de álcool na cidade.

FIAT PULSE IMPETUS 2023

O design italiano do Pulse é um equilíbrio entre robustez e linhas marcantes Crédito: Fiat/Divulgação

Minimalista, o Pulse Impetus tem uma estrutura robusta e um design moderno. Esse SUV tem motor 1.0 turbo e possui potência de 130 cavalos quando usa o etanol e torque máximo de 20,4 kgfm.

A partir de R$ 127.390,00, o sistemas Adas – Advanced Driver-Assistance System entrega frenagem autônomo, além de oferecer comutação de farol alto, assistente de faixa, central multimídia de 10 polegadas, GPS nativo com 1,1 polegadas com câmera de ré Full HD, chave de presença com partida remota, rebatimento do retrovisor, console próximo de carregador de indução e as rodas de liga leve com aro 17 polegadas e acabamento diamantado.

NISSAN KICKS 2023

Nissan Kicks 2023 ganha versão de entrada, mas perde câmbio manual Crédito: Nissan/Divulgação

O Nissan Kicks chega à linha 2023 sem alterações na aparência, mas com novidades entre as versões. Apesar de ganhar uma nova configuração de entrada, o modelo agora deixa de oferecer câmbio manual.

De acordo com a concessionária, estão disponíveis atualmente três versões. Uma delas é a Exclusive CVT + Pack Tech, que tem alerta inteligente de mudanças de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de ponto cego e assistente inteligente de frenagem, com preço inicial de R$ 145,490,00.

A segunda opção é o Advance CVT + Pack Plus, de R$ 131,990,00, com chave inteligente presencial, painel multifuncional em HD de 7 polegadas, multimídia com display touchscreen colorido de oito polegadas e acabamento premium nos bancos.

A terceira versão é ainda mais econômica: o Active CVT + Multimídia, que tem bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity, seis airbags, sistema de áudio com display touchscreen colorido de 7 polegadas e ar-condicionado, no preço de R$ 112.990,00.

JEEP RENEGADE SPORT T270

Para quem quer um modelo mais acessível, a Renegade mantém versões do Jeep Renegade Sport 2022 Crédito: Jeep Renegade/Divulgação

A versão Sport T270 é a porta de entrada para o mundo Renegade. Esse SUV tem o motor mais potente da categoria e está sendo vendido a R$ 130.524,00. São 185 cavalos de potência e 19,1 kgfm de torque, e o visual exibe faróis full LED, barras longitudinais no teto e lanternas também de LED.

FIAT FASTBACK IMPETUS 2023

O design do Fastback tem um autêntico design italiano e ainda mais exclusivo Crédito: Fiat/Divulgação

Já essa versão da Fiat oferece os mesmos itens básicos do utilitário esportivo Pulse Impetus, diferenciando-se somente na potência, que é de até 185 cavalos, e na força do torque de até 27,5 kgfm, segundo o site da concessionária.

Nesse modelo, o destaque vai para a capacidade do porta-malas, de 600L, e para o design no estilo cooper, caracterizado por ter uma traseira mais compacta. O valor iniciado sugerido desse modelo é de R$ 142,490,00.

RENAULT CAPTUR

O Captur está equipado com o que há de mais moderno em performance e eficiência Crédito: Renault/Divulgação

Com as versões Zen e Intense, no valor de R$ 142.990,00 e R$ 147.990,00, respectivamente, o Captur está com um novo motor turbo dotado de tecnologias de ponta e entrega 170 cavalos e 27,5 kgfm de torque.

Já o câmbio automático foca a máxima eficiência e traz uma nova programação para se tornar ainda mais suave na condução cotidiana. Mas, se o objetivo for ter uma condução dinâmica, pode-se colocar a alavanca no modo sequencial e perceber a calibração de oito marchas, que foi implementada nessa nova geração.

Além disso, o interior está completamente atualizado, com um volante com assistência elétrica, ajustável em altura e profundidade, com comandos iluminados do piloto automático (regulador e limitador de velocidade) e do comando de voz.

RENAULT DUSTER

O Renault Duster é um veículo com estilo icônico, definido pelas suas linhas agressivas ao lado de uma cintura elevada e uma assinatura de LED em forma de C Crédito: Renault/Divulgação

O Duster é uma carroceria monobloco, com lugar para cinco passageiros e cinco portas. Também conta com motor turbo TCe 1.3 flex e um design interior confortável e sofisticado. A linha da concessionária está com quatro versões: Intense MT, de R$ 110.790,00; Intense CVT, de R$ 120.690,00; Iconic 1.6 CVT, de R$ 128.890,00; e Iconic 1.3 TCe, de R$ 143.390,00.