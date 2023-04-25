Honda Civic Type R também chega ao Brasil pelo Porto de Vitória

Versão "envenenada" Civic Type R será comercializada pela primeira vez no Brasil pela Honda Crédito: Honda/Divulgação

O modelo vem dos EUA é vendido, por lá, por US$ 43.295 (cerca de R$ 219 mil em conversão direta). O preço ainda não foi divulgado pela Honda, mas a expectativa é de que seja na faixa dos R$ 300 mil. Popular no Japão e também na Europa, o modelo é um rival do Corolla GR, que também está para chegar no Brasil, e é a sua versão mais envenenada, com 304 cv.

No caso do Civic Type R, a potência do modelo que chega ao país não foi divulgada ainda pela montadora, mas a Honda anunciou, recentemente, que essa versão estabeleceu um novo recorde de tempo de volta para um carro de tração dianteira na pista de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha, durante os testes realizados para a avaliação de desempenho do modelo.

Esse recorde de tempo de volta, 7 minutos e 44,881 segundos, segundo a Honda, demonstra que o novo Civic Type R melhorou o seu desempenho dinâmico em comparação com a geração anterior. Veja o vídeo a seguir:

“Sob o conceito ‘Ultimate SPORT 2.0’, desenvolvemos o novo Civic Type R com o espírito de ‘ir além de nossas conquistas passadas’ e nos esforçamos para produzir o melhor carro esportivo FWD (Front Wheel Drive), refinando o ‘valor essencial’ e o ‘apelo emocional’ únicos de nossos modelos Type R. Seis anos após o recorde de volta alcançado pela geração anterior do Civic Type R (FK8), atingimos essa nova dimensão como resultado de toda a paixão que entregamos e todos os avanços que fizemos neste novo modelo Type R”, afirma o líder de Desenvolvimento do Civic Type R, Hideki Kakinuma.

Saiba mais sobre as tecnologias empregadas no carro:

01 Motor 2.0 VTEC Com base no motor 2.0 VTEC Turbo herdado da geração anterior do Civic Type R, o desempenho foi melhorado por meio da adoção de um turbo compressor totalmente novo e outros avanços. 02 Melhoria de desempenho O desempenho de arrefecimento juntamente com a liberação de calor e a performance aerodinâmica foram aprimorados por meio da adoção de várias medidas, como a ampliação da área de abertura da grade frontal e a área de abertura efetiva do radiador. 03 Design focado nos detalhes Ao adotar o design de partes da carroceria orientado para os detalhes, tanto na frente quanto na traseira do veículo, o downforce foi aprimorado de forma eficaz, o que proporciona estabilidade durante a condução com todo o potencial do veículo. 04 Freios com disco de duas peças Para o sistema de freio, com disco de duas peças, herdado da geração anterior do Civic Type R, as características de potência principais foram modificadas para melhorar ainda mais a capacidade de controle do freio em todas as faixas de velocidade. 05 Eficiência da entrada de ar Além disso, ao aumentar a eficiência da entrada de ar em direção ao sistema de freio, a temperatura do sistema durante a condução contínua em circuitos fechados foi reduzida, o que gera um efeito de frenagem sólido e resistência ao desgaste.