Primeiras unidades da Maverick híbrida desembarcam no Porto de Vitória

A expectativa é que a picape seja a primeira híbrida a chegar ao mercado brasileiro Crédito: Ford/Divulgação

As primeiras unidades da Ford Maverick Hybrid desembarcaram esta semana no Porto de Vitória, no Espírito Santo. Com a previsão de ser lançada ainda no primeiro semestre do ano, a expectativa é que a picape seja a primeira híbrida a chegar ao mercado brasileiro. Segundo a Ford, essas unidades serão usadas na preparação para o lançamento em ações de demonstração e treinamento.

A principal novidade da picape é o trem de força híbrido composto por um motor 2.5 Atkinson a gasolina e um motor elétrico, com autonomia de mais de 800 km. O sistema de freio regenerativo é uma das tecnologias que contribuem para esse desempenho.

A Maverick Hybrid é um dos dez lançamentos programados para o Brasil pela montadora este ano Crédito: Ford/Divulgação

Ainda de acordo com a montadora, a picape teve seu desempenho validado no Brasil pela engenharia local e virá com modem de conectividade de série, que permite uma interação com o veículo pelo aplicativo FordPass.