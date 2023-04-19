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Lançamento em breve

Primeiras unidades da Maverick híbrida desembarcam no Porto de Vitória

Previsão para o lançamento da versão eletrificada da picape da Ford no Brasil é ainda para o primeiro semestre do ano; autonomia fica em torno de 800 km

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 17:16
Ford Maverick Hybrid no Porto de Vitória
A expectativa é que a picape seja a primeira híbrida a chegar ao mercado brasileiro Crédito: Ford/Divulgação
As primeiras unidades da Ford Maverick Hybrid desembarcaram esta semana no Porto de Vitória, no Espírito Santo. Com a previsão de ser lançada ainda no primeiro semestre do ano, a expectativa é que a picape seja a primeira híbrida a chegar ao mercado brasileiro. Segundo a Ford, essas unidades serão usadas na preparação para o lançamento em ações de demonstração e treinamento.
A Maverick Hybrid é um dos dez lançamentos programados para o Brasil pela montadora este ano e faz parte da investida elétrica da marca, que planeja trazer versões eletrificadas de outros modelos, a exemplo do Mustang Mach-e e da e-Transit.
A principal novidade da picape é o trem de força híbrido composto por um motor 2.5 Atkinson a gasolina e um motor elétrico, com autonomia de mais de 800 km. O sistema de freio regenerativo é uma das tecnologias que contribuem para esse desempenho.
Ford Maverick Hybrid no Porto de Vitória
A Maverick Hybrid é um dos dez lançamentos programados para o Brasil pela montadora este ano Crédito: Ford/Divulgação
Ainda de acordo com a montadora, a picape teve seu desempenho validado no Brasil pela engenharia local e virá com modem de conectividade de série, que permite uma interação com o veículo pelo aplicativo FordPass.
Com informações da Ford.

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