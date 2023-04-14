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Projeto T3

Ford trabalha no projeto de mais uma picape elétrica

Abreviação de “Trust The Truck” (“Confie na Picape”) o Projeto T3 busca expandir a linha de caminhonetes eletrificadas após o lançamento da F-150 Lightning

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 14:45

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

14 abr 2023 às 14:45
Ford F-150 Lightning
A Ford F-150 Lightning foi lançada no ano passado e será a inspiração para novas picapes elétricas Crédito: Ford/Divulgação
O sucesso do lançamento da F-150 Lightning, no início do ano passado, trouxe uma nova perspectiva para o segmento de picapes da Ford, que agora trabalha em um novo modelo totalmente eletrificado. Chamado de Projeto T3 (uma abreviação de “Trust The Truck”, ou “Confie na Picape”, em Português) a linha mestra é trabalhar na criação de uma picape voltada para a era digital.
“O Projeto T3 é uma oportunidade única de revolucionar as picapes na América. Estamos unindo a experiência de 100 anos da Ford em picapes com o que há de melhor em veículos elétricos, software e aerodinâmica. É uma plataforma ilimitada em termos de capacidade e inovação”, diz o presidente e CEO da Ford, Jim Farley.
O modelo será produzido na nova fábrica da montadora nos EUA, denominada de Oval City, atualmente em construção no Tennessee. Com um investimento de US$ 5,6 bilhões em parceria com a SK On, a nova planta terá capacidade para 500 mil unidades/ano.
Blue Oval City, nova fábrica da Ford, nos EUA
Nova fábrica da Ford nos EUA terá capacidade para 500 mil unidades por ano Crédito: Ford/Divulgação
“O seu processo de fabricação será igualmente inovador, com simplicidade radical, custo eficiente e tecnologias que farão da BlueOval City o equivalente moderno da fábrica Rouge de Henry Ford. Uma fábrica do futuro que pessoas de todo o mundo vão querer visitar”, complementa.
A nova picape elétrica de segunda geração terá uma área de montagem 30% menor que as plantas tradicionais e maior capacidade de produção, segundo a montadora. A nova fábrica vai produzir, ainda, células e baterias que serão entregues diretamente na linha de montagem, em menos de 30 minutos.
A BlueOval City, de acordo com informações da Ford, foi projetada para ser o primeiro complexo de produção de veículos e baterias com carbono neutro da montadora. A meta da empresa é ter todas as suas fábricas no mundo abastecidas com eletricidade renovável e livre de carbono até 2035.
Segundo a Ford, o novo complexo é parte dos planos de aumentar a produção de veículos elétricos para 2 milhões de unidades/ano em todo o mundo até o final de 2026 para torná-los mais acessíveis.
Com informações da Ford.

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