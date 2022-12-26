2023 promete ser o ano das picapes; veja os carros que serão lançados

Silverado é uma das picapes que estreiam no país em 2023; modelo volta depois de 20 anos Crédito: Chevrolet/Divulgação

Os SUVs caíram no gosto dos brasileiros e não é por menos que os principais lançamentos e o maior volume destes sejam dessa categoria, tendência que deve permanecer em 2023. Por outro lado, uma categoria que tem se destacado e que promete trazer novidades também para o próximo ano, são as picapes.

Afinal, dos veículos mais vendidos em 2022, segundo o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) o primeiro lugar é da picape compacta Fiat Strada, com 103.288 unidades vendidas, no levantamento mais recente da entidade. Bem à frente do automóvel mais vendido, o Hyundai HB20, com 89.286 unidades (a entidade considera picapes como veículos comerciais leves, separando-as da categoria de automóveis).

E entre as novidades que chegam das montadoras, no ano que vem, já era de se esperar uma presença maior de picapes, trazendo, inclusive, alguns modelos já bastante aguardados por aqui.

Chevrolet Silverado

A Silverado é uma promessa da Chevrolet para concorrer no patamar das picapes maiores Crédito: Chevrolet/Divulgação

Uma delas é a Chevrolet Silverado, que finalmente parece que irá aportar em terras brasileiras, depois de 20 anos fora do Brasil e que deverá vir importada do México.

Ford F-150

A Ford F-150 chega como mais uma concorrente da Ram 1500 Crédito: Ford/Divulgação

Outra grandona que deve chegar ao Brasil é a Ford F-150, concorrente da Silverado e da Ram 1500, sendo que esta já estreou no país este ano.

Ford Maverick Hybrid

Versão híbrida da Maverick integra investida da Ford em eletrificar a frota Crédito: Ford/Divulgação

Fiat “Landtrek”

Picape da Peugeot deve chegar ao Brasil com o logo da Fiat Crédito: Peugeot/Divulgação

Já a Fiat ganha mais uma representante para a categoria, com a expectativa de ser tão bem-sucedida quanto as “irmãs” mais velhas, uma vez que a Peugeot Landtrek, picape média da montadora francesa, virá com o logo da italiana, que faz parte do mesmo conglomerado, a Stellantis.

Volkswagen Saveiro

Saveiro deve ter novidades no visual em 2023 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Outra picape compacta que deve chegar com novidades no visual é a Volkswagen Saveiro, para concorrer com a líder de vendas Fiat Strada. Afinal, depois da reestilização da Chevrolet Montana , que subiu de categoria, resta à picapinha da Volkswagen a tarefa de tentar abalar a hegemonia da montadora italiana no segmento.

Hyundai Santa Cruz

Hyundai Santa Cruz chega para concorrer com a Fiat Toro Crédito: Hyundai/Divulgação

E por falar nisso, a Fiat Toro deve ganhar outra concorrente de peso, além da Montana, já que há rumores de que a Hyundai deve trazer a Santa Cruz para o país. lançada em outubro nos EUA, a versão 2023 ganhou, inclusive, uma nova versão, mais esportiva, com visual mais agressivo, mirando usuários de SUVs e sedãs.

Ram 1200

Ram 1500 é uma das inspirações para a irmã menor da linha que estreia em 2023 no Brasil Crédito: Ram/Divulgação

Já a marca que domina o mercado das picapes grandes no Brasil deve ganhar uma “menorzinha” para complementar seu portfólio. Trata-se da provável Ram 1200, baseada na Fiat Toro e que deve ser menor do que a 1500 , para competir com modelos médios como Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger.

Great Wall Poer

Great Wall Poer deve passar por mudanças antes de ser lançada no Brasil Crédito: Great Wall/Divulgação

Picape média, representante da marca chinesa, que chegou ao Brasil em 2022, e que deve ser lançada no final do próximo ano ou somente em 2024, já que deverá passar por mudanças, além de incluir motorização híbrida (ou híbrida plug-in), uma vez que a Great Wall chegou ao Brasil com a intenção de trazer veículos eletrificados.

E OS SUVS?

Já a categoria dos utilitários continua muito bem. Além das versões atualizadas de modelos que já caíram no gosto do público, o mercado deve presenciar a chegada de algumas novidades, que vão desde modelos grandes e robustos até os mais compactos.

Citroën C3 de 7 lugares

O C3 deve ganhar uma versão de sete lugares no próximo ano Crédito: Citroën/Divulgação

Esta será a segunda aposta da montadora francesa, que em 2022 mudou seu foco, com o lançamento do C3 completamente reestilizado , voltando-se para modelos com preços mais competitivos. O mesmo deve acontecer com a versão maior do compacto, que promete tirar o sossego da Chevrolet Spin, atualmente o carro de sete lugares mais barato no mercado nacional.

Ford Everest

Ford Everest é um SUV derivado da Ranger Crédito: Ford/Divulgação

Derivado da Ranger, este SUV robusto deve chegar no próximo ano ao Brasil e produzido na Argentina.

Ford Territory

Ford Territory é SUV derivado de modelo chinês Crédito: Ford/Divulgação

A montadora deve trazer mais um modelo de SUV ainda em 2023, derivado de um modelo chinês.

Hyundai Tucson

O Tucson volta de cara nova em 2023 Crédito: Hyundai/Divulgação

Já a Hyundai promete dar uma reestilizada no Tucson. Afinal, o SUV médio ainda não passou pelo “banho de loja” que o HB20 e o Creta foram submetidos em 2022, trazendo, não apenas um novo visual, como também novidades tecnológicas e de segurança.

Caoa Chery Omoda 5

O Caoa Chery Omoda 5 deverá ficar acima do Tiggo 5x Crédito: Caoa Chery/Divulgação

A montadora sino-brasileira deve lançar, já no próximo ano, um SUV que irá se situar acima do Tiggo 5x e deve ter versões a combustão e híbrida.

Honda ZR-V

O ZR-V deve chegar para brigar com o Toyota Corolla Cross Crédito: Honda/Divulgação

A Honda deve trazer o SUV médio ZR-V para o Brasil, com a intenção de brigar com o Toyota Corolla Cross. A chegada do modelo já tinha sido adiantada pela própria montadora em abril , quando prometeu a vinda de um SUV inédito no país para 2023.

Honda CR-V e:HEV

O CR-V terá a versão com tecnologia híbrida estreando em 2023 Crédito: Divulgação/ Honda

Também com a sua chegada anunciada para 2023 a versão híbrida do Honda CR-V será o terceiro veículo da montadora japonesa com esta tecnologia no país.

Jeep Grand Cherokee 4xe

Versão híbrida plug-in do Jeep Grande Cherokee chega após o Compassa 4xe Crédito: Jeep/Divulgação

Nos passos do Compass 4xe , a Jeep vai trazer a versão eletrificada híbrida plug-in do Grand Cherokee, que deve ficar em um degrau acima do Commander.

Kia Sorento híbrido

O Sorento retorna ao Brasil com versão híbrida Crédito: Kia/Divulgação

O Sorento deve voltar ao portfólio da marca coreana em 2023, desta vez, com a versão híbrida do modelo, que promete ser mais econômica do que o motor a combustão.

Sedãs, esportivos e elétricos também entre as novidades

Claro que não vão faltar os sedãs, já que estes são responsáveis por cerca de 20% das vendas de carros em 2022. Há modelos para todos os gostos, que vão desde a reestilização de alguns modelos já conhecidos do público, passando pela versão envenenada de outros e até mesmo motorização híbrida.

E por falar em eletrificação, 2023 promete ser um ano repleto de novidades nessa linha, principalmente de modelos com motor 100% elétrico. Afinal, apesar de ainda se mostrar tímida, a venda de carros eletrificados deu um salto grande em 2022, segundo números da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 43.700 unidades vendidas até o mês de novembro.

Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), esse número deve fechar em 47 mil unidades emplacadas durante todo o ano, representando um salto de 34% em relação a 2021.

Honda Civic e:HEV

A versão híbrida do Civic já havia sido anunciada pela Honda Crédito: Honda/Divulgação

Anunciada para o último trimestre de 2022, a versão híbrida do sedã da Honda deve ficar mesmo para o próximo ano. A 11ª geração do modelo chegará ao país importada, em versão única.

Honda Civic Type R

Civic também terá a sua versão "envenenada" estreando no Brasil Crédito: Honda/Divulgação

O Civic é destaque de outra novidade da Honda que deve aportar em 2023, mas desta vez, a sua versão esportiva. Também importado, o modelo não teve suas especificações ainda divulgadas, mas é esperado que ele tenha apenas câmbio manual e um motor mais potente do que o anterior, de 320 cv.

Nissan Sentra

Nissan Sentra volta ao país de cara nova Crédito: Nissan/Divulgação

Outra japonesa que deve investir nos sedãs é a Nissan, que traz de volta ao Brasil o Sentra, de cara nova, que deve rivalizar com o Toyota Corolla em termos de preço.

Toyota Corolla GR

O Toyota Corolla GR é inédito no Brasil Crédito: Toyota/Divulgação

A Toyota promete trazer uma versão completamente inédita do Corolla para o Brasil. Trata-se da versão hatch da sua linha esportiva, com um motor 1.6 turbo com 304 cv e torque de 37,7 kgfm. Pode ser um rival para o Civic “envenenado” da Honda.

Peugeot e-308

O e-308 é mais um modelo 100% elétrico da Peugeot que chegará ao Brasil Crédito: Peugeot/Divulgação

Outro modelo totalmente elétrico da Peugeot que chega por aqui será o e-308, fazendo companhia ao e-208, e-2008 e o furgão e-Expert

Renault Megane E-Tech

O Renault Megane E-Tech traz novo motor que rende 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque Crédito: Renault/Divulgação

Outro francês eletrificado que deve dar as caras em 2023 é o Megane, que ganhou uma mudança radical em seu conceito e deixa de ser sedã para se tornar um SUV médio. O modelo traz novo motor que rende 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7 segundos e tem autonomia de 450 quilômetros.

Ford Mustang Mach-E

O Mustang Mach-E é o primeiro SUV totalmente elétrico da Ford Crédito: Ford/Divulgação