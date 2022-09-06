Renault Megane volta para o Brasil, agora em versão 100% elétrica

O Renault Megane E-Tech traz novo motor que rende 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque Crédito: Renault/Divulgação

A Renault continua a sua investida rumo à eletrificação total dos seus veículos e o próximo a dar as caras por aqui será o novo Megane. O modelo, que já foi vendido na versão sedã no Brasil, volta para o mercado nacional repaginado e com cara de SUV, mais robusto e 100% eletrificado.

Com uma expectativa de preços na faixa de R$ 300 mil, o novo Renault Megane E-Tech foi apresentado nesta segunda-feira (5), durante evento sobre eletrificação automotiva realizado pela montadora, em que trouxe novidades sobre outros modelos eletrificados já comercializados no país.

Lançado ainda este ano na França, o Renault Megane E-Tech chegou às concessionárias de lá em maio e continua seu calendário de lançamento por outros países europeus até este mês. Segundo a montadora, mais de 30 mil pedidos do veículo já foram feitos.

Com uma plataforma concebida para ser 100% elétrica, a CMF-EV da Aliança, o Megane E-Tech introduz uma nova linguagem de design chamada de “sensual tech” pela Renault. O modelo traz novo motor que rende 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, além dos quatro níveis de frenagem regenerativa.

450 QUILÔMETROS É A AUTONOMIA DO RENAULT MEGANE E-TECH

A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7 segundos. A autonomia é de 450 quilômetros e em um carregador DC rápido é possível carregar 100 quilômetros em apenas oito minutos, segundo a montadora.

O modelo também atende a requisitos mais exigentes com relação à sustentabilidade. De acordo com a Renault, todos os seus revestimentos têxteis são produzidos a partir de materiais 100% reciclados, o que pode equivaler a até 2,2 kg no total, conforme a versão.

Além disso, componentes visíveis (parte inferior do cockpit) e não visíveis (estrutura do painel) são produzidos com plásticos reciclados, totalizando 27,2 kg. No fim do ciclo de vida, 95% do veículo poderá ser reciclado.

OUTROS MODELOS APRESENTADOS

KWID E-TECH

Kwid E-Tech 100% elétrico, teve o lote de 750 unidades esgotado em apenas dois meses Crédito: Renault/Divulgação

Destaque no seu lançamento em abril, o Kwid E-Tech 100% elétrico teve o lote de 750 unidades esgotado em apenas dois meses. O perfil dos clientes que compraram o modelo têm renda entre R$ 10 e R$ 20 mil, sendo o Kwid E-Tech o segundo ou terceiro carro da família, e são engajados na sustentabilidade: 61% têm energia solar em casa, por exemplo. E a primeira razão da compra foi o custo de uso e a economia por quilômetro rodado.

MASTER E-TECH

Líder há oito anos no segmento de furgões grandes (FU3), a Renault Master terá a sua versão 100% elétrica. Segundo a montadora, ela terá autonomia de 200 km (ciclo WLTP), facilidade de recarga, com capacidade de carga de até 13 m3 e com zero emissão de poluentes no uso.

KANGOO VAN E-TECH

A Kangoo Van E-Tech 100% elétrica teve a sua nova geração apresentada Crédito: Renault/Divulgação

Atualmente, a Kangoo Van E-Tech 100% elétrica é o veículo de carga elétrico mais vendido do mercado brasileiro, afirma a montadora. A nova geração inaugura a porta lateral Open Sésame, que elimina a coluna B e permite um vão interno livre de até três metros. Possui uma capacidade de carga de até 4,3m³ e 800 kg. Com um motor de 120 cv, a nova Kangoo Van E-Tech oferece uma autonomia de até 300 km em ciclo WLTP.