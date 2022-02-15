Picape Ford Maverick é lançada no Brasil; veja preço e equipamentos

O Brasil é um dos primeiros países a receber a nova picape depois da América do Norte, onde ela foi eleita “Picape do Ano” Crédito: Ford/Divulgação

A Ford anunciou, nesta terça-feira (15), o lançamento da Maverick no Brasil, sua primeira picape média com estrutura monobloco que chega ao mercado nacional para concorrer com a Fiat Toro , segunda picape mais vendida em 2021, com (70.890 unidades), ficando atrás apenas da “irmã menor” Fiat Strada (109.107 unidades), segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Lançada em outubro do ano passado, nos EUA, o modelo chega com grandes expectativas por parte da Ford para ganhar um novo nicho de mercado, como alternativa a clientes de SUVs e sedãs. Segundo a Ford, a produção deste ano já foi totalmente reservada e novos pedidos só serão aceitos para a linha 2023.

A picape média teve uma grande aceitação do público jovem, de 18 a 35 anos, que corresponde a mais de um quarto de seus compradores nos EUA, já que o preço dela, em seu país de origem, é menor que o da rival Hyundai Santa Cruz ou mesmo do Honda Civic, dois modelos procurados por esse público por conta dos preços mais acessíveis, nos EUA, que partem de US$ 19.995 (cerca de R$ 103.620).

Segundo a montadora, o Brasil é um dos primeiros países a receber a nova picape depois da América do Norte, onde ela foi eleita “Picape do Ano”. E o posicionamento dela será diferente por aqui, já que a picape que herdou o nome do muscle car que já foi objeto de desejo de apaixonados por carros no Brasil, chega com apenas um modelo, a Lariat FX4, que é a topo de linha e com preço que parte de R$ 239.990.

A tração AWD distribui automaticamente o torque entre os eixos de acordo com a necessidade Crédito: Ford/Divulgação

“A Maverick é um veículo inovador, que chega para atender um espaço em branco no mercado. Ou seja, o número crescente de consumidores que estão descobrindo a versatilidade e as vantagens de ter uma picape para uso pessoal, mas desejam também o conforto de um SUV e a dirigibilidade de um sedã premium. A Maverick entrega tudo isso com o conhecido DNA da família de picapes Ford Raça Forte, líder mundial do segmento”, diz o diretor de Marketing da Ford América do Sul, Marcel Bueno.

Assim como o Bronco Sport, modelo com o qual compartilha a plataforma, a Ford Maverick é produzida no México. Segundo a Ford, as cinco primeiras revisões, cobrindo 60 meses ou 60.000 km, saem por R$ 5.840 (1ª revisão: R$ 1.066; 2ª revisão: R$ 1.066; 3ª revisão: R$ 1.240; 4ª revisão: R$ 1.362; 5ª revisão: R$ 1.106). O cliente também tem a opção de adquirir os planos de manutenção Ford Protect.

MOTOR ECOBOOST

Equipada com o motor turbo EcoBoost 2.0 GTDi, a gasolina (a versão americana é híbrida) a Ford Maverick desenvolve 253 cv a 5.500 rpm e torque de 38,7 kgfm a 3.000 rpm. A transmissão automática de oito marchas tem trocas diretas e dispõe do modo reduzido Low para freio-motor.

A tração AWD distribui automaticamente o torque entre os eixos de acordo com a necessidade e possui cinco modos de condução: Normal, Lama/Terra, Areia, Escorregadio e Rebocar/Transporte, que ajustam automaticamente o mapa de aceleração, torque, rotação na troca de marchas e sensibilidade do controle de tração e estabilidade para cada tipo de piso.

A caçamba da Maverick tem 943 litros e capacidade de carga de 617 kg Crédito: Ford/Divulgação

Segundo a Ford, a Maverick faz 8,8 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada. Ela vem ainda equipada rodas de 17 polegadas e com pneus todo-terreno 225/65 R17.

Desenvolvida para agregar aspectos tanto de um SUV de passeio quanto de uma picape de trabalho, a caçamba tem 943 litros e capacidade de carga de 617 kg. Já o lado SUV se revela na cabine, mais baixa (218 mm) do que a de uma picape comum e o comprimento, que fica situado entre as picapes médias e intermediárias (5.073 mm), o que a torna mais fácil de manobrar na cidade.

“Desenvolvemos a Maverick usando a experiência da Ford em picapes e SUVs para extrair o melhor desses dois mundos. Mas é principalmente o entre-eixos generoso de 3.076 mm que diferencia a Maverick das picapes intermediárias e SUVs médios, oferecendo mais espaço para pernas, cabeça e ombros tanto na frente como na traseira”, diz o gerente de Design da Ford América do Sul, Fábio Sandrin.

MAVERICK POR DENTRO

A cabine combina tons escuros, cinza e ocre e tem detalhes cobreados Crédito: Ford/Divulgação

A cabine combina tons escuros, cinza e ocre e tem detalhes cobreados nas saídas de ar, no console e nas portas para sinalizar os pontos de contato com o veículo. Os painéis de portas são esculpidos em formato de pedra, com descansa-braço dividido para acomodar uma garrafa de água.

Os bancos trazem acabamento premium e ajuste elétrico em oito posições para o motorista. Para o passageiro, o ajuste é manual em seis posições. O volante revestido em couro conta com regulagem de altura e profundidade. Entre os vários porta-objetos, o destaque é um compartimento de 73 litros sob o banco traseiro, totalmente vedado, que permite transportar até itens molhados.

O console central tem porta-objetos e descansa-braço integrados. Além do seletor rotativo de câmbio, ele reúne os comandos eletrônicos do veículo: controle de tração, freio de mão elétrico, modos de direção, start-stop, controle automático de descida e auto hold. O banco traseiro conta com um descansa-braço central, duas entradas USB (tipo A e C).

DESIGN

A Maverick traz elementos de estilo da família de picapes da marca Crédito: Ford/Divulgação

A Maverick traz elementos de estilo da família de picapes da marca, como silhueta quadrada de superfícies limpas e sólidas e rodas posicionadas para fora da carroceria enfatizando a musculatura. A linha de cintura e o centro de gravidade mais baixos facilitam o acesso à cabine e à caçamba.

Os faróis em C unidos à grade e conectados por uma barra trazem outra semelhança com a assinatura das picapes Ford. A parte inferior do para-choque, na cor preta, incorpora dois ganchos de reboque funcionais. A traseira com uma barra conectando as duas lanternas também é característica da linha.

O distintivo Lariat na lateral e o emblema FX4 na traseira identificam a versão. Já a placa de licenciamento traseira foi deslocada para a direita para atender ao padrão Mercosul. A caçamba traz o sistema “Flexbed”, com rebaixos, pontos de amarração e acessórios que permitem adaptar o espaço a cada tipo de carga, além de um compartimento lateral com tomada para acessórios.

A tampa vem com trava elétrica e pode ser ajustada em três posições para acomodar objetos maiores. A paleta de cores da nova picape inclui 10 opções de cores, como Laranja Delhi, Vermelho Aurora e três tons de azul: Lyse, Indianápolis e Malacara, além dos tradicionais Branco Ártico, Preto Astúrias, Prata Orvalho e cinza Dover e Torres.

CONECTIVIDADE E REVISÕES

A Maverick possui direção elétrica, ar-condicionado de dupla zona, acesso e partida sem chave, painel digital de 6,5 polegadas, para-brisa acústico, estepe de tamanho normal, alarme perimétrico com imobilizador e janela traseira com acionamento elétrico.

O sistema de conectividade FordPass permite dar partida remota e agendada, de qualquer lugar, para deixar a cabine na temperatura ideal na hora de sair. É possível também travar e destravar portas, checar o combustível e a pressão dos pneus, localizar o veículo, receber alertas de alarme e funcionamento, acessar o manual do proprietário e agendar serviços nas concessionárias pelo celular.

A tampa da caçamba vem com trava elétrica e pode ser ajustada em três posições para acomodar objetos maiores Crédito: Ford/Divulgação

Segundo a Ford, a picape é o primeiro modelo, depois da Transit, a ter o acompanhamento preventivo inteligente, usando a conectividade. E o cliente pode contar também com a assistência técnica em conferência. Todas essas funções são ativadas por meio do aplicativo FordPass.

A Ford Maverick vem com um pacote de itens de segurança que inclui assistente de frenagem automática com detecção de pedestres e ciclistas que pode parar totalmente o veículo a até 50 km/h se o motorista estiver distraído (acima disso, reduz o impacto).

O freio de mão elétrico conta com sistema auto hold, acionado automaticamente após 2 segundos de parada. Ela também vem com sete airbags, assistente de frenagem pós-colisão, controle automático em descidas (ajustável a até 32 km/h), assistente de partida em rampa, farol alto automático e câmera de ré.

Com informações da Ford.

SAIBA MAIS

FORD MAVERICK LARIAT FX4

O lado SUV se revela na cabine, mais baixa que a de uma picape comum, e o comprimento Crédito: Ford/Divulgação