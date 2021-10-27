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Em solo capixaba

Primeiras unidades da Ford Maverick chegam ao país pelo Porto de Vitória

Rival da Toro será importada direto do México e primeira remessa trouxe as unidades topo de linha da picape que foi lançada em junho, nos Estados Unidos

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 18:13

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

27 out 2021 às 18:13
Ford Maverick
Primeiras unidades desembarcadas em Vitória serão usadas nas ações de preparação do lançamento no Brasil Crédito: Ford/Divulgação
Chegaram pelo Porto de Vitória as primeiras unidades da Ford Maverick no Brasil, picape lançada em junho nos Estados Unidos, com a missão de brigar com a Fiat Toro. A versão que chega no país será a topo de linha Lariat FX4, com características exclusivas para o mercado brasileiro. A picape é equipada com o mesmo motor 2.0 turbo do Bronco Sport, com 253 cv, além de câmbio automático de oito marchas e tração integral.
A previsão para início das vendas das primeiras unidades da picape compacta da Ford é a partir de janeiro e o preço estimado para a sua comercialização no país, segundo concessionárias, é entre R$ 210 mil e R$ 230 mil, valor acima da versão topo da Fiat Toro, a Ranch 4x4, que fica em torno de R$ 197.990.

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Nova Ford Maverick chega ao Brasil a partir de 2022

O primeiro lote que chega ao país será usado nas ações de preparação do lançamento. Produzida no México, na fábrica de Hermosillo, a nova picape é mais um dos produtos globais da marca que chega ao Brasil, aumentando o seu portfólio, apesar de ter fechado todas as fábricas no país.
Ford Maverick
Nos Estados Unidos, picape somou mais de 100 mil pedidos de reserva durante a pré-venda Crédito: Ford/Divulgação
Recém-lançada nos Estados Unidos, onde somou mais de 100 mil pedidos de reserva durante a pré-venda, a Maverick começou a ter as primeiras unidades entregues para os clientes no final de setembro. A Ford é a marca com maior tradição em picapes e está usando essa experiência para ampliar a linha e oferecer opções inovadoras para os clientes. A Maverick é um produto que vai surpreender tanto quem já é fã como quem nunca dirigiu uma picape”, diz o gerente de Marketing de Produto da Ford, Daniel Sinzato.

ESPECIFICAÇÕES

Construída em monobloco, a Ford Maverick chega como novidade para o mercado americano, voltada para quem busca o conforto de um carro de passeio, mas não abre mão da robustez de uma picape, já que é um mercado de destaque nos EUA.
Ford Maverick
Maverick mede 5,07 m de comprimento por 1,84 m de largura , sendo a menor picape da Ford Crédito: Ford/Divulgação
Ela mede 5,07 metros de comprimento por 1,84 metro de largura e tem 1,73 metro de altura, sendo a menor picape da Ford. Em comparação com a picape da Fiat, esta mede 4,94 metros de comprimento por 1,84 metro de largura e 1,74 metro de altura.

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Ford Maverick: o carro esportivo que se tornou picape híbrida

A nova Maverick terá três versões: XL, XLT e Lariat. Todas equipadas com o motor 2.5 híbrido de série, que entrega 164 cv a 5.600 rpm e 21,4 kgfm de torque a 4.000 rpm, mais um propulsor elétrico de 128 cv e 23,9 kgfm, formando uma potência combinada de 193 cv. O modelo ainda terá transmissão eCVT. A versão topo de linha tem equipado o mesmo motor 2.0 turbo do Bronco Sport, com 253 cv, além de câmbio automático de oito marchas e tração integral.

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