Primeiras unidades da Ford Maverick chegam ao país pelo Porto de Vitória

Chegaram pelo Porto de Vitória as primeiras unidades da Ford Maverick no Brasil, picape lançada em junho nos Estados Unidos, com a missão de brigar com a Fiat Toro. A versão que chega no país será a topo de linha Lariat FX4, com características exclusivas para o mercado brasileiro. A picape é equipada com o mesmo motor 2.0 turbo do Bronco Sport, com 253 cv, além de câmbio automático de oito marchas e tração integral.
A previsão para início das vendas das primeiras unidades da picape compacta da Ford é a partir de janeiro e o preço estimado para a sua comercialização no país, segundo concessionárias, é entre R$ 210 mil e R$ 230 mil, valor acima da versão topo da Fiat Toro, a Ranch 4x4, que fica em torno de R$ 197.990.
O primeiro lote que chega ao país será usado nas ações de preparação do lançamento. Produzida no México, na fábrica de Hermosillo, a nova picape é mais um dos produtos globais da marca que chega ao Brasil, aumentando o seu portfólio, apesar de ter fechado todas as fábricas no país.
Recém-lançada nos Estados Unidos, onde somou mais de 100 mil pedidos de reserva durante a pré-venda, a Maverick começou a ter as primeiras unidades entregues para os clientes no final de setembro. A Ford é a marca com maior tradição em picapes e está usando essa experiência para ampliar a linha e oferecer opções inovadoras para os clientes. A Maverick é um produto que vai surpreender tanto quem já é fã como quem nunca dirigiu uma picape”, diz o gerente de Marketing de Produto da Ford, Daniel Sinzato.
ESPECIFICAÇÕES
Construída em monobloco, a Ford Maverick chega como novidade para o mercado americano, voltada para quem busca o conforto de um carro de passeio, mas não abre mão da robustez de uma picape, já que é um mercado de destaque nos EUA.
Ela mede 5,07 metros de comprimento por 1,84 metro de largura e tem 1,73 metro de altura, sendo a menor picape da Ford. Em comparação com a picape da Fiat, esta mede 4,94 metros de comprimento por 1,84 metro de largura e 1,74 metro de altura.
A nova Maverick terá três versões: XL, XLT e Lariat. Todas equipadas com o motor 2.5 híbrido de série, que entrega 164 cv a 5.600 rpm e 21,4 kgfm de torque a 4.000 rpm, mais um propulsor elétrico de 128 cv e 23,9 kgfm, formando uma potência combinada de 193 cv. O modelo ainda terá transmissão eCVT. A versão topo de linha tem equipado o mesmo motor 2.0 turbo do Bronco Sport, com 253 cv, além de câmbio automático de oito marchas e tração integral.