Primeiras unidades da Ford Maverick chegam ao país pelo Porto de Vitória

Primeiras unidades desembarcadas em Vitória serão usadas nas ações de preparação do lançamento no Brasil Crédito: Ford/Divulgação

Chegaram pelo Porto de Vitória as primeiras unidades da Ford Maverick no Brasil, picape lançada em junho nos Estados Unidos, com a missão de brigar com a Fiat Toro. A versão que chega no país será a topo de linha Lariat FX4, com características exclusivas para o mercado brasileiro. A picape é equipada com o mesmo motor 2.0 turbo do Bronco Sport, com 253 cv, além de câmbio automático de oito marchas e tração integral.

A previsão para início das vendas das primeiras unidades da picape compacta da Ford é a partir de janeiro e o preço estimado para a sua comercialização no país, segundo concessionárias, é entre R$ 210 mil e R$ 230 mil, valor acima da versão topo da Fiat Toro, a Ranch 4x4, que fica em torno de R$ 197.990.

O primeiro lote que chega ao país será usado nas ações de preparação do lançamento. Produzida no México, na fábrica de Hermosillo, a nova picape é mais um dos produtos globais da marca que chega ao Brasil, aumentando o seu portfólio, apesar de ter fechado todas as fábricas no país.

Nos Estados Unidos, picape somou mais de 100 mil pedidos de reserva durante a pré-venda Crédito: Ford/Divulgação

Recém-lançada nos Estados Unidos, onde somou mais de 100 mil pedidos de reserva durante a pré-venda, a Maverick começou a ter as primeiras unidades entregues para os clientes no final de setembro. A Ford é a marca com maior tradição em picapes e está usando essa experiência para ampliar a linha e oferecer opções inovadoras para os clientes. A Maverick é um produto que vai surpreender tanto quem já é fã como quem nunca dirigiu uma picape”, diz o gerente de Marketing de Produto da Ford, Daniel Sinzato.

ESPECIFICAÇÕES

Construída em monobloco, a Ford Maverick chega como novidade para o mercado americano, voltada para quem busca o conforto de um carro de passeio, mas não abre mão da robustez de uma picape, já que é um mercado de destaque nos EUA.

Maverick mede 5,07 m de comprimento por 1,84 m de largura , sendo a menor picape da Ford Crédito: Ford/Divulgação

Ela mede 5,07 metros de comprimento por 1,84 metro de largura e tem 1,73 metro de altura, sendo a menor picape da Ford. Em comparação com a picape da Fiat, esta mede 4,94 metros de comprimento por 1,84 metro de largura e 1,74 metro de altura.